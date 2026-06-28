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शेतकऱ्यांना दिलासा! विदर्भात पुन्हा सक्रिय होणार मान्सून; 3 जुलैपर्यंत मुसळधार पावसाचा अंदाज, एल निनोचा प्रभाव कायम

शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, विदर्भात मान्सून पुन्हा एकदा सक्रिय होत असून 3 जुलैपर्यंत काही भागांत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.

Amravati Rain
विदर्भात मुसळधार पाऊस (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 28, 2026 at 4:32 PM IST

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अमरावती : जून महिन्याच्या अखेरीस अपेक्षित जोरदार पाऊस न झाल्याने चिंतेत असलेल्या विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. हवामान विभागाच्या विश्लेषणानुसार आजपासून विदर्भातील मान्सूनची परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता असून, रविवारपासून 3 जुलैपर्यंत बहुतांश भागांत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह जोरदार वारे आणि मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालयाचे हवामान विभागाचे माजी प्रमुख प्रा. अनिल बंड यांनी व्यक्त केला.

कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय : सध्या पश्चिम विदर्भापासून उत्तर प्रदेशापर्यंत कमी दाबाचा द्रोणीय पट्टा तयार झाला आहे. याशिवाय छत्तीसगड, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश किनारपट्टीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. आंध्र प्रदेश ते मराठवाडा दरम्यानही कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्यानं विदर्भात पाऊस पडण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार झालं आहे. त्यामुळं पुढील काही दिवसांत मान्सूनचा वेग वाढण्याची शक्यता प्रा. अनिल बंड यांनी व्यक्त केली.

महिती देताना हवामान शास्त्र अभ्यासक प्रा. अनिल बंड (ETV Bharat Reporter)

अमरावती जिल्ह्यात सरासरी पेक्षा कमी पाऊस : अमरावती जिल्ह्यात मान्सूनचा आगमन वेळेत झालं असलं तरी जून महिन्यात पावसाचा जोर कायम राहिला नाही. अनेक तालुक्यात हवा तसा पाऊस झाला नसल्यानं पेरणी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांवर ताण निर्माण झाला आहे. काही भागात दुबार पेरणीची भीती व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत झालेला पाऊस हा अनेक ठिकाणी सरासरीपेक्षा कमी असून शेतकरी पुढील पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आता जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात अपेक्षित पाऊस झाल्यास पिकांना मोठा दिलासा मिळणार असं प्रा. अनिल बंड म्हणाले.

पेरलेल्या पिकांना मिळणार जीवनदान : कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद यांसारख्या खरीप पिकांची पेरणी झाल्यानंतर सातत्याने ओलावा मिळणं अत्यंत आवश्यक असतं. गेल्या काही दिवसातील पावसाच्या खंडामुळं अनेक क्षेत्रांमध्ये उगवण कमी झाली आहे. आता अंदाजानुसार पाऊस झाल्यास पिकांची वाढ सुधारेल. जमिनीतील ओलावा वाढेल आणि उशिरा पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल असं प्रा. अनिल बंड यांनी स्पष्ट केला.

Amravati Rain
महिती देताना हवामान शास्त्र अभ्यासक प्रा. अनिल बंड (ETV Bharat Reporter)

एल निनोचा प्रभाव : प्रशांत महासागरातील पृष्ठभागीय पाण्याचं तापमान सरासरीपेक्षा 0.5 अंश सेल्सिअस पेक्षा अधिक वाढल्यास एलनिनोची स्थिती निर्माण होते. यंदा जून महिन्यात एल निनोची प्रक्रिया सुरू झाली असून समुद्राच्या पाण्याचा तापमान जवळपास दोन अंशांनी वाढलं. त्यामुळं यंदाचा पावसाळा अनिश्चित स्वरूपात राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पावसात खंड, काही भागात कमी तर काही भागात अतिवृष्टी अशा टोकाच्या परिस्थिती उद्भवू शकते असा इशारा देखील प्रा. अनिल बंड यांनी दिला.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला : हवामानातील अनिश्चितता लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी खर्चावर नियंत्रण ठेवणं आवश्यक आहे. गरजेपुरताच खत व कीडनाशकांचा वापर करावा. कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना प्राधान्य द्यावं. शेतातील पावसाचं पाणी अडवणं, सरी वरंबा पद्धतीचा वापर, तन नियंत्रण आणि मृदा संवर्धनावर भर द्यावा. सिंचनाची सुविधा असल्यास पाण्याचं नियोजन करून वापर करावा. हवामान, पावसाची स्थिती आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेतल्यास संभाव्य नुकसान टाळता येईल. यंदाच्या हंगामात आधी पाणी साठवा आणि नंतरच पेरणी करा हा मंत्र शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असं प्रा. अनिल बंड म्हणाले

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विदर्भात जोरदार पाऊस
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MONSOON IN AMRAVATI
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