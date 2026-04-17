परतवाडा लैंगिक शोषण प्रकरणात 18 व्हिडिओ आणि 39 फोटो; पोलिसांची माहिती
परतवाडा प्रकरणात पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी मोठी माहिती दिलीय. शेकडो व्हिडिओ व्हायरल झाल्याच्या अफवा पसरत असतानाच आनंद यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन केलंय.
Published : April 17, 2026 at 9:38 AM IST
अमरावती : अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा येथे उघडकीस आलेल्या तरुणींच्या लैंगिक शोषण प्रकरणामुळं संपूर्ण जिल्ह्यासह राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात शेकडो व्हिडिओ व्हायरल झाल्याच्या अफवा पसरत असताना पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी या प्रकरणात आतापर्यंत केवळ 18 व्हिडिओ आणि 39 फोटो आढळले आहेत असं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि अफवा पसरवू नये असं पोलीस अधीक्षकांनी ठामपणे सांगितल.
'नागरिकांना आवाहन अफवांपासून दूर राहा' : हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर असून पोलीस सक्षमपणे आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने तपास करत आहेत. तसेट, ज्यांच्याकडे या प्रकरणासंदर्भात माहिती आहे, त्यांनी पुढे यावं. मात्र, अप्रमाणित माहिती पसरवणं टाळावं. जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची असल्यासही पोलीस अधीक्षकांनी नमूद केलं.
8 आरोपी अटकेत, काहींना पोलीस कोठडी : या प्रकरणात आतापर्यंत एकूण 8 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यापैकी 4 आरोपींना न्यायालयात हजर करून 20 एप्रिल पर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. उर्वरित 4 आरोपींना काल रात्री अटक करण्यात आली आहे. मुख्य आरोपी आयान अहमद तनवीर याला यापूर्वीच अटक करण्यात आली होती.
असे झाले व्हिडिओ व्हायरल : या प्रकरणातील 6 आरोपींवर अश्लील व्हिडिओ व्हायरल केल्याचा आरोप आहे. एका आरोपींना संपूर्ण डेटा मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करून इतर आरोपींना फॉरवर्ड केला. त्यानंतर हे व्हिडिओ एकमेकांना पाठवत मोठ्या प्रमाणावर समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात आले ,असं पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी सांगितलं.
फॉरेन्सिक तपास सुरू : पोलिसांनी आरोपींकडून लॅपटॉप, हार्डडिस्क आणि टेबलेट जप्त केले आहेत. हे सर्व साहित्य फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आलं आहे. घटनास्थळाचे पंचनामे पूर्ण झाले असून पुढील तपास सुरू आहे असं पोलीस अधीक्षकांनी स्पष्ट केलं.
या ठिकाणी तयार केलेत व्हिडिओ : संशयित आरोपींनी अमरावती शहरातील कठोर नाका परिसरातील अपार्टमेंट, परतवाडा शहरालगत वझ्झर धरण परिसर, परतवाडा शहरातील तीन कॅफे, अमरावती शहरातील दोन कॅफे या ठिकाणी हे व्हिडिओ तया रकेल्याचं समोर आलं आहे.
भाड्याच्या सदनिकेचा वापर : अमरावती शहरात कठोरा नाका परिसरातील एक सदनिका ही वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथील रहिवासी असणाऱ्या मानव दीपक सुगंधे या युवकांनं शिक्षणाकरिता भाड्यानं घेतली होती. ही सदनिका काही तासांसाठी मानव हा आयानला देत होता. त्या ठिकाणी तरुणींना आणून त्यांचं लैंगिक शोषण केलं जात होतं. या प्रकरणात मानव सुगंधे यालाही अटक करण्यात आली आहे. सदनिकेच्या मालकाची भूमिकाही तपासली जात असून दोषी आढळल्यास त्याच्यावरही कारवाई होणार असं पोलीस अधीक्षकांनी स्पष्ट केलं.
पिढीतांना पुढे येण्याचा आवाहन : अल्पसंख्यांक आयोगाच्या दोन प्रतिनिधींनी अमरावतीत येऊन पोलीस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांनी अमरावतीत जाऊन पिढीचांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पिढीतांनी पुढे येऊन तक्रार करावी यासाठी त्यांचं समुपदेशन केलं जात आहे, असंदेखील पोलीस अधीक्षकांनी सांगितलं.
एसआयटी आणि सायबर टीम सक्रिय : या प्रकरणासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आलं आहे. विविध पथक आरोपींचा शोध, चौकशी आणि माहिती संकलन करत आहेत. सायबर टी मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची सखोल तपासणी करत आहेत असं पोलीस अधीक्षकांनी सांगितलं.
कोचिंग क्लास आणि महाविद्यालयातही होणार तपास : या प्रकरणामागे कोणतही मोठे रॅकेट किंवा ट्रॅप होता का याचा तपास सुरू आहे. गरज भासल्यास कोचिंग क्लासेस, महाविद्यालय आणि सार्वजनिक ठिकाणीही तपास वाढवण्यात येणार आहे अद्याप कोणताही ठोस पुरावा समोर आलेला नाही असं पोलीस अधीक्षक म्हणाले.
8 जणांना अटक : या प्रकरणात मुख्य संशयित आरोपी आयान अहमद तन्वीर, उजेर खान इकबाल खान, मोहम्मद साद मोहम्मद साबीर, तरबेज खान तसलीम खान, मानव दीपक सुगंधे, एजाज खान मंजूर खान, मोहम्मद इमरान मोहम्मद साजिद, शेख नावेद शेख हसन अशा 8 जणांवर गुन्हे दाखल करून पोलिसांनी अटक केली आहे.