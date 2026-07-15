अमरावतीत तरुणाची निर्घृण हत्या; आधी पंजा छाटला, नंतर चाकूने वार करून संपवले
अमरावती शहरात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून अत्यंत थरारक आणि धक्कादायक घटनांमुळे संपूर्ण शहर हादरून गेले आहे.
Published : July 15, 2026 at 1:08 PM IST
अमरावती : शहरातील विजय कॉलनी परिसरात बुधवारी (15 जुलै) सकाळी 8:30 सुमारास एका 20 वर्षीय तरुणाची अत्यंत निर्घृण हत्या करण्यात आली. सहा ते सात युवकांनी हल्ला करून प्रथम त्याचा पंजा छाटला. त्यानंतर जीव वाचवण्यासाठी पळणाऱ्या तरुणाला रस्त्यात गाठून त्याच्यावर चाकूने सपासप वार करण्यात आले. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. मृत तरुणाचं नाव आफक शेख (वय 20) असून तो अमरावतीतील ताज नगर परिसरातील रहिवासी होता.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विजय कॉलनीतील एका हॉटेलसमोर आफक शेखवर 6 ते 7 युवकांनी अचानक हल्ला चढवला. धारदार शस्त्रानं त्याचा पंजा छाटण्यात आला. गंभीर जखमी अवस्थेतही आफकने जीव वाचवण्यासाठी पळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हल्लेखोरांनी त्याचा पाठलाग करून रस्त्यातच गाठले आणि चाकूने वार करत त्याची हत्या केली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आला असून हल्लेखोरांचा शोध सुरू आहे. या निर्घृण हत्येमुळे अमरावती शहरात खळबळ उडाली आहे.
उच्चभ्रू वस्तीत खळबळ : अमरावतीतील विजय कॉलनी-रुक्मिणी नगर या उच्चभ्रू परिसरात बुधवारी (15 जुलै) सकाळी साडेआठच्या सुमारास भररस्त्यात झालेल्या तरुणाच्या हत्येमुळे खळबळ उडाली. विजय कॉलनीतील एका कॅफेसमोर नेहमीप्रमाणे काही तरुण सकाळी 8 वाजेच्या सुमारास जमले होते. त्यांच्यात काहीवेळ चर्चा सुरू होती. त्यानंतर अचानक वाद उफाळून आला आणि आफक शेख या 20 वर्षीय तरुणावर धारदार शस्त्राने हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात त्याचा मृत्यू झाला.
घटना सीसीटीव्हीत कैद : ज्या कॅफेसमोर ही घटना घडली, तेथील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात संपूर्ण घटनाक्रम रेकॉर्ड झाला आहे. सीसीटीव्हीनुसार, सकाळी 8 वाजेच्या सुमारास एक युवती दुचाकीवरून तेथे आली. त्यानंतर 5 युवक घटनास्थळी पोहोचले. युवती आणि हे युवक एकमेकांच्या परिचयातील असल्याचं दिसून येत आहे. काही वेळानंतर आफक शेख पाठीवर बॅग घेऊन तेथे आला. त्यानंतर सर्वजण सुमारे 15 ते 20 मिनिटे चर्चा करत होते. काही युवकांनी कॅफेमधून सिगारेट घेऊन ती ओढल्याचेही सीसीटीव्हीत दिसत आहे.
यानंतर स्कुटीवरून आणखी दोन युवक घटनास्थळी आले. ते येताच त्यांनी आफक शेखवर थेट हल्ला चढवला. त्यानंतर इतर युवकांनीही त्याला मारहाण सुरू केली. यावेळी एका आरोपीनं धारदार शस्त्रानं वार केल्यानं आफकचा पंजा छाटला गेला. गंभीर जखमी अवस्थेतही आफकने जीव वाचवण्यासाठी पळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आरोपींनी त्याचा पाठलाग करून काही अंतरावर त्याला गाठलं आणि मानेवर चाकूनं वार केले. रक्ताच्या थारोळ्यात आफक कोसळल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले.
आरोपींचा शोध सुरू : जखमी अवस्थेतील आफक शेख याला जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्याला मृत घोषित केलं. या प्रकरणाचा तपास फ्रेझरपुरा पोलीस करत असून, सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींचा शोध सुरू आहे. आरोपींना लवकरच ताब्यात घेतले जाईल, असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
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