अमरावती महानगरपालिका महापौरपदासाठी रंगणार राजकीय चढाओढ; कुठल्याच पक्षाकडे नाही स्पष्ट बहुमत
अमरावती महानगरपालिकेचा निकाल शुक्रवारी जाहीर झाला. यात कुठल्याचं पक्षाला बहुमत न मिळाल्यामुळे महापौर पदासाठी अमरावती महानगरपालिकामध्ये राजकीय चढाओढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Published : January 22, 2026 at 7:53 PM IST
अमरावती : राज्यातील महानगरपालिका निकालानंतर गुरुवारी महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाली. यात अमरावती महानगरपालिका महापौर पद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आलय. यामुळं आता शहराच्या राजकारणात नव्या घडामोडींना वेग आलाय. या निर्णयानंतर महापौर पदासाठी इच्छुक नगरसेवकांमध्ये स्पर्धा वाढण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
कुठल्याही पक्षाकडे नाही स्पष्ट बहुमत : अमरावती महानगरपालिका निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नाही. यामुळं सत्ता स्थापनेसाठी सर्वच पक्षात मोठ्या हालचालींना सुरुवात झाली आहे. महापौर निवडीची प्रक्रिया आता लवकरच सुरू होणार असल्यानं राजकीय समीकरणं नेमकी कशी असणार याकडं अमरावतीकरांचं लक्ष लागलंय.
प्रशासकीय राजवटीनंतर सत्तेचा मार्ग मोकळा : 9 मार्च 2022 पासून अमरावती महानगरपालिकेत प्रशकीय राजवट लागू आहे. त्याआधी 10 मार्च 1992 रोजी डॉ. देवीसिंह शेखावत यांनी अमरावतीचे पहिले महापौर म्हणून सूत्र हाती घेतली होती. तीन दशकात शहराला 16 महापौर लाभले असून आता अमरावतीचे 17 वे महापौर कोण होणार याची उत्सुकता सर्वांना आहे.
सदस्य संख्या आणि बहुमताचा आकडा : 87 सदस्यीय महानगरपालिकेत महापौर निवडणूक जिंकण्यासाठी किमान 44 नगरसेवकांचं संख्याबळ आवश्यक आहे. सध्या कोणत्याही पक्षाकडं बहुमत नसलं तरी भाजपा युवा स्वाभिमान आणि मित्र पक्षांचं संख्याबळ सत्तेसाठी पुरेसं ठरू शकतं असा अंदाज वर्तवला जातोय.
महापौर भाजपाचा होण्याचे संकेत : अमरावती महापालिकेत सत्ता स्थापनेसाठी भाजपानं पुढाकार घेतला असून युवा स्वाभिमानान पक्षाचे प्रमुख आमदार रवी राणा यांनीही भाजपाच्या महापौराला पाठिंबा देण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. यामुळं भाजपाकडूनच महापौर होण्याची शक्यता बळावली आहे.
महापौर पदासाठी भाजपामध्ये स्पर्धा : महापौर पद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुलं झाल्यानं भाजपामधील अनेक नगरसेवक इच्छुक असल्याचे संकेत आहेत. यामुळं पक्षांतर्गत समीकरणं आणि नेतृत्वाची निवड हे भाजपासमोर मोठं आव्हान असेल असं बोललं जातंय.
यांनी भुषवलंय अमरावतीचे महापौर पद :
- डॉ. देवीसिंह शेखावत
- प्रभाकर सव्वालाखे
- गोविंद अग्रवाल
- विद्या देशपांडे
- किरण महल्ले
- प्रवीण काशीकर
- नितीन वानखडे
- विलास इंगोले
- दिपाली गवळी
- मिलिंद चिमटे
- अशोक डोंगरे
- ॲड. किशोर शेळके
- वंदना कंगाले
- चरणजीतकौर नंदा
- संजय नरवणे
- चेतन गावंडे
