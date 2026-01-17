अमरावती महापालिका निवडणूक निकाल; आकड्यांच्या पलीकडचं राजकारण, भाजपासाठी आत्मपरीक्षणाची वेळ
अमरावती महापालिका निवडणुकीत भाजपाला यंदा केवळ 25 जागांवर समाधान मानावं लागलं. यावर राजकीय विश्लेषक धनंजय देशमुख यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : January 17, 2026 at 8:56 PM IST
अमरावती : अमरावती महापालिकेचा निकाल हा केवळ 87 जागांच्या आकड्यांचा खेळ नसून राजकारणातील अंतर्गत विसंगती, निर्णय क्षमतेतील त्रुटी आणि संघटनात्मक व्यवस्थापनातील अपयश उघड करणारा ठरला आहे. 2017 च्या निवडणुकीत 45 जागा मिळवणाऱ्या भाजपाला यंदा केवळ 25 जागांवर समाधान मानावं लागलं. विशेष म्हणजे निवडणुकीपूर्वी भाजपाला 50 पेक्षाअधिक जागा मिळतील असं वातावरण होतं. मात्र प्रत्यक्षात निकालानं पक्षाच्या रणनीतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलाय. सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय विश्लेषक ॲड. धनंजय देशमुख यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना भाजपाच्या या अधोगती मागील कारणांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. चुकीच्या निर्णय प्रक्रियेविरोधातील जनतेचा हा स्पष्ट संदेश आहे, अशा शब्दात त्यांनी भावना व्यक्त केल्या आहेत.
नेतृत्व मान्य, व्यवस्थापन अपयशी : या निवडणुकीत अमरावतीच्या जनतेनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं नेतृत्व नाकारलं नाही. जर नेतृत्वावर अविश्वास असता तर भाजपा आजही सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आणणारा पक्ष ठरला नसता. जनतेचा विश्वास आजही आपल्या नेतृत्वावर कायम आहे. मात्र, हा विश्वास स्थानिक पातळीवर योग्य पद्धतीनं मतांमध्ये रूपांतरीत करण्यात अपयश आल्याचं धनंजय देशमुख म्हणाले.
कोअर कमिटीचे निर्णय ठरले घातक : निवडणुकीतील सर्वात मोठं अपयश म्हणजे कोर कमिटीची भूमिका होती. स्थानिक वास्तवाकडं दुर्लक्ष करून घेतलेले निर्णय, विजयी होऊ शकणाऱ्या उमेदवारांना डावलणं, रस्त्यावर लढणाऱ्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांची तिकिटं कापणं याचा थेट फटका भाजपाला बसला आहे. अनेक भागात पक्ष नाही तर निर्णय हरला असं चित्र स्पष्ट झाल्याचं धनंजय देशमुख म्हणाले.
कार्यकर्ता आणि निर्णयकर्त्यांमध्ये दरी : भाजपा हा कॅडरवर उभा असलेला पक्ष आहे. असं असताना अमरावतीत प्रचारात राबणारा कार्यकर्ता आणि निर्णय घेणारी कोरकमिटी यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली. कार्यकर्त्यांचा अपमान आणि दुर्लक्ष हे कोणत्याही पक्षासाठी आत्मघातकी ठरेल याचा प्रत्यय या निकालातून आल्याचं देशमुख म्हणाले.
भाजपा विरोधात एकत्रित कुरघोडी : युवा स्वाभिमान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार), एमआयएमसह इतर काही घटकांनी थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे भाजपा विरोधी रणनीती आखली. मतांचे विभाजन, थेट लढती आणि पडद्यामागील समन्वय याद्वारे भाजपाला बहुमतापासून दूर ठेवणं हा एकच उद्देश या पक्षांचा होता. असं असतानाही भाजपा सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आणतो हे त्यांची संघटनात्मक ताकद अधोरेखित करत असल्याचं मत धनंजय देशमुख यांनी व्यक्त केलं.
'हा' पराभव नव्हे, संधी : सत्ता मिळाली नाही म्हणून भाजपा संपला असा निष्कर्ष काढणं राजकीय अपरिपक्वता ठरेल. भाजपाकडं आजही संघटना, कॅडर, विचारधारा आणि नेतृत्व आहे. हे अपयश तात्पुरतं असून पक्षाची ताकद संरचनात्मक आहे, हा निकाल भाजपाला इशारा देणार आहे. कार्यकर्त्यांना न्याय दिला आणि निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक केली तर अमरावतीत भाजपाला रोखणं कोणालाही शक्य नाही. संघासोबत संवाद नसणं हे देखील भाजपासाठी घातक ठरलं. नेतृत्व योग्य असूनही व्यवस्थापन अपयशी ठरलं म्हणून हा निकाल असा आलाय. यामध्ये खरंतर सुधारण्याची संधी आहे आणि ती संधी ओळखली तर अमरावतीचा राजकीय नकाशा पुन्हा भाजपाच्या बाजूने झुकू शकतो असं ॲड. धनंजय देशमुख यांनी स्पष्ट केलंय.
