ETV Bharat / state

अमरावती महापालिका निवडणूक : साईनगर-अकोली प्रभागात भाजपा आणि राणा आमने-सामने

भाजपाचा गड मानल्या जाणाऱ्या साईनगर-अकोली प्रभागामध्ये रवी राणा यांनी भाजपाच्या पराभवासाठी पूर्ण ताकद लावल्याचे चित्र दिसत आहे.

Amravati Municipal Corporation Election
अमरावती महापालिका निवडणूक (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 7, 2026 at 4:32 PM IST

|

Updated : January 7, 2026 at 4:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती - अमरावती महापालिका निवडणूक सध्या अत्यंत रंगतदार टप्प्यात पोहोचली असून, साईनगर-अकोली प्रभागातील लढतीकडं संपूर्ण शहराचे लक्ष लागलंय. सध्या अमरावती शहरात भारतीय जनता पार्टी आणि आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान संघटनेत नऊ ठिकाणी युती झाली असली तरी युवा स्वाभिमाननं एकूण 32 प्रभागांमध्ये स्वतंत्र उमेदवार उभे केलेत. ज्या ठिकाणी दोन्ही पक्षांचे उमेदवार आहेत, त्या ठिकाणी ही लढत मैत्रीपूर्ण असल्याचे सांगितलं जात असताना प्रत्यक्षातही थेट आणि प्रतिष्ठेची लढाई बनलीय. साईनगर प्रभागात ही निवडणूक विशेष चर्चेत आहे. भाजपाकडून रवी राणा यांचे कट्टर विरोधक तुषार भारतीय निवडणूक लढवत असून, त्यांच्या विरोधात आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाचं संपूर्ण पॅनल मैदानात उतरलंय. विशेष म्हणजे भाजपाचा गड मानल्या जाणाऱ्या साईनगर -अकोली प्रभागामध्ये रवी राणा यांनी भाजपाच्या पराभवासाठी पूर्ण ताकद लावल्याचे चित्र दिसत आहे.

अमरावती महापालिका निवडणूक (Source- ETV Bharat)

नवनीत राणांची भूमिका लक्षवेधी : साईनगरमध्ये भाजपा आणि युवा स्वाभिमान यांच्यात थेट लढत असताना माजी खासदार राहिलेल्या नवनीत राणा यांची भूमिका अधिक लक्षवेधी ठरलीय. नवनीत राणा ह्या भाजपाच्या स्टार प्रचारक असल्या तरी साईनगर प्रभागात त्यांनी युवा स्वाभिमान पक्षाच्या प्रचाराचा शुभारंभ केल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलंय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती शहरात महापालिका निवडणूक प्रचारासाठी रोड शो केला. या रोड शोमध्ये नवनीत राणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत वाहनात उपस्थित होत्या. मात्र रोड शोचा समारोप साईनगर प्रभागात होत असतानाच साईनगर चौक येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री हे खुल्या वाहनातून उतरून दुसऱ्या एका वाहनानं साईनगर चौकात पोहोचले. साईनगर येथे अवघ्या 10 ते 15 मिनिटांपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री साईनगर परिसरातून निघून गेल्यावर नवनीत राणा यांनी साईनगर येथील साई मंदिर परिसरात युवा स्वाभिमान पक्ष कार्यकर्त्यांच्या प्रचारासाठी नारळ फोडून प्रचाराचा शुभारंभ केला. नवनीत राणा यांच्या ह्या भूमिकेमुळे भाजपा आणि युवा स्वाभिमान यांच्यातील अंतर्गत तणाव आणि निवडणुकीतील तक्रार अधिक स्पष्ट झालाय.

माजी महापौर म्हणतात ही मैत्रीपूर्ण लढत नाही : साईनगर प्रभागातील भाजपाचे उमेदवार आणि अमरावती शहराचे माजी महापौर चेतन गावंडे यांनी युती धर्माचं पालन करण्याचा आवाहन करत काही प्रभागांमध्ये गोष्टी विपरीत घडत असल्याची खंत व्यक्त केलीय. ही मैत्रीपूर्ण लढत नसून थेट लढत आहे आणि आम्ही मोठ्या फरकाने जिंकू, असा विश्वास त्यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना व्यक्त केलाय.

तुषार भारतीय म्हणतात, आम्हीच जिंकणार : आमदार रवी राणा यांचे कट्टर विरोधक असणारे भाजपाचे तुषार भारतीय यांनी साईनगर-अकोली हा प्रभाग भाजपाचा असून, मागील काळात झालेली विकासकामं पाहता यावेळी देखील आम्हीच निवडून येऊ. मागच्या वेळेपेक्षा आता किती अधिक मतांनी निवडून येतो हेच आम्हाला पाहायचंय असं देखील तुषार भारतीय "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना सांगितलं.

युवा स्वाभिमानचे नितीन भेंडे म्हणतात, आमची मैत्रीपूर्ण लढत : माझी खासदार नवनीत राणा या महायुतीमध्ये असून, आमदार रवी राणा आणि मीसुद्धा महायुतीचाच एक घटक आहे. माझ्या प्रचाराचा नारळ नवनीत राणा आणि रवी राणा या दोघांच्याही हस्ते फुटावा, अशी भावना आमच्या कार्यकर्त्यांची होती. आमदार रवी राणा हे प्रचाराच्या कामानिमित्त लांब होते, मात्र नवनीत राणा यांनी कार्यकर्त्यांच्या विनंतीला मान देऊन साईनगर परिसरात माझ्या प्रचाराचा नारळ फोडला. आमच्या प्रभागात भाजपासोबत आमची मैत्रीपूर्ण लढत आहे, असं युवा स्वाभिमानचे उमेदवार सचिन भेंडे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना स्पष्ट केलंय.

हेही वाचाः

गुमगाव गोळीबार प्रकरण : मित्राच्या मदतीला गेला अन् काका पुतण्याच्या वादात जीव गमावून बसला

साईमंदिरात मोठे दान! एशियन पेंट्सच्या प्रवर्तकाकडून 1 कोटी 2 लाखांचा डिमांड ड्राफ्ट संस्थानला सुपूर्द

Last Updated : January 7, 2026 at 4:38 PM IST

TAGGED:

AMRAVATI CORPORATION ELECTION
BJP
NAVNEET RANA
अमरावती महापालिका निवडणूक
SAINAGAR AKOLI WARD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.