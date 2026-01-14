ETV Bharat / state

अमरावती महानगरपालिका निवडणूक : प्रचाराचा धुराळा शमला, मतदानाला अवघे काही तास उरले; सत्तेसाठी सर्वच पक्ष आत्मविश्वासात!

16 डिसेंबरला अमरावती महापालिकेवर नेमका कोणाचा झेंडा फडकणार? याकडं संपूर्ण शहराचं लक्ष लागलं आहे.

Amravati Municipal Corporation Election 2026 : only a few hours remain until voting; all parties are confident of victory!
अमरावती महानगरपालिका निवडणूक : मतदानाला अवघे काही तास उरले; सत्तेसाठी सर्वच पक्ष आत्मविश्वासात! (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 14, 2026 at 4:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : अमरावती महापालिका निवडणुकीसाठी आता अवघ्या काही तासांवर मतदान येऊन ठेपलं आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, बहुजन समाज पार्टी, युवा स्वाभिमान यांच्यासह सर्वच प्रमुख पक्षांनी जोरदार प्रचार केला. या निवडणुकीसाठी उद्या मतदान होणार असून यानंतर 16 डिसेंबरला अमरावती महापालिकेवर नेमका कोणाचा झेंडा फडकणार? याकडं संपूर्ण शहराचं लक्ष लागलं आहे. विशेष म्हणजे, जवळपास सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी आपणच बाजी मारणार आणि महापौरही आपलाच होणार असा विश्वास "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना व्यक्त केला.


विकास हाच केंद्रबिंदू - संजय खोडके : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विधानपरिषद सदस्य संजय खोडके यांनी पक्षाच्या विजयाचा ठाम विश्वास व्यक्त केलाय. ते म्हणाले, "अमरावती महापालिकेतील 87 जागांपैकी 85 जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार असून दोन जागांवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षासोबत युती करण्यात आली आहे. प्रचाराला चांगली सुरुवात झाली. पक्षातील कोणताही उमेदवार केवळ स्वतःसाठी प्रचार करत नव्हता, तर सर्वजण एकत्रितपणे काम करत होते. प्रोफेशनल फोन कॉलचा वापर न करता चार मतदार पद्धतीनं थेट संपर्क आणि प्रभाग निहाय प्रचार करण्यात आला. प्रचारात कोणावरही टीका न करता शहर, प्रभाग आणि जिल्ह्याचा विकास तसंच सामाजिक व धार्मिक विकास हेच मुद्दे मांडले गेले. तसंच अजित पवार यांच्या अमरावती दौऱ्याचा मोठा सकारात्मक प्रभाव पडला असून विकासाशिवाय इतर कोणत्याही वादग्रस्त मुद्द्याला हात न घातल्यामुळं नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला आहे. अमरावतीचा मागासलेपणा दूर करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पुढाकार घेईल," असा विश्वास संजय खोडके यांनी व्यक्त केला.


सुरक्षित आणि सुंदर अमरावतीसाठी पंजा - यशोमती ठाकूर : काँग्रेसच्या नेत्या यशोमती ठाकूर यांनीही काँग्रेसच बाजी मारणार असा विश्वास व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या की, "मागील सत्ताधाऱ्यांनी अमरावती शहराची अवस्था बिकट केली आहे. भूमाफिया, कचरा माफिया, गुन्हेगारी आणि अवैध ड्रग्ज यांचा वाढता प्रभाव हा सत्ताधाऱ्यांच्या अपयशाचं द्योतक आहे. काँग्रेस पक्ष एकत्रितपणे आणि शिस्तबद्ध काम करत असून शेवटच्या मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मागील निवडणुकीपेक्षा कितीतरी पटीनं चांगली कामगिरी काँग्रेस करेल. सुरक्षित आणि सुंदर अमरावती हवी असेल तर पंजा या चिन्हावर मतदान करा," असं आवाहन यशोमती ठाकूर यांनी केलं आहे.


भाजपाला पन्नासपेक्षा जास्त जागा - डॉ. नितीन धांडे : भाजपाचे शहराध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे यांनी भाजपा मोठी बाजी मारणार असल्याचा दावा केला आहे. ते म्हणाले, "सर्व प्रभागांमध्ये जोरदार प्रचार झाला असून मिरवणुका, घराघरात जाऊन संपर्क आणि मोठ्या प्रचार सभा, यामुळं भाजपासाठी सकारात्मक वातावरण तयार झालं आहे. मागील तीन चार दिवसांत भाजपाची स्थिती अधिक भक्कम झाली असून भाजपा स्वबळावर पन्नास पेक्षा अधिक जागा जिंकण्याचा विश्वास आहे. तसंच भाजपा स्वबळावर महापालिकेत महापौर बनवेल," असा ठाम विश्वास डॉ. नितीन धांडे यांनी व्यक्त केला.


बसपाची भूमिका निर्णायक - अजय गोंडाणे : बहुजन समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष अजय गोंडाणे यांनी पक्ष सत्तेत महत्त्वाची भूमिका बजावेल असा विश्वास व्यक्त केलाय. ते म्हणाले, "बसपाचे 32 उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून प्रभाग क्रमांक 1 १,८,९,११ आणि २२ मध्ये पक्षाची स्थिती मजबूत आहे.काही प्रभागात पक्षाचं पूर्ण पॅनल निवडून येण्याची दाट शक्यता आहे. इतर प्रभागांमधूनही एक-दोन उमेदवार विजयी होतील. विकासाच्या मुद्द्यावर जनतेकडून बसपला चांगला प्रतिसाद मिळतोय.सत्तेसाठी पक्ष मोठ्या प्रमाणात योगदान देईल, असा दावा अजय गोंडाणे यांनी केला.


पक्षाचे एकूण उमेदवार

  • भाजपा : 68
  • काँग्रेस : 74
  • राष्ट्रवादी काँग्रेस : 85
  • शिवसेना (उबाठा): 41
  • शिवसेना : 67
  • वंचित बहुजन आघाडी : 47
  • बहुजन समाज पार्टी : 34
  • युवास्वभिमान पार्टी : 36
  • मनसे : 4
  • रिपाई गवई गट : 4
  • रिपाई आंबेडकर गट : 3
  • समाजवादी पार्टी : 6
  • आंबेडकरवादी रिपाइं: 1
  • आम आदमी पार्टी : 8
  • इंडियन युनियन मुस्लिम लीग : 2
  • ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक : 7
  • एआयएमआयएम : 25
  • देश जनहित पक्ष : 1
  • राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष : 14
  • पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया : 3
  • प्रहार जनशक्ती पक्ष : 3
  • भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष : 3

हेही वाचा :

  1. प्रचाराची रणधुमाळी थांबली, आता मतदान करण्याची जबाबदारी अमरावतीकरांची - भारत गणेशपुरे
  2. नागपूर महानगरपालिका निवडणूक : प्रशासन सज्ज, पोलिंग पार्टी रवाना; शहरातील 321 मतदान केंद्रं संवेदनशील
  3. पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज; अधिकाऱ्यांना मतदानाचे साहित्य वाटप

TAGGED:

अमरावती महापालिका निवडणूक
भाजपा
काँग्रेस
राष्ट्रवादी काँग्रेस
AMRAVATI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.