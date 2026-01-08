ज्याचा केला पराभव, त्याचाच करा प्रचार; पक्षाच्या अजब निर्णयामुळं भाजपाच्या माजी नगरसेवकाची गोची
भाजपाच्या माजी नगरसेवकाला काँग्रेसमधून आयात झालेल्या उमेदवाराचा प्रचार करावा लागत आहे. विचारधारेत फरक असल्यानं माजी नगरसेवकापुढे प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अमरावती- उमेदवाराची निवडून येण्याची क्षमता तर कुठे युतीमधील जागावाटप असे निकष लावून अनेक भाजपाच्या उमेदवारांची तिकीटे कापण्यात आली आहेत. मात्र, अमरावतीत चक्क काँग्रेसमधून भाजपामध्ये प्रवेश केलेल्या उमेदवाराला तिकीट देण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे ज्या प्रभागामध्ये भाजपाच्या उमेदवाराकडून पराभव झाला होता, त्या ठिकाणीच काँग्रेसचा माजी नेते भाजपाकडून कमळ चिन्हावर निवडणूक लढविणार आहे.
अमरावती महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवारी निवड संदर्भात झालेल्या निर्णयामुळे अनेक ठिकाणी गोंधळ उडालाय. शहरातील आंबापेठ प्रभागात २०१७ च्या निवडणुकीत सुमारे ३ हजार मतांच्या फरकानं विजयी झालेले भाजपाचे माजी नगरसेवक अजय सारसकर यांची यावेळी उमेदवारी कापण्यात आली. विशेष म्हणजे ज्या काँग्रेस उमेदवाराचा त्यांनी मागील निवडणुकीत पराभव केला होता, त्याच उमेदवाराला भाजपानं उमेदवारी दिली. आता आपल्या पक्षाच्या उमेदराचा प्रचार करा, असे आदेश देऊन भाजपानं अजय सारसकर यांची गोची केल्यानं प्रभागात चर्चांना उधाण आलंय.
माजी नगरसेवकावर अन्याय झाल्याचा सूर- २०१७ मध्ये अंबापेठ गोरक्षण प्रभागात 'अ' गटात अजय सरसकर, 'ब' गटात लविना हर्षे, 'क' गटात स्वाती कुलकर्णी , 'ड' गटात प्रणित सोनी हे भाजपाचे उमेदवार होते. यावेळी अजय सरसकर वगळता मागे निवडून आलेल्या सर्व उमेदवारांना पुन्हा संधी देण्यात आली. विशेष म्हणजे मागील निवडणुकीत अजय सरसकर यांना ६ हजार १६७ मतं मिळाली होती. तर त्यांच्या विरोधात असणारे काँग्रेसमध्ये असताना मिलिंद बांबल यांना ३ हजार ६२० मतं मिळाली होती. काँग्रेसमध्ये पराभव झाल्यावर आता काही वर्षांपूर्वी मिलिंद बांबल यांनी भाजपात प्रवेश घेतला. भाजपानं त्यांना उमेदवारी दिली. भाजपाचा हा निर्णय अजय सरसकर यांच्यावर अन्याय करणारा असल्याचा सूर पक्षातूनच उमटतोय.
सांगा प्रचार करू कसा- "भाजपा माझ्या रक्तात आहे. मी युवा मोर्चाचा अध्यक्ष असताना प्रामाणिक काम केलंय. मात्र, त्या उमेदवाराला मी मागील निवडणुकीत पराभूत केलं. काँग्रेसमध्ये असताना त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अनेकदा टीका केली. त्याच उमेदवारासाठी मला काम करावं लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. विचारधारेत फरक असलेल्या उमेदवाराला सोबत घेऊन प्रचार कसा करायचा? हा मोठा प्रश्न माझ्यासमोर उभा राहिला आहे", असं अजय सरसकर "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना म्हणाले.
काही चुका झाल्यात- अजय सरसकर सारख्या व्यक्तीची उमेदवारी कापली अशा काही चुका झाल्यात असं पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हणाले. प्रामाणिक कार्यकर्त्यांचा मात्र योग्य विचार होईल. पक्ष त्यांच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही असं देखील चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं.