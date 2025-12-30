अमरावती महापालिका निवडणूक : शिवसेनेच्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांपासून लपवला जागावाटपाचा फॉर्म्युला, शिवसैनिकांमध्ये तीव्र नाराजी
भाजपा शिवसेनेला किती जागा सोडणार, याबाबत शिवसेनेतील अनेक इच्छुक उमेदवार उत्सुक होते. मात्र दिवसभर प्रतीक्षा करूनही कोणताही स्पष्ट निर्णय नाही. यामुळे अनेक शिवसैनिक नाराज झाले.
अमरावती : महापालिका निवडणुकीत भाजपा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना यांच्यातील युतीसाठी सोमवारी (29 डिसेंबर) दिवसभर बैठकांचं सत्र सुरू होतं. शिवसेना नेते व मंत्री संजय राठोड सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत जागावाटपाचा गुंता सोडवण्यासाठी बैठकीत उपस्थित होते. दुपारी 12 वाजल्यापासून कार्यकर्ते काहीतरी निर्णय होईल आणि सकारात्मक माहिती समोर येईल, अशी अपेक्षा करत होते. मात्र ही अपेक्षा रात्री उशिरापर्यंतही पूर्ण झाली नाही.
जागावाटपाच्या फॉर्म्युलाबाबत कमालीची गुप्तता : भाजपासोबत जागावाटपाबाबत जो काय तोडगा निघाला, त्यावर संजय राठोड यांनी बोलण्यास टाळलं. तर माजी आमदार अभिजित अडसूळ यांच्या वक्तव्यांतही स्पष्टता दिसून आली नाही. त्यामुळे जागावाटपाचा निर्णय कार्यकर्त्यांपासून लपवला जात असल्याचा सूर शिवसैनिकांमध्ये होता.
पक्षातील इच्छुक उमेदवारांमध्ये नाराजी निर्माण होऊ नये म्हणून जागावाटपाबाबतची नेमकी माहिती गुपित ठेवण्यात आल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, मंगळवारी (30 डिसेंबर) सकाळी शिवसेनेच्या वाट्याला भाजपानं किती जागा सोडल्या, हे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
ग्रँड महफिल हॉटेलमध्ये सोमवारी दिवसभर शिवसैनिकांची मोठी गर्दी होती. उमेदवारी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत मंगळवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत असल्यानं, शिवसेनेला नेमक्या किती जागा मिळाल्या आहेत, याची माहिती पक्षातील इच्छुक उमेदवारांनाही सोमवारी रात्री 10 वाजेपर्यंत मिळाली नव्हती.
मंत्री संजय राठोड उशीरा आले : सोमवारी दुपारी एक-दोन वाजेपर्यंत जागावाटपाचं चित्र स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा शिवसैनिकांना होती. मात्र, हा तिढा सोडवण्यासाठी संजय राठोड दुपारी 12 वाजता येणं अपेक्षित असताना ते दुपारी 2 वाजता पोहोचले. शिवसेनेचे नेते जगदीश गुप्ता, बडनेऱ्याचे माजी आमदार ज्ञानेश्वर धाने पाटील, दर्यापूरचे माजी आमदार अभिजीत अडसूळ आणि शिवसेना महिला आघाडीच्या प्रमुख प्रीती बंड हे दुपारी 12 वाजल्यापासून संजय राठोड यांच्या प्रतिक्षेत होते.
राठोड आल्यानंतर त्यांनी स्थानिक नेत्यांसोबत बंद दाराआड चर्चा केली. त्यानंतर भाजपाच्या नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी ते शहराबाहेरील एका ठिकाणी रवाना झाले. सायंकाळी 5 वाजता ते पुन्हा ग्रँड महफिल हॉटेलमध्ये परतले. त्यानंतर शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांसोबत पुन्हा बंद दाराआड चर्चा सुरू झाली.
जगदीश गुप्ता यांनी जाहीर केली नाराजी : महापालिका निवडणुकीतील जागावाटपाबाबत शिवसेनेनं खंबीर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी माजी राज्यमंत्री जगदीश गुप्ता यांनी केली होती. मात्र, 87 जागांपैकी भाजपाकडून मोजक्याच जागांचा प्रस्ताव आला आणि त्याबाबत संजय राठोड यांची भूमिका सकारात्मक असल्याचं लक्षात येताच जगदीश गुप्ता यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 'जय श्रीराम' असं म्हणत त्यांनी सायंकाळी झालेल्या बैठकीतून माघार घेतली. महापालिका निवडणुकीत आपली पुढील भूमिका काय असेल, हे मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करणार असल्याचंगी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केलं.
दरम्यान, सोमवारी रात्री जगदीश गुप्ता यांनी आपल्या कार्यकर्ते आणि सहकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत महापालिका निवडणुकीत स्वतंत्रपणे उमेदवार देण्याचा निर्णय त्यांनी कार्यकर्त्यांसमोर स्पष्ट केला. या निर्णयाची अधिकृत घोषणा मंगळवारी सकाळी करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
शिवसेनेला हव्यात 25 जागा : अमरावती महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेनं भाजपाकडे 25 जागांची मागणी केली आहे. आम्हाला आमच्या अपेक्षेप्रमाणे जागा मिळतील, अशी आशा असल्याचं माजी आमदार अभिजीत अडसूळ यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. आज झालेली बैठक अत्यंत सकारात्मक असून खेळीमेळीच्या वातावरणात चर्चा झाली आहे. मात्र नेमक्या किती जागांवर निर्णय झाला आहे, याची माहिती सर्वांना लवकरच दिली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
इच्छुक उमेदवार नाराज : शिवसेनेला भाजपा किती जागा सोडणार, याबाबत शिवसेनेतील अनेक इच्छुक उमेदवार उत्सुक होते. मात्र दिवसभर प्रतीक्षा करूनही रात्री उशिरापर्यंत कोणताही स्पष्ट निर्णय न झाल्यानं अनेक शिवसैनिक नाराज झाले. आम्ही मोठ्या अपेक्षेनं पक्षासाठी काम करत आहोत, मात्र, आमच्याबाबत योग्य विचार होत नाही की काय, अशी भावना अनेक शिवसैनिकांनी व्यक्त केली.
रात्री 2 वाजता आला कॉल : जागावाटपाबाबत पक्षश्रेष्ठी नेमका काय निर्णय घेतात? हे जाणून घेण्यासाठी शेकडो कार्यकर्ते माजी आमदार अभिजीत अडसूळ यांच्यासह रात्री ग्रँड महफिल हॉटेलमध्ये उपस्थित होते. दरम्यान, रात्री सुमारे 2 वाजता अभिजीत अडसूळ यांना प्रवीण पोटे यांचा फोन आला. या फोनवर शिवसेनेला नेमक्या किती जागा मिळणार? याची माहिती प्रवीण पोटे यांनी स्पष्टपणे दिल्याचं सांगितलं जात आहे.
यानंतर अभिजीत अडसूळ तातडीने आपल्या वाहनानं हॉटेलमधून बाहेर पडले. मात्र, नेमक्या किती जागा मिळाल्या, याची माहिती त्यांनी शिवसैनिकांना दिली नाही. दरम्यान 2 दोन वाजता जागावाटपावर अंतिम निर्णय झाला असल्याची माहिती शिवसैनिकांनी दिली.
