अमरावतीत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अल्पवयीन मुली टार्गेटवर, खासदार अनिल बोंडे यांची पोलिसांत तक्रार

सोशल मीडियाद्वारे ओळख वाढवून मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार अमरावतीत समोर आलाय. या प्रकरणी खासदार बोंडे यांनी तक्रार दिलीय.

MP Anil Bonde filing a complaint
खासदार अनिल बोंडे तक्रार दाखल करताना
Published : April 14, 2026 at 1:16 PM IST

Updated : April 14, 2026 at 1:21 PM IST

अमरावती : अमरावती जिल्ह्यात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरुणींना विशेषतः अल्पवयीन मुलींना लक्ष्य करून लैंगिक शोषण केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. यामुळे संपूर्ण अमरावती जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात संघटित टोळी कार्यरत असल्याचा संशय व्यक्त होत असून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

एका संशयित तरुणाला अटक : दरम्यान, या प्रकरणी पोलिसांनी मुख्य संशयित आरोपी मोहम्मद आयान मोहम्मद तनवीर याला परतवाडा येथून अटक केली आहे. त्याचा एक साथीदार अद्यापही फरार असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीची कसून चौकशी सुरू असल्याची माहितीदेखील पोलिसांनी दिली आहे.

खासदार अनिल बोंडे (ETV Bharat)

खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांची तक्रार : तत्पूर्वी, खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी यासंदर्भात ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांच्याकडे तक्रार दाखल करत तातडीनं कारवाईची मागणी केली होती. त्यांच्या तक्रारीनुसार, काही संशयितांकडून सोशल मीडियावर विद्यार्थ्यांना जाळ्यात ओढलं जात असून मैत्रीच्या नावाखाली त्यांना आक्षेपार्ह लिंक पाठवून ब्लॅकमेलिंग केलं जात आहे. या प्रकरणात मोहम्मद आयान आणि मोहम्मद झोयान नामक तरुणांनी 180 मुलींचे सुमारे 350 व्हिडिओ तयार केले असून त्यांना वेश्या व्यवसायासाठी धमकावलं जात असल्याचा आरोप डॉ. अनिल बोंडे यांनी पोलीस अधीक्षकांना दिलेल्या तक्रारीत केला आहे.

सोशल मीडिया ग्रुपच्या माध्यमातून फसवणूक : शैक्षणिक माहितीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना सोशल मीडिया ग्रुपमध्ये सामील केलं जातं. त्यानंतर त्यांच्या मोबाईल क्रमांकाची देवाणघेवाण करून आक्षेपार्ह लिंक पाठवल्या जातात. लिंकवर क्लिक करताच अश्लील मजकूर येऊ लागतो आणि त्यावरून ब्लॅकमेलिंगचा खेळ सुरू होतो अशी माहिती डॉ. अनिल बोंडे यांनी पोलीस अधीक्षकांना दिलेल्या तक्रारीत नमूद केली आहे.

व्हिडिओ वायरल होताच आरोपी फरार : दरम्यान, जिल्ह्यातील परतवाडा परिसरात एका तरुणाविरुद्ध गंभीर आरोप समोर आले आहेत. संबंधित व्यक्तीनं सोशल मीडियावर ओळख वाढवून काही तरुणींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवलं. त्यानंतर त्यांच्या इच्छेविरुद्ध संबंध ठेवून त्यांचे व्हिडिओ तयार केल्याचा आरोप आहे. हे व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संबंधित युवक फरार झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

पीडित मुली भीतीच्या छायेत : पीडित तरुणींना धमक्या देऊन गप्प बसवण्याचा प्रयत्न होत असल्यानं अनेक प्रकरणं पुढे येत नसल्याचं सांगितलं जात आहे. संशयीत आरोपी कुटुंबीयांनाही त्रास देतील, या भीतीमुळे तक्रार देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचं समोर आलं आहे.


एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी : या गंभीर प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत असून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे. संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करावं आणि संघटित गुन्हेगारी अंतर्गत कडक कारवाई करावी, अशी मागणी खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली आहे.

हेही वाचा

