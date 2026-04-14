अमरावती हादरली! तरुणींच्या लैंगिक शोषण प्रकरणातील मुख्य आरोपी अटकेत; 7 दिवसांची पोलीस कोठडी

अमरावतीतील परतवाडा येथील तरुणींच्या लैंगिक शोषण प्रकरणातील मुख्य आरोपी मोहम्मद आयानला पोलिसांनी अटक केली. न्यायालयानं आरोपीला सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावत कसून चौकशीचे आदेश दिलेत.

लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी मोहम्मद आयानला पोलीस कोठडी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 14, 2026 at 6:43 PM IST

अमरावती : अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा परिसरात तरुणींच्या लैंगिक शोषणाच्या गंभीर प्रकरणात पोलिसांनी मुख्य आरोपी असणारा मोहम्मद आयान मोहम्मद तनवीर याला अटक केली. त्याला न्यायालयासमोर हजर केलं असता, न्यायालयानं त्याला सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

डिजिटल पुराव्यांचा तपास सुरू : "या प्रकरणाचा तपास करत असताना पोलीस कोठडी दरम्यान आरोपी मोहम्मद आयान मोहम्मद तनवीर याचा मोबाईल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ताब्यात घेतली असून, त्यातील डेटा तपासण्याचं काम सुरू आहे. डेटा तपासण्याचं काम सुरू असून आरोपींनी काही डेटा डिलीट केल्याची शक्यता आहे. त्यामुळं सायबर तज्ज्ञांच्या मदतीनं तो डेटा पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तपासानंतर नेमक्या किती मुली या प्रकरणात अडकल्या आहेत? हे स्पष्ट होईल," असं पोलीस निरीक्षक सुरेश मस्के यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

इतर आरोपींचा शोध : "या प्रकरणात सध्या एकच आरोपी अटक असला तरी या प्रकरणात अधिक आरोपींचा सहभाग असण्याची शक्यता आहे. आरोपींनी इतर कुणाची मदत घेतली का?, व्हिडिओ व्हायरल करण्यामागं कोणाचा सहभाग होता का? याचा तपास सुरू आहे. या संदर्भात सखोल चौकशी करण्यात येत आहे," असं पोलीस निरीक्षक सुरेश मस्के यांनी सांगितलं.

प्राथमिक तपासात सात मुलींची नावं : "सध्या आरोपीकडून मिळालेल्या व्हिडिओ आणि स्क्रीनशॉटच्या आधारे सात मुलींची नावं समोर आली आहेत. मात्र, हा आकडा वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुढील तपासात अधिक माहिती उघड होण्याची शक्यता आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, हा प्रकार मागील सुमारे वर्षभरापासून सुरू होता. आरोपी विविध माध्यमातून मुलींना जाळ्यात ओढत होता का? याचा तपास पोलिसांकडून केला जातोय," अशी माहिती पोलीस निरीक्षक सुरेश म्हस्के यांनी दिली.


परतवाडा अचलपूरसह इतर भागातील मुलींचा सहभाग : "या प्रकरणातील मुली या केवळ परतवाडा अचलपूर परिसरातीलच नसून आसपासच्या गावांमधील तसंच इतर भागातीलही असण्याची शक्यता आहे. आरोपींनीही स्वतः इतर ठिकाणच्या मुलींचाही सहभाग असल्याचे संकेत दिल्यानं तपासाची व्याप्ती वाढवली आहे. आरोपींचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध आहे का? याबाबत अद्याप ठोस माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, पोलिसांकडून आरोपीचा संपूर्ण प्रोफाईल तपासला जात आहे. या संदर्भातील सर्व बाबी तपासांती स्पष्ट होणार," असं पोलीस निरीक्षक सुरेश मस्के यांनी सांगितलं.



पीडितांना पोलिसांचं आवाहन : "या प्रकरणात अद्याप कोणतीही पीडित किंवा त्यांच्या नातेवाईकांनी पुढं येऊन तक्रार दाखल केलेली नाही. याबाबत पोलिसांनी सर्व पीडितांना आव्हान केलं की, त्यांनी न घाबरता पुढं येऊन तक्रार द्यावी. गरज भासल्यास पोलीस गुप्तपणे घरी येऊन माहिती घेतील. तसंच महिला अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशीसाठी मदत केली जाईल. आरोपीच्या मोबाईलमधील मोठ्या प्रमाणात डेटा डिलीट केल्याचं समोर आलं आहे. हा डेटा सायबर तज्ज्ञांच्या मदतीनं पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असून त्यानंतर व्हिडिओची नेमकी संख्या आणि प्रकरणाचा संपूर्ण तपशील स्पष्ट होणार," असं देखील पोलीस निरीक्षक सुरेश मस्के यांनी स्पष्ट केलं.

संपादकांची शिफारस

