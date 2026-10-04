चिमुकल्यांच्या ओठांवर 'आजची बातमी'; मेळघाटात आत्मविश्वासासोबत कुपोषणावरही मात
मेळघाटातील चौराकुंड अंगणवाडीत 'आजची बातमी' उपक्रमामुळे आदिवासी बालकांचा आत्मविश्वास वाढण्यासोबतच त्या भागातील कुपोषण दूर करण्यात यश आलं आहे. आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे शशांक लावरे यांनी.
Published : October 4, 2026 at 4:19 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 4:29 PM IST
अमरावती : सातपुडा पर्वतरांगेतील मेळघाटात वसलेल्या चौराकुंड या गावातील छोट्याशा अंगणवाडीत सध्या चिमुकल्यांच्या आवाजात रोजची 'आजची बातमी' ऐकायला मिळते. तेथे 'आजची बातमी' असा फलक लटकवून एखाद्या बातमी निवेदकाप्रमाणे उभं राहणारे अडीच ते तीन वर्षांचे चिमुकले, सकाळी घरातून निघाल्यापासून अंगणवाडीत पोहोचेपर्यंत त्यांना काय दिसलं आणि काय घडलं, याची माहिती आपल्या बोबड्या बोलांतून सांगतात. कुणी मोर पाहिला, कुणी माकड झाडावर चढताना पाहिलं, तर कुणी माकडानं आंबा तोडून खाल्ल्यासारख्या गमतीशीर बातम्या सांगत असतं. या गोष्टी त्यांच्या कल्पनेतल्या असल्या, तरी प्रत्येकाच्या बोलण्यातून दिसणारा आत्मविश्वास मात्र खरा आहे. धारणी तालुक्यात येणाऱ्या चौराकुंड येथील या अंगणवाडी केंद्रातील आगळ्यावेगळ्या उपक्रमासंदर्भातील 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
बोबड्या बोलांतून आत्मविश्वासाची उभारणी
"आज सकाळी उठल्यावर काय पाहिलं?" किंवा "घरून अंगणवाडीत येताना काय दिसलं?", या साध्या प्रश्नांमधून चिमुकल्यांना व्यक्त होण्याची संधी दिली जाते. समोर बसलेल्या मित्रांसमोर उभं राहून बातमी सांगताना सुरुवातीला अडखळणारी ही बालके काही क्षणांतच स्वतःच्या विश्वातील गोष्टी सांगू लागतात. "मी कोंबडी पाहिली", "मी वाघ पाहिला", "वाघ माझ्याशी बोलला", "माकड झाडावर चढलं" अशा कल्पनारम्य गोष्टीही ते आत्मविश्वासानं मांडतात. "या उपक्रमाचा उद्देश अचूक बातमी सांगण्यापेक्षा लहान वयातच मुलांना बोलतं करणं, त्यांचा सहभाग वाढवणं आणि त्यांच्यातील आत्मविश्वासाला वाव देणं हा आहे," असं अंगणवाडी सेविका माधवी आगरकर म्हणाल्या.
मातृभाषेच्या आधाराने मराठीची गोडी
या वर्षापासून मेळघाटातील कोरकू भाषिक विद्यार्थ्यांसाठी "आनंदानं शिकूया" या बहुभाषिक शिक्षण पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे. कोरकू ही मातृभाषा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मराठी शिकताना भाषेची अडचण येऊ नये आणि शिक्षक-विद्यार्थ्यांमधील संवाद हिंदीऐवजी थेट मराठीत व्हावा, यासाठी त्यांच्या मातृभाषेचा आधार घेतला जात आहे. अंगणवाडीतही या पद्धतीचा वापर सुरू असून मराठीसोबत कोरकू भाषेतील शब्द, त्यांचे अर्थ आणि उच्चार यांचा सहज परिचय करून दिला जातो. त्यामुळे शिक्षकांनाही कोरकू भाषा समजून घेणं सोपं झालं असून, चिमुकल्यांनाही मराठीची ओळख बालवयापासूनच होऊ लागली आहे.
अंगणवाडी झाली शिक्षणाची प्रयोगशाळा
या उपक्रमाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे संपूर्ण अंगणवाडी जणू जिवंत शिक्षणाचं साधन बनली आहे. फळा, दप्तर, पुस्तक, दिनदर्शिका, आरसा, भिंत, खिडकी अशा दैनंदिन वापरातील वस्तूंना मराठी आणि कोरकू अशा दोन्ही भाषांमध्ये नावं देण्यात आली आहेत. अंगणवाडीमध्ये या चिमुकल्यांना दोन्ही भाषांमध्ये या वस्तूंची नावं आणि अर्थ सांगितले जात आहेत. गोष्टींची पुस्तके, खेळ, गाणी, संवाद, लेखन आणि वाचनाच्या माध्यमातून शिकण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. विशेष म्हणजे, सेविका एखादी गोष्ट समजावून सांगण्यापूर्वीच अनेक चिमुकले स्वतःहून शब्द बोलू लागले आहेत. त्यांना गोष्टी आणि गाणी पाठ झाली आहेत.
प्राथमिक शाळेपूर्वीच मराठीचा पाया
कोरकू भाषेत दिलेला मजकूर आणि त्यासोबत मराठी शब्द व अर्थ उपलब्ध असल्याने शिक्षकांना शिकवणं सोपं जातं, तर विद्यार्थ्यांना मराठी समजून घेण्यासाठी मातृभाषेचा आधार मिळतो. बालवयातच मराठी शब्दांची ओळख, ऐकणं, बोलणं आणि वाचनाची सुरुवात होत असल्यानं, प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर भाषेची अडचण कमी व्हावी, यासाठीचा पाया अंगणवाडीतच तयार होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या पालवी उपक्रमाला पेस्ट एज्युकेशन सपोर्ट ट्रस्टच्या सहकार्याची जोड मिळाल्यानं हा प्रयोग अधिक प्रभावीपणे राबविला जात आहे.
'आजची बातमी'तून आरोग्याचाही संदेश
चौराकुंड अंगणवाडीत शिक्षणासोबत बालकांचं आरोग्य आणि पोषण याकडेही लक्ष दिलं जातं. गावातील दहा बालके कुपोषित होती. शासनाच्या विशेष उपक्रमांतर्गत महिनाभर विविध उपाययोजना आणि आहार देण्यात आल्यानंतर ही सर्व 10 बालके कुपोषणातून बाहेर आली. मात्र, ही स्थिती कायम राहावी यासाठी पालकांना सातत्यानं योग्य आहाराबाबत मार्गदर्शन केलं जात आहे. महिनाभरात कुपोषणावर मात करता येते, तर त्यानंतरही योग्य आहाराची सवय कायम ठेवणं तितकंच महत्त्वाचं असल्याचा संदेश अंगणवाडीच्या माध्यमातून दिला जात आहे.
अमृत आहारातून माता-बालकांच्या पोषणाची काळजी
अंगणवाडीत डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत गरोदर माता आणि बालकांना आहार दिला जातो. भाजी, पोळी, वरण, भात, अंडी, खिचडी आणि उसळ अशा आहाराचा त्यात समावेश आहे. गरोदर महिला, स्तनदा माता आणि बालकांच्या आरोग्याची जबाबदारी हा अंगणवाडी सेविकेच्या कामाचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे चौराकुंडमध्ये शिक्षणासोबत पोषण आणि आरोग्य जनजागृतीचं कामही सुरू आहे.
'आजची बातमी'तील खरी आनंदाची बातमी
चिमुकल्यांच्या कल्पनेतून उमटणाऱ्या मोर, माकड, वाघ आणि आंब्याच्या गमतीजमती ऐकताना अंगणवाडीत हास्य फुलते. मात्र, या गमतीच्या पलीकडे त्यातून घडणारा आत्मविश्वासाचा विकास महत्त्वाचा आहे. याच आजच्या बातमीतून गावासाठी एक खरी आनंदाची बातमी पुढे आली आहे; कुपोषित असलेली 10 बालके कुपोषणातून बाहेर आली आहेत. आता ही स्थिती कायम ठेवत गावातील प्रत्येक बालक सुदृढ राहावे, यासाठी अंगणवाडीच्या माध्यमातून शिक्षण, पोषण आणि जनजागृतीचा हा प्रयत्न सुरू आहे. चौराकुंडच्या या छोट्याशा अंगणवाडीत त्यामुळे 'आजची बातमी' केवळ बोलण्याचा उपक्रम राहिलेला नाही; ती चिमुकल्यांच्या आत्मविश्वासाची आणि निरोगी बालपणाची सुरुवात ठरत आहे.
चिमुकल्यांना शिक्षण, पालकांना मार्गदर्शन
पालवी प्रकल्पामुळे मुलांना खेळाच्या माध्यमातून शिकण्याची पद्धत समजली. मराठी आणि कोरकू भाषेतील पुस्तकांचा उपयोग होत असल्यानं मुलांना शिकवणं सोपं झालं आहे. दोन्ही भाषांचा आधार मिळत असल्याने प्राथमिक शाळेत गेल्यावर त्यांना मराठी भाषेची अडचण कमी होईल. गावातील दहा कुपोषित बालके विशेष उपक्रमानंतर कुपोषणातून बाहेर आली आहेत. आता त्यांचे पोषण कायम चांगलं राहावं, यासाठी पालकांना सातत्यानं मार्गदर्शन केलं जात आहे, असं अंगणवाडी सेविका माधवी आगरकर यांनी स्पष्ट केलं.
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