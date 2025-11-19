ब्रिटीश सैनिकाच्या समाधीसाठी शेतकऱ्याचं थेट ब्रिटनला पत्र: पैसे आले, दुरुस्ती झाली, मात्र दुरावस्था कायम
धामणगावातील नाल्यालगत शेतकऱ्याला ब्रिटीश सैनिकाची धूळखात पडलेली समाधी दिसली. या शेतकऱ्यानं थेट ब्रिटनला पत्र लिहिल्यानं तिथल्या सरकारनं निधी दिला, मात्र समाधीची दुरावस्था कायम आहे.
Published : November 19, 2025 at 10:33 PM IST
अमरावती : धामणगाव रेल्वे शहरात असणारा रेल्वेचा रुळ. . . रुळाच्या बाजूला स्मशानभूमीलगत मोठा नाला आणि नाल्याच्या परिसरात शहरातला सर्व कचरा फेकला जातो, त्या भागात पहिल्या विश्वयुद्धात लढणाऱ्या इंग्रज सैनिकाची समाधी आहे. या समाधीबाबत कुतूहल वाटल्यानं मोरेश्वर शेंडे या सामान्य व्यक्तीनं थेट ब्रिटनला पत्र पाठवून ब्रिटीश सरकारशी संपर्क साधला. विशेष म्हणजे ब्रिटीश सरकारनं धामणगाव रेल्वेवरून आलेल्या पत्राची दखल घेत, त्या सैनिकाच्या समाधी दुरुस्तीसाठी पाऊल उचललं. समाधीस्थळाची दुरुस्ती झाली, दर महिन्याला पैसे यायला लागलेत, असं असलं तरी आज त्या समाधीची दुरावस्थाच आहे. एल्बर्ट मल्वी असं नाव असणाऱ्या पहिल्या महायुद्धात लढणाऱ्या सैनिकाच्या या समाधी स्थळासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत' चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
अशी आली समाधी उजेडात : धामणगाव रेल्वे शहरात स्मशानभूमीच्या मागं असणाऱ्या परिसरात पूर्वी फारशी वस्ती नव्हती, तशी आता पण नाही. या भागात 1996-97 मध्ये राहत असणारे मोरेश्वर शेंडे हे या भागात नियमित जात असल्यानं त्यांची नजर झुडपात असणाऱ्या एका स्मारकावर पडली. या स्मारकावर त्यावेळी संगमरवरच्या दगडावर एल्बर्ट मल्वी असं समाधी असणाऱ्या सैनिकाचं नाव आणि 10 मे 1921 असा निधनाच्या तारखेचा उल्लेख आढळला. हे स्मारक ब्रिटीश सैनिकाचं आहे, हे लक्षात आल्यावर मोरेश्वर शेंडे यांनी स्मारकाच्या फोटोंसह स्मारक दुरुस्तीबाबत थेट ब्रिटीश सरकारच्या नावानं लंडनमध्ये पत्र पाठवलं. ब्रिटीश सरकारमध्ये असणाऱ्या पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धातील शहिदांची स्मृती जागृत ठेवण्यासाठी काम करणाऱ्या समितीनं या पत्राची दखल घेत भारत सरकारशी संपर्क साधला. भारतीय सैन्य सल्लागार समितीद्वारे या स्मारकाच्या दुरुस्तीची जबाबदारी कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्ह्स कमिशन यांच्याकडं सोपवण्यात आली. कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्ह्स कमिशननं यासंदर्भात धामणगाव रेल्वे तहसीलदार यांच्याशी संपर्क साधला. कमिशनच्या प्रतिनिधींनी समाधी स्थळाला भेट दिली. पुढं 10 जून 2016 रोजी अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून या समाधीस्थळाचं नव्यानं बांधकाम करण्यात आलं. स्मारकावर लोखंडी खांबांवर छतही उभारण्यात आलं.
काही वर्षात सगळं झालं उद्ध्वस्त : "ब्रिटीश सैनिक एल्बर्ट मल्वी यांच्या नावानं स्मारक साकारलं. या स्मारकाच्या देखरेखीसाठी कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्ह कमीशनकडून महिन्याकाठी 800 रुपये यायला लागलेत. ते आज देखील येत आहेत. एका व्यक्तीची स्मारक परिसराची स्वच्छता राखण्यास नेमणूकही करण्यात आली. हे सारं असं व्यवस्थित झालं असताना मध्यंतरी या स्मारकावरील सर्वकाही चोरीला गेलं. केवळ दगडाचा ओटा शिल्लक राहिला. याबाबत पोलिसात तक्रार दिली, मात्र पोलिसांना चोर सापडलेच नाहीत," असं मोरेश्वर शेंडे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले.
'या' कारणांमुळं बांधलं स्मारक : "धामणगाव रेल्वे शहरात ऐतिहासिक असं काही विशेष नाही. असं असताना इंग्रज सैनिक एल्बर्ट मल्वी यांच्या स्मारकाचा धामणगाव रेल्वेत काय संबंध, याबाबत कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्ह कमिशनचे व्यवस्थापक एम. एस. बहनवाल यांनी माहिती दिली असल्याचं मोरेश्वर शेंडे यांनी सांगितलं. 1920 -21 मध्ये या परिसरात इंग्रज सैन्याची छावणी होती. या छावणीत पहिल्या महायुद्धात लढलेले सैनिकही होते. त्यापैकी एक असणारा एल्बर्ट मल्वी होता. यांचं याच छावणीत निधन झालं. त्यांच्या स्मरणात याठिकाणी स्मारक बांधण्यात आल्याची माहिती मिळाली," असं मोरेश्वर शेंडे यांनी सांगितलं.
खडकी इथं आहे एल्बर्ट मल्वीचा उल्लेख : "पुणे जिल्ह्यात खडकी या ठिकाणी 5 नोव्हेंबर 1817 रोजी इंग्रज आणि मराठा युद्ध झालं. याच ठिकाणी कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्ह्स कमिशनद्वारे पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धात सहभागी सैनिकांची थडगे आहेत. याच परिसरात 9 क्रमांकाच्या खांबावर एल्बर्ट मल्वीचा उल्लेख आहे," असं मोरेश्वर शेंडे यांनी सांगितलं.
कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्ह्स कमिशनचं उद्दिष्ट : "पहिलं महायुद्ध सुरु असताना युद्धात वीर मरण येणाऱ्या सैनिकांचा अंत्यविधी करणं, त्यांच्या नावानं स्मारक उभारणं आणि त्यांच्या नावाची आणि कार्याची नोंद करण्यासाठी 1917 मध्ये कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्ह्स कमिशनची स्थापना करण्यात आली. इंग्लंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्रिटीश राजवटीत असणाऱ्या भारतात केली होती. हे कमिशन भारत सरकारच्या अधिपत्याखाली नाही, मात्र भारत सरकारच्या परवानगीशिवाय काहीही करत नाही," अशी माहिती कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्ह्स कमिशनचे व्यवस्थापक एम. एस. बहनवाल यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्ह्स कमिशनचं कार्य :
- भारतातील ब्रिटिशकालीन कबरींचं संरक्षण करणं.
- परदेशातला निधी वापरून काम.
- भारतात 50 हजारांवर इंग्रज सैनिकांचं नाव आणि त्यांच्या स्मारकांचं जतन.
- ब्रिटीश कालीन सैनिकांची स्मारक दुरुस्ती, बांधकाम आणि नूतनीकरण.
हेही वाचा :