सातपुड्याच्या कुशीतील मेळघाटावर 35 वर्षानंतरही कुपोषणाचा कलंक; यंत्रणेत काय आहेत त्रुटी?
बालमृत्यू, माता मृत्यू आणि हिमोग्लोबिनच्या कमतरतेमुळे त्रस्त माता हे मेळघाटातील वास्तव कायम दिसून येते. एकूणच मेळघाटातील कुपोषण परिस्थिती संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : February 17, 2026 at 5:43 PM IST|
Updated : February 17, 2026 at 6:20 PM IST
अमरावती- सातपुडा पर्वतरांगांच्या निसर्गरम्य कुशीत वसलेला मेळघाट प्रदेश आजही कुपोषणाच्या भीषण समस्येशी झुंज देत आहे. गेल्या 35 वर्षांपासून शासन, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक नेतृत्व प्रयत्न करत असले तरी कुपोषणाचा प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही.
दुर्गम भौगोलिक परिस्थिती आणि विकासापासून तुटलेली गावं- "मेळघाटातील अनेक गावं ही अतिदुर्गम भागात वसलेली आहेत. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची दयनीय अवस्था, वीज पुरवठ्याचा अभाव आणि आरोग्य सुविधांची कमतरता ही मूलभूत अडचण आहे. दवाखान्यात पोहोचण्यासाठी योग्य रस्ते नाहीत. बाजारपेठ गाठण्यासाठी तासनतास प्रवास करावा लागतो. पावसाळ्यात तर अनेक गावांचा जगाशी संपर्कच तुटतो. अशा परिस्थितीत भौगोलिक एकाकीपणामुळं शासनाच्या योजना कागदावरच राहतात, अशी आमच्या मेळघाटची परिस्थिती आहे, असं काठकुंभ गावच्या सरपंच ललिता बेठेकर "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हणाल्या.
आरोग्य यंत्रणेत त्रुटी- "मेळघाटात आरोग्याच्या सुविधा दिसतात. पण त्या अपुऱ्या आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांमध्ये कायमस्वरूपी डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी उपलब्ध नाहीत, ही अतिशय गंभीर बाब मेळघाटात पाहायला मिळते. अनेक आरोग्य केंद्रांवर प्रभारी अधिकारीच काम करताना दिसतात. ज्या दुर्गम भागात आरोग्य अधिकाऱ्यांनी जायला हवं, अशा ठिकाणी आरोग्य अधिकारी किंवा संपूर्ण आरोग्य यंत्रणात कधी जात नाही", अशी परिस्थिती असल्याची खंतदेखील सरपंच बेठेकर यांनी व्यक्त केली.
माताच अशक्त मग बाळ कसं सशक्त? - "मेळघाटात गर्भवती महिलांमध्ये हिमोग्लोबिनचे प्रमाण केवळ आठ ते नऊ ग्रॅम इतकच आढळतं. 80 टक्के महिलांची अवस्था अशीच आहे. अशा स्थितीत या महिलांना जन्माला येणाऱ्या बालकांचं वजन कमी असणं, हे सहाजिकच आहे. यामुळेच कुपोषणाचं चक्र पिढ्यांपिढ्या सुरूच राहत असल्याची वास्तविक परिस्थिती आहे", असं ललिता बेठेकर म्हणाल्या.
अंधश्रद्धेकडं झुकणारी नवी पिढी - "मेळघाटातील शिक्षण व्यवस्था ही अतिशय चिंताजनक आहे. दुर्गम गावांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. अनेक शिक्षक हे अमरावतीहून दररोज दीडशे-दोनशे किलोमीटर जाणं-येणं करतात हे फार कठीण आहे. इतका प्रवास करून शाळेत येणाऱ्या शिक्षकांची शिकवण्याची काय मानसिकता असेल, हेच कळत नाही. मेळघाटातील विद्यार्थ्यांना नियमित आणि गुणवत्तापूर्वक शिक्षण मिळत नाही. विज्ञानाधारित शिक्षण मिळत नसल्यानं नव्या पिढीमध्येदेखील अंधश्रद्धेचा प्रभाव दिसतो. शिक्षणाच्या या त्रुटींमुळे नवी पिढीदेखील अंधश्रद्धेकडे ओढली जात आहे", खंतदेखील ललिता बेठेकर यांनी व्यक्त केली.
रोजगाराचा प्रश्न गंभीर - मेळघाटात बहुतांश लोक अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. मेळटातील शेती पूर्णतः पावसावर अवलंबून आहे. पावसाळ्यानंतर रोजगारासाठी मेळघाटातील आदिवासी मेळघाटाबाहेर स्थलांतर करतात. मनरेगाच्या योजनांचा लाभ मिळतो. मात्र, वेतन वेळेवर मिळत नाही. यामुळे या योजनांवर लोकांचा विश्वास कमी झाला आहे. उत्पन्नाचा स्थिर स्त्रोत नसल्यानं कुटुंबांना पौष्टिक आहार परवडत नाही. परिणामी माता आणि बालकं कुपोषणाच्या विळख्यात अडकतात, हे गंभीर वास्तव्य आहे.
व्यवस्थेच्या अभावामुळं अंधश्रद्धा - "मेळघाटात अंधश्रद्धा असल्याचं सर्रास म्हटलं जातं. परंतु आरोग्य सुविधा आणि प्रभावी जनजागृती नसेल तर लोक पर्यायाने पारंपारिक श्रद्धांकडे वळतात. योग्य शिक्षण आणि आरोग्य सेवा उपलब्ध झाल्यास अंधश्रद्धेचं प्रमाण आपोआप कमी होईल. मात्र, त्या दृष्टीनं शासनाकडून कुठलेही प्रयत्न होत नाही", असं बेठेकर यांनी सांगितलं.
सरकारचे असे सुरू आहेत प्रयत्न- "एकात्मिक बालविकास सेवा अंतर्गत 14 प्रकल्पांमध्ये सॅम अर्थात अति कुपोषित आणि मॅम अर्थात मध्यम कुपोषित बालकांची नोंद करण्यात आली आहे. बालकांना एनआरसी अर्थात न्यूट्रिशन रिहॅबिलिटेशन सेंटर अर्थात एनआरसी आणि सीटीसी अर्थात कम्युनिटी ट्रीटमेंट सेंटर म्हणजे समुदाय स्तरावर चालणार कुपोषण केंद्र या ठिकाणी उपचारासाठी दाखल केलं जातं. या बालकांच्या श्रेणीवर्धनानंतर त्यांना पूरक आहार दिला जातो. मेळघाटात अंगणवाडी सेविकांकडून घरभेटी आणि जनजागृती उपक्रम सातत्यानं चालू आहेत. अंगणवाडी सेविका या स्वच्छता आणि पोषणाबाबत प्रत्येक घरी जाऊन मार्गदर्शन करतात", असं महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी विलास मरसळे यांनी सांगितलं.
मेळघाटात कुपोषणाची वास्तविक परिस्थिती - डिसेंबर 2025 च्या आकडेवारीनुसार मेळघाटातील चिखलदरा तालुक्यात अतिशय गंभीर परिस्थिती असल्याचं स्पष्ट होतं. चिखलदरा तालुक्यामध्ये कुपोषित बालकांची संख्या 501 इतकी आहे. यापैकी तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या 39 इतकी आहे. तर धारणी तालुक्यात 890 बालकं कुपोषित असल्याची नोंद डिसेंबर 2025 च्या अहवालात आहे. यापैकी 50 बालकं ही अति तीव्र कुपोषित आहेत.
