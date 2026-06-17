अमरावती विधान परिषद निवडणुकीत न्यायालयीन घडामोडींचीच चर्चा अधिक; विप्लव बाजोरिया यांच्या याचिकेकडे लक्ष
उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यानंतर विप्लव बाजोरिया यांनी उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. पण तिथं त्यांना दिलासा मिळाला नाही.
Published : June 17, 2026 at 1:06 PM IST
अमरावती : स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या अमरावती विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान अवघ्या 24 तासांवर आलं असताना प्रचारापेक्षा न्यायालयीन घडामोडींचीच अधिक चर्चा रंगली आहे. शिवसेनेचे बंडखोर माजी आमदार विप्लव बाजोरिया यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यानंतर त्यांनी न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे.
उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यानंतर बाजोरियांनी उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. पण तिथं त्यांना दिलासा मिळाला नाही. अशा स्थितीत त्यांनी पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली असून, त्यावरील सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. निवडणूक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असतानाच न्यायालयाचा निर्णय काय येतो, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. तसेच निवडणूक पार पडल्यावरही या प्रकरणाचा निकाल आणि त्याचे संभाव्य परिणाम काय असू शकतात, याबाबत राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरू आहेत.
'अर्ज बाद झाल्यानंतर न्यायालयीन लढाई' : विप्लव बाजोरिया यांच्या उमेदवारी अर्जावर निवडणूक रिंगणात असणाऱ्या इतर उमेदवारांनी हरकती घेतल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर बाजोरियांनी नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर न्यायालय सहसा हस्तक्षेप करत नाही. त्यामुळं सुरुवातीच्या सुनावणीतच न्यायालयानं कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता, असं भाजपाचे उमेदवार प्रवीण पोटे यांचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. चंद्रकांत डोरले यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयातही मिळाला नाही दिलासा : उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्यानंतर बाजोरियांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातही त्यांना कोणताही तात्पुरता दिलासा मिळाला नाही. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्यानं आणि वेळापत्रक निश्चित झाल्यानं न्यायालयानं हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. यासाठी संबंधित पक्षांकडून सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट देखील दाखल करण्यात आला होता, असं ॲड. डोरले म्हणाले.
आज काय होऊ शकतं? : सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर बाजोरियांनी पुन्हा नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल करून तातडीची सुनावणी घेण्याची मागणी केली. या सुनावणीत सर्व प्रमुख उमेदवारांच्या वतीनं वरिष्ठ वकिलांनी बाजू मांडली. मात्र न्यायालयानं अंतरिम दिलास्याचा प्रश्न शिल्लक नसल्याचं नमूद करत तातडीच्या सुनावणीची आवश्यकता नसल्याचं मत व्यक्त केलं. त्यानंतर हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी ठेवण्यात आलं. सध्या मतदानाची संपूर्ण यंत्रणा सज्ज झाली आहे. मतपत्रिका छापून तयार आहेत. मतदान केंद्राची तयारी पूर्ण झाली असून निवडणूक कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत बाजोरिया यांची उमेदवारी पुन्हा विचारात घेण्याची मागणी आता फारशी व्यवहार्य राहिलेली नसल्याचं मत ॲड. चंद्रकांत डोरले यांनी व्यक्त केलं. त्यामुळे आज याचिका फेटाळली जाण्याची अधिक शक्यता आहे, असंदेखील ॲड. चंद्रकांत डोरले यांनी सांगितलं.
निकालानंतरही न्यायालयीन पर्याय खुला : निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर विप्लव बाजोरिया यांच्यासाठी कायदेशीर पर्याय पूर्णपणे बंद होणार नाहीत. निकालानंतर त्यांना निवडणूक याचिका दाखल करण्याचा अधिकार राहणार, असंही ॲड. चंद्रकांत डोरले यांनी स्पष्ट केलं. यामुळे मतदान आणि निकाल प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही या निवडणुकीवर न्यायालयीन छाया कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.