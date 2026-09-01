अमरावती रुग्णालय आग दुर्घटना : नवजातांच्या मृत्यूची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली; दोषी आढळल्यास कारवाई- पालकमंत्री बावनकुळे
दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या तीन नवजात बालकांच्या पालकांना शासनाच्या मदतीपोटी प्रत्येकी 5 लाख रुपयांचा धनादेश पालकमंत्री बावनकुळे यांच्या हस्ते देण्यात आला.
Published : September 1, 2026 at 9:52 AM IST
अमरावती : येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील एसएनसीयूमध्ये आग लागून तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर 8 दिवसांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे अमरावतीत दाखल झाले. त्यांनी सोमवारी (31 ऑगस्ट) जिल्हा स्त्री रुग्णालयाची पाहणी करून दुर्घटनेचा आढावा घेतला. पाहणीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना या घटनेची शासन म्हणून संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारत दोषींवर कारवाई केली जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
बावनकुळे म्हणाले, “मी बाहेरगावी होतो. मात्र यंत्रणेच्या सतत संपर्कात होतो. संबंधित खात्याचे मंत्री घटनास्थळी उपस्थित होते. आरोग्यमंत्री आणि संपूर्ण यंत्रणेशी मी सातत्याने संपर्कात होतो. मी घटनास्थळी नव्हतो, मात्र घटनेचा फॉलोअप घेत होतो. शासन म्हणून संपूर्ण घटनेची जबाबदारी आम्ही स्वीकारतो.”
विरोधाभासी माहितीवर ‘घाई नको’ : दुर्घटनेबाबत प्रशासनाकडून विरोधाभासी माहिती दिली जात असल्याचा आरोप होत असून, भाजपा नेत्या चित्रा वाघ यांनी या प्रकरणाच्या पोलिस चौकशीची मागणी केली आहे. याबाबत पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता बावनकुळे यांनी चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी घाई करणं योग्य ठरणार नसल्याचं सांगितलं.
“या प्रकरणात घाई करणे चुकीचे होईल. चौकशी होऊ द्या. जे दोषी असतील, त्यांच्यावर कारवाई निश्चितपणे होईल,” असं बावनकुळे म्हणाले.
मृत बालकांच्या पालकांना प्रत्येकी 5 लाखांची मदत : दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या तीन नवजात बालकांच्या पालकांना शासनाच्या मदतीपोटी प्रत्येकी 5 लाख रुपयांचा धनादेश पालकमंत्री बावनकुळे यांच्या हस्ते देण्यात आला.
या दुर्घटनेत पूजा स्वप्नील बरगे यांच्या मुलाचा, किरण गंगाराम बेठेकर यांच्या मुलीचा आणि गायत्री प्रफुल चोपडे यांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये दोन मुलगे आणि एका मुलीचा समावेश आहे.
'निधी मागणीचं एकही पत्र आलं नाही': जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील आवश्यक कामांसाठी निधी मागणीचं एकही पत्र प्रशासनाकडून आलं नसल्याचं पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं. रुग्णालयाला निधी न दिल्याच्या आरोपांवर त्यांनी प्रशासनाची बाजू मांडली.
‘हनुमान गढी अन् रुग्णालयाच्या निधीची तुलना करणं चुकीचं?’ : हनुमान गढीच्या विकासासाठी १२५ कोटी रुपये देण्यात आले, मात्र डफरीन रुग्णालयासाठी निधीची तरतूद का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न पत्रकारांनी उपस्थित केला. त्यावर हनुमान गढी आणि रुग्णालयाच्या निधीची तुलना करणं चुकीचं असल्याचं बावनकुळे म्हणाले.
“महाराष्ट्र सरकारचे सुमारे 8 लाख कोटी रुपयांचे बजेट असते. त्यामध्ये प्रत्येक कामासाठी आणि प्रत्येक विभागासाठी वेगवेगळी तरतूद केली जाते. हनुमान गढीच्या निधीचा आणि रुग्णालयाच्या निधीचा काहीही संबंध नाही,” असे त्यांनी सांगितलं.
हनुमान गढीच्या विकासाचे समर्थन करताना त्यांनी 105 फूट उंचीची हनुमानाची मूर्ती उभारल्यास त्यात अडचण काय, असा सवाल केला. धार्मिक स्थळांमुळे धार्मिक पर्यटनालाही चालना मिळू शकते, असंही त्यांनी सांगितलं.
बावनकुळेंचा पाणीपुरीचा किस्सा : दरम्यान, पालकमंत्री झाल्यापासून आपण अमरावतीला सर्वाधिक वेळा आलो असल्याचं सांगताना बावनकुळे यांनी पाणीपुरीचा किस्सा सांगितला.
“मी पालकमंत्री झाल्यापासून सर्वाधिक वेळा अमरावतीला आलो आहे. मी राजस्थानला पाणीपुरी खात होतो, तर कोणाचे ऑब्जेक्शन आहे? तुम्ही पाणीपुरी खात नाही का?” असा प्रतिप्रश्न त्यांनी पत्रकारांना केला. “माझ्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांना उत्तर देण्यास मी कोणास बांधील नाही,” असंही बावनकुळेंनी स्पष्ट केलं.