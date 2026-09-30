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3 वेळा अलार्म वाजला, लाल लाईट चमकली आणि...; अमरावती रुग्णालय आगीचं CCTV फुटेज समोर!

अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात आग लागली तेव्हा नक्की काय घडलं याचं सीसीटीव्ही फुटेजमधून समोर आलं आहे.

Amravati Hospital Fire CCTV footage viral
अमरावती रुग्णालय आगीचं CCTV फुटेज समोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2026 at 5:49 PM IST

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अमरावती : अमरावती जिल्हा स्त्री सामान्य रुग्णालयात 24 ऑगस्ट रोजी नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात लागलेल्या आगीत तीन बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. ही आग लागली तेव्हा अतिदक्षता विभागाबाहेर परिचारिका झोपल्या होत्या. विशेष म्हणजे, आग लागल्यावर तीन वेळा जोरात अलार्म वाजला. अलार्मचा लाल प्रकाश सर्वत्र पसरला; मात्र परिचारिकांना जाग आली नाही. काही वेळातच मोठा स्फोट झाला आणि त्यामुळे बाहेर झोपलेल्या दोन परिचारिका खडबडून जाग्या झाल्या. विशेष म्हणजे, मुख्य परिचारिका या वेळी बाजूच्या एका खोलीमध्ये झोपली असल्याचं सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये स्पष्ट होत आहे.

सीसीटीव्ही फुटेज आलं समोर

24 ऑगस्ट रोजी अमरावती जिल्हा स्त्री सामान्य रुग्णालयाच्या नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात रात्री दोन वाजून 53 मिनिटांनी आग लागली. आग लागताच अतिदक्षता विभागाबाहेर अलार्म वाजायला लागला. हा अलार्म तीन वेळा वाजला; मात्र गाढ झोपेत असणाऱ्या परिचारिका उठल्या नाहीत. आगीच्या ज्वाळा अतिदक्षता विभागाबाहेर झोपलेल्या दोन परिचारिकांच्या भोवती दिसत होत्या, तरीही सुरुवातीला त्यांना या आगीबाबत कळलंच नाही. त्या गाढ झोपेत होत्या. हे संपूर्ण दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झालं असून, आता ते समोर आले आहे.

आग भडकताच सुरू झाली धावपळ

रात्री दोन वाजून 54 मिनिटांनी आगीच्या ज्वाळा परिचारिका झोपलेल्या ठिकाणी तीव्र स्वरूपात जाणवायला लागताच, त्या झोपेतून जाग्या झाल्या. बाजूच्या खोलीमध्ये झोपलेली मुख्य परिचारिका आणि एक कर्मचारी देखील या दोन परिचारिकांनी आरडाओरड केल्यानंतर बाहेर येताना दिसतात. झोपेतून उठल्यावर स्वतःला सावरत आणि केस बांधत या परिचारिका धावपळ करताना सीसीटीव्हीमध्ये दिसतात. झोपेतून उठलेल्या सर्वांनी यानंतर नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात धाव घेऊन त्या ठिकाणी असणाऱ्या 36 बाळांना वाचवण्यासाठी धडपड सुरू केली. मात्र, त्या ठिकाणी असणाऱ्या 39 पैकी तीन बालकांचा तोवर आगीत होरपळून मृत्यू झाला होता. "बाहेर झोपण्याऐवजी नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात या परिचारिका असत्या, तर या भीषण घटनेला काहीसा आळा बसला असता", असं अमरावती जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी म्हटलं आहे.

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