अमरावतीच्या ऐतिहासिक पायविहिरीवर स्वच्छता मोहीम; सिमेंट, विटांशिवाय उभारलेली भव्य रचना
अमरावतीच्या ऐतिहासिक पायविहिरीवर शिवराज्याभिषेक दिन, अहिल्याबाई होळकर जयंती आणि पर्यावरण दिनानिमित्त स्वराज्य प्रतिष्ठाननं स्वच्छता मोहीम राबवून या प्राचीन दुर्लक्षित वास्तूचं संवर्धन केलं.
Published : June 7, 2026 at 12:37 PM IST
अमरावती : जिल्ह्यातील ऐतिहासिक पायविहिर इथं शिवराज्याभिषेक दिन, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर जयंती आणि पर्यावरण दिनाचं औचित्य साधून स्वच्छता मोहिम राबवण्यात आली. ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या स्वराज्य प्रतिष्ठानच्या वतीनं ही विशेष स्वच्छता मोहिम राबविण्यात आली. दुर्लक्षित अवस्थेत असलेल्या या प्राचीन वास्तूला पुन्हा एकदा स्वच्छ, सुंदर आणि आकर्षक रूप देत ऐतिहासिक वारसाच्या संवर्धनाचा आदर्श उपक्रम राबविण्यात आला.
यादवकालीन वास्तुकलेचा अद्भुत नमुना : तळेगाव दशासर येथील श्री हनुमान मंदिराच्या आवारात असलेली ही पायविहीर वास्तुकलेचा अनोखा नमुना मानला जाते. अनेक अभ्यासकांच्या मते तिची रचना आणि बांधकाम पद्धती काही प्रमाणात प्राचीन इजिप्शियन वास्तुकलेची आठवण करून देणारी आहे. स्थानिकांच्या माहितीनुसार, ही विहीर यादवकालीन असून तिचा इतिहास सुमारे बाराव्या शतकापर्यंत मागं जातो.
सिमेंट, विटांशिवाय उभारलेली भव्य रचना : या विहिरीच्या बांधकामात सिमेंट, चुना किंवा विटांचा वापर करण्यात आलेला नाही. मोठमोठे दगड विशिष्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकमेकांवर केले असून संपूर्ण बांधकाम दगडी स्वरूपात उभा आहे. या विहिरीत वापरण्यात आलेला दगड पंचक्रोशीत आढळत नसल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळं हे दगड दूरवरून आणले असावेत असा अंदाज व्यक्त केला जातो.
अनेक पिढ्यांची तहान भागवणारी पायविहीर : या पायविहिरीत बाराही महिने पाणी उपलब्ध असतं. पावसाळ्यात विहीर तुडुंब भरल्यानंतर लगतचे हनुमान मंदिर परिसर तसंच विहिरीच्या एका बाजूला असलेलं महादेव मंदिरही काही प्रमाणात पाण्याखाली जातं. गावातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या माहितीनुसार मुघल कालापासून ते स्वातंत्र्योत्तर काळातील सुमारे 1970 पर्यंत तळेगाव दशासर परिसरातील नागरी पिण्याच्या पाण्यासाठी याच विहिरीवर अवलंबून होते. आता मात्र, या विहिरीचं पाणी कोणीही वापरत नाही.
श्रमदानातून खुललं प्राचीन सौंदर्य : काळाच्या ओघात विहिरीत झुडप वाढली होती. तसंज्य सेवा प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांनी श्रमदानातून झुडपं काढून टाकली. विहिरीतील कचरा बाहेर काढला आणि संपूर्ण परिसराची स्वच्छता केली. त्यामुळं या ऐतिहासिक वास्तूचं मूळ सौंदर्य पुन्हा एकदा खोलून आला आहे. या स्वच्छता मोहिमेत गावातील अनेक नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.
मान्यवरांची उपस्थिती, ग्रामस्थांचा सहभाग : या उपक्रमाला धामणगाव रेल्वेचे तहसीलदार अभय घोरपडे, चांदुर रेल्वे विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. गावकऱ्यांनी देखील मोठ्या संख्येने सहभाग घेत उपक्रमाला पाठबळ दिलं.
इतिहास आणि पर्यावरण संवर्धनाची गरज : "छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास आणि वऱ्हाडातील ऐतिहासिक वारसा जतन करणं ही आजची गरज आहे. पर्यावरण संरक्षणासोबतच ऐतिहासिक वास्तूंचं संवर्धन झालं पाहिजे. या वास्तूंची माहिती जगापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अशा उपक्रमांची आवश्यकता आहे. तळेगाव दशासर येथील ही पाय विहीर भावी पिढ्यांसाठी प्रेरणास्थान ठरावी यासाठी आम्ही हा उपक्रम हाती घेतला," असं स्वराज्य सेवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शिवा काळे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले.
जनजागृतीसाठी राबवली स्वच्छता मोहीम : "या स्वच्छता मोहिमेचा उद्देश केवळ परिसर स्वच्छ करणं नव्हतं तर स्थानिक ऐतिहासिक वारशांबद्दल जनजागृती करणं हाही महत्त्वाचा उद्देश होता. यादवकालीन या विहिरीचं ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता तिचा संवर्धन होणं आवश्यक आहे," असं संघटनेचे सचिव प्रतीक पाथरे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले.
पुरातत्वीय संशोधनाची आवश्यकता : "ही विहीर सुमारे बाराव्या शतकातील असल्याचं मानलं जातं. विहिरीच्या बांधकामासाठी वापरण्यात आलेले दगड परिसरात कुठेही आढळत नाही. त्यामुळं या वास्तूचा अधिक सखोल पुरातत्वीय अभ्यास होणं आवश्यक आहे. विहिरीशी संबंधित अनेक ऐतिहासिक बाबी अजूनही संशोधनातून समोर येणं बाकी आहे," असं गावातील रहिवासी श्याम घाटे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले.
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