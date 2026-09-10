आगीत तीन बालकांचा मृत्यू झालेल्या रुग्णालयाच्या व्हेटिंलेटर खरेदीत घोटाळा? काँग्रेस नेते सुनील देशमुखांनी चौकशीची केली मागणी
अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील खरेदी केलेले व्हेटिंलेटरचे दर जास्त होते, असा दावा काँग्रेस नेते सुनील देशमुख यांनी केले. त्यांनी काय आरोप केले? वाचा, सविस्तर.
Published : September 10, 2026 at 1:00 PM IST
अमरावती - अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील नवजात शिशु दक्षता विभागाला लागलेल्या आगीत तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्यानं आरोग्य यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. अमरावती मेडिकल कॉलेजच्या माध्यमातून जिल्हा सामान्य रुग्णालयात करण्यात आलेल्या व्हेंटिलेटर खरेदीवरही आता गंभीर आरोप झाले आहेत. हे आरोप शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातांनी फेटाळले आहेत.
" एका कंपनीचे 20 व्हेंटिलेटर तब्बल 4.5 कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आले आहेत. याच उपकरणाची जीएसटीसह किंमत एका अधिकृत पुरवठाधारकाकडून 13.22 लाख रुपये मिळाली आहे", असा दावा अमरावती जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी केला आहे. या दरातील तफावतीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणीदेखील त्यांनी केली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून 20 व्हेंटिलेटरची खरेदी- अमरावती मेडिकल कॉलेजला जिल्हा सामान्य रुग्णालय हस्तांतरित होणार असल्यानं जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून या रुग्णालयासाठी विविध वैद्यकीय उपकरणं खरेदी करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. आर्थिक वर्ष 2025 -26 मध्ये एका कंपनीचे व्हेंटिलेटर खरेदी करण्यात आले. या खरेदीसाठी सुमारे 4.5 कोटी रुपये खर्च झाला असं डॉ. सुनील देशमुख यांनी उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे म्हटलं आहे. या खरेदीचा पुरवठा आदेश 27 मार्च 2026 रोजी देण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
अधिकृत वितरकाच्या कोटेशनमुळं दरातील मोठी तफावत समोर - व्हेंटिलेटरच्या किमतीची खातरजमा करण्याकरिता संबंधित कंपनीच्या अधिकृत पुरवठादाराकडून मी स्वतः कोटेशन घेतलं असल्याचं डॉ. सुनील देशमुख म्हणाले. नागपूर येथील एका अधिकृत पुरवठादाराकडून मिळालेल्या कोटेशनमध्ये एका व्हेंटिलेटरची जीएसटीसह किंमत 13.22 लाख रुपये असल्याचं नमूद आहे, असा दावा डॉ. सुनील देशमुख यांनी केला आहे. याउलट सरकारी खरेदीमध्ये एका व्हेंटिलेटर साठी 22.55 लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचं डॉ. सुनील देशमुख यांनी सांगितलं. त्यामुळं एका व्हेंटिलेटरच्या किमतीत सुमारे 9. 43 लाख रुपयांची तफावत असल्याचा त्यांनी दावा केला आहे.
व्हेंटिलेटर खरेदीत कोट्यावधीची तफावत - 13.12 लाख या कोटेशनमधील दराच्या तुलनेत 22.55 लाख रुपये प्रति व्हेंटिलेटर या दरानं खरेदी झाल्याचा दावा खरा मानल्यास खरेदीसाठी मोठी आर्थिक तफावत निर्माण होते. याच आधारावर या खरेदीमध्ये सुमारे दोन कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोपदेखील डॉक्टर सुनील देशमुख यांनी केला आहे. हीच खरेदी बाजारभावानुसार आणि पारदर्शक पद्धतीनं झाली असती तर उपलब्ध 4.5 कोटी रुपयात अधिक व्हेंटिलेटर खरेदी करता आले असते. त्याचा फायदा अधिक रुग्णांना झाला असता असं देखील डॉ. सुनील देशमुख म्हणाले.
वाशिमच्या पुरवठादारावरही प्रश्नचिन्ह - या खरेदीसाठी वाशीम येथील एका पुरवठादाराची निवड करण्यात आल्याचा दावा डॉ. सुनील देशमुख यांनी केला आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार डॉ. सुनील देशमुख यांच्या परिचितांनी संबंधित पत्त्यावर जाऊन पाहणी केली असता त्या ठिकाणी संंबधित व्हेंटिलेटर पुरवठ्याशी संबंधित आस्थापना नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्या ठिकाणी चक्क किराणा तसेच तिखट हळद विक्रीचं अधिकृत दुकान असल्याचं डॉ. सुनील देशमुख म्हणाले.
इतक्या महत्त्वाच्या उपकरणांची खरेदी अशी कशी ?- रुग्णांचे प्राण वाचविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या व्हेंटिलेटरसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी करताना अधिकृत वितरक, दरांची तुलना आणि पुरवठादाराची विश्वासार्हता तपासणं आवश्यक आहे, असा मुद्दा डॉ. सुनील देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे. मोठ्या शहरातील अधिकृत वितरकाकडून उपकरण घेण्याऐवजी वाशीम येथील एजन्सीमार्फत ही खरेदी का करण्यात आली? असा सवाल ही डॉ. सुनील देशमुख यांनी उपस्थित केला.
पैसे खाण्याचा कारभार - या संपूर्ण प्रकरणावरून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना डॉ. सुनील देशमुख यांनी अमरावतीमध्ये अधिकारी येतात. मनमानी पद्धतीने निर्णय घेऊन निघून जातात. आंधळ दळतंय आणि कुत्र पीठ खातंय अशी परिस्थिती अमरावती झाल्याची टीकाही त्यांनी केली. अमरावतीत पैसे खा आणि निघून जा असा कारभार सुरू असल्याचा आरोप ही डॉ. सुनील देशमुख यांनी केला.
इतर वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीची चौकशी व्हावी - केवळ व्हेंटिलेटर खरेदी पुरताच प्रश्न मर्यादित नसून याच आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून आयसीयूसाठी करण्यात येणाऱ्या इतर वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीची ही चौकशी व्हावी, अशी मागणी डॉ. सुनील देशमुख यांनी केली आहे. यामध्ये पेशंट मॉनिटर, सेंट्रल स्टेशन, पोर्टेबल अल्ट्रा साऊंड आणि डीफिब्रेलेटर यांसारख्या उपकरणांचा समावेश आहे. या उपकरणांच्या खरेदीसाठी सुमारे 3.27 कोटी रुपयांचे कंत्राट कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी डिस्ट्रीब्यूटरला देण्यात आल्याचा दावा डॉ. सुनील देशमुख यांनी केला आहे. या खरेदीतील दरांची ही बाजारभाव अशी तुलना करावी अशी मागणी डॉ.सुनील देशमुख यांनी केली.
देयकं थांबवून उच्चस्तरीय चौकशी करा - व्हेंटिलेटर खरेदी प्रक्रियेची तातडीनं चौकशी करण्यात यावी. संबंधित पुरवठा दाराचे देयक थांबवावे. संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी अशी मागणी डॉ. सुनील देशमुख यांनी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडेदेखील केली आहे. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.
उपकरणांच्या खरेदीमध्ये हवी पारदर्शकता- दरम्यान पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा स्त्री रुग्णालयाचा एम्स धरतीवर विकास करून त्या ठिकाणी अत्याधुनिक साधनसामग्री उपलब्ध करून देणार असल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळं वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी पारदर्शक आणि गुणवत्ता पूर्ण पद्धतीने होणं अधिक महत्त्वाचा असल्याचं आहे, असे डॉ. सुनील देशमुख यांनी म्हटलं आहे.
डॉ. सुनील देशमुख यांनी जे काही आरोप केले आहेत, त्याचा जिल्हा सामान्य रुग्णालयाशी काही संबंध नाही. तो संपूर्ण विषय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा आहे. या संदर्भात आम्हाला कुठलीही माहिती नाही-डॉ. विनोद पवार, जिल्हा शल्य चिकित्सक अमरावती
आमदार म्हणाले चौकशी व्हावी- जर अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार झाला असेल तरी अतिशय गंभीर बाब आहे. व्हेंटिलेटरची नेमकी किंमत किती? किती रुपयात खरेदी केले? याची निश्चितच चौकशी व्हायला हवी. जिल्हा स्त्री सामान्य रुग्णालयात दुर्दैवी घटना घडली. ती अतिशय गंभीर आहे. त्या प्रकरणाची चौकशी शासनाच्यावतीनं सुरू आहे. या चौकशीचा अहवाल यायला उशीर होत असला तरी ती योग्य चौकशी सुरू आहे. या चौकशी दरम्यान व्हेंटिलेटर आणि इतर साहित्य खरेदी करण्यात काही भ्रष्टाचार वगैरे झाला असेल का? ही माहितीदेखील समोर येईल. हा विषय गंभीर आहे. याची चौकशी निश्चितच व्हायला हवी, असं बडनेराचे आमदार रवी राणा यांनी म्हटलं आहे.
व्हेंटिलेटरची खरेदी पारदर्शक असल्याचा दावा- शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अमरावती अंतर्गत जिल्हा सामान्य रुग्णालयात रुग्णांना दर्जेदार आणि प्रभावी सेवा देण्यासाठी 20 उच्च गुणवत्तेचे व्हेंटिलेटर खरेदी करण्यात आले आहेत. ही संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया शासकीय नियमांनुसार, अत्यंत पारदर्शक आणि ऑनलाईन पद्धतीने राबवण्यात आली असून, यामुळे शासनाच्या 45 लाख 39 हजार 120 रुपयांची बचत झाली आहे, असं स्पष्टीकरण महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ.स्मिता सोनटक्के यांनी दिलं आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारच्या निधीचा अपव्यय झालेला नसून, अत्यंत योग्य गुणवत्तेची खात्री करूनच ही खरेदी करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
अधिकृत विक्रेत्यामार्फत खरेदी झाल्याचा दावा- वैद्यकीय शिक्षण व आयुष आयुक्त (मुंबई) यांच्या तांत्रिक मान्यतेनं आणि जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रशासकीय मंजुरीनं ही खरेदी करण्यात आली. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 1 डिसेंबर 2016 च्या शासन निर्णयातील विहित कार्यपद्धतीचे पालन करून महा-ईटेंडर प्रणालीवर ऑनलाईन निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. निवड करण्यात आलेले व्हेंटिलेटर हे स्वित्झर्लंड येथील जगप्रसिद्ध 'हेमिल्टन' कंपनीचे असून, 'निर्मल एजन्सी' या कंपनीच्या अधिकृत विक्रेत्यामार्फत ही खरेदी झाल्याचं महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता सोनटक्के यांनी म्हटलं आहे.
किमतीमध्ये 2 वर्षांची संपूर्ण वॉरंटी- व्हेंटिलेटर जागतिक मानकांनुसार आणि प्रमाणित आहेत. पुरवठादाराची निवड करताना जीएसटी, उद्यम आणि शॉप ॲक्ट अशा सर्व कायदेशीर कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. व्हेंटिलेटर चालवण्यासाठी लागणाऱ्या कन्झ्युमेबल्सचा वारंवार तुटवडा भासू नये आणि रुग्णसेवेत खंड पडू नये, म्हणून त्याच किमतीमध्ये 2 वर्षे पुरतील इतके अतिरिक्त कन्झ्युमेबल्स समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तसेच या किमतीमध्ये 2 वर्षांची संपूर्ण वॉरंटीदेखील अंतर्भूत असल्याचा दावा डॉ. स्मिता सोनटक्के यांनी केला.
बचत झाल्याचा दावा- एका व्हेंटिलेटरसाठी 24 लाख 82 हजार 500 रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. मात्र, पारदर्शक निविदा प्रक्रियेमुळे सर्वात कमी दर प्रति नग 22 लाख 55 हजार 544 रुपये इतका प्राप्त झाला. परिणामी, एका व्हेंटिलेटरमागे 2 लाख 26 हजार 956 रुपयांची बचत झाली आहे. 20 व्हेंटिलेटरच्या खरेदीत शासनाचे एकूण 45 लाख 39 हजार 120 रुपये वाचले आहेत, असंदेखील, डॉ. स्मिता सोनटक्के यांनी म्हटलं आहे.
- दरम्यान, आगीबाबत चौकशी अहवालात गंभीर त्रुटींचा उल्लेख केला असून पाच अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. तर संबंधित कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
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