अमरावती जिल्ह्यात सर्वदूर पाऊस; काही भागात रिमझिम तर कुठं मुसळधार
ऑक्टोबर महिन्यात शेतातली कामं अंतिम टप्यात येतात. त्यामुळं पिक काढण्यासाठी शेतात लगबग सुरू असते. परंतु महिन्याच्या शेवटी सुरू असलेल्या पावसामुळं राज्यातीस अनेक शेतकरी अडचणीत आलेत.
Published : October 26, 2025 at 1:21 PM IST
अमरावती : कडाक्याची थंडी पडायला हवी, अशा ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस अमरावती जिल्ह्यात सर्वदूर पाऊस बरसत आहे. शनिवारी आणि रविवारी सकाळी अनेक भागात रिमझिम तर काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस झाला. अवकाळी बरसणाऱ्या पावसानं शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
सोयाबीन अन् कापसाला फटका : शनिवारी दुपारी अमरावती शहरात मुसळधार पाऊस कोसळला. अमरावती शहरासह मोर्शी, अचलपूर, चिखलदरा, धारणी या तालुक्यांतही जोरदार पाऊस झाला. सध्या सोयाबीन, चना बाजारात विकायला आला आहे. अमरावती, अचलपूर, मोर्शी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत असणारे धान्याची अनेक पोती ओली झालीत. त्यामुळं शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. पावसामुळं अनेक शेतकऱ्यांचा हातातोंडाशी आलेला कापूस भिजला. तसंच अनेकांच्या शेतात रचलेली सोयाबीनची गंजी ओली झाल्यानं शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. यामुळं शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
आणखी तीन पावसाची शक्यता : शनिवारी दुपारी जिल्ह्यात विविध ठिकाणी जोरदार पाऊस बरसला. रविवारी पहाटे चार ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत रिमझिम पाऊस झाला. जिल्ह्यात सर्वत्र ढगाळ वातावरण असून 25, 26 आणि 27 ऑक्टोबरला जिल्ह्यासह विदर्भात अनेक ठिकाणी पावसाचा अंदाज श्रीशिवाजी कृषी महाविद्यालयाचे हवामान शास्त्र विभाग प्रमुख प्रा. अनिल बंड यांनी वर्तवला आहे.
या कारणांमुळं आहे पाऊस : "आग्नेय अरबी समुद्रात डिप्रेशन सक्रिय आहे. तो उत्तर ईशान्य दिशेनं प्रवास करत शनिवारी मध्यपूर्व अरबी समुद्रात दाखल झाला. आग्नेय बंगालच्या उपसागरात 5.8 किमी उंचीवर चक्राकार वारे वाहत असून, त्यांचं रूपांतर कमी दाबाच्या क्षेत्रात झालंय. हे कमी दाबाचं क्षेत्रसुद्धा पश्चिम वायव्य दिशेनं प्रवास करून त्याचं रूपांतर डीप डिप्रेशनमध्ये झालंय. या कारणांमुळं रविवारी चक्रीवादळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या सर्व हवामान शास्त्रीय परिस्थितमुळं विदर्भात 28 ऑक्टोबरपर्यंत सर्वत्र कमी जास्त प्रमाणात हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे. 29 आणि 30 ऑक्टोबरलाही काही भागात हलका पाऊस बरसणार आहे," अशी माहिती श्रीशिवाजी कृषी महाविद्यालयाचे हवामान शास्त्र विभाग प्रमुख प्रा. अनिल बंड यांनी स्पष्ट दिलीय.
