कोंबड्यांचं मोल्टिंग पाहिलं अन् शेतकऱ्याला सूचला शून्य खर्चात पुन्हा तुरीच्या उत्पादनाचा प्रयोग; बहरलं तुरीचं तुफान पीक
बडनेरा लगत असणाऱ्या शेतात बहरलेल्या तुरीच्या तुफान पिकानं अनेकांचं लक्ष वेधलं आहे. शेतकऱ्यानं केलेल्या यशस्वी प्रयोगामुळे मागील वर्षी घेतलेल्या तुरीच्या पिकावर नवीन फुटवे बहरले आहेत.
Published : July 9, 2026 at 4:56 PM IST
अमरावती : शेतात नाविन्यपूर्ण प्रयोग करून खर्च कमी करत उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न अनेक शेतकरी करतात. अशाच एका वेगळ्या प्रयोगामुळे बडनेरा लगत असणाऱ्या शेतात बहरलेल्या तुरीच्या तुफान पिकानं अनेकांचं लक्ष वेधलं आहे. शेतकऱ्यानं केलेल्या यशस्वी प्रयोगामुळे मागील वर्षी घेतलेल्या तुरीच्या पिकावर पुन्हा नवीन फुटवे आणि जोमदार वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे कोंबड्यांचं मोल्टिंग पाहिलं अन् शेतकऱ्याला शून्य खर्चात उत्पादनाचा हा प्रयोग सूचला आहे. नव्यानं पेरणीचा खर्च टाळून यावर्षीही तुरीचं भरघोस उत्पादन मिळण्याची आशा या शेतकऱ्याकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हा प्रयोग इतर शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरणारा आहे. रवींद्र मेटकर असं या शेतकऱ्याचं नाव आहे. विशेष म्हणजे रवींद्र मेटकर यांनी शेतात पोल्ट्री फार्मचा यशस्वी प्रयोगही केला आहे.
मागील वर्षीची तूर यंदाही देणार उत्पादन : बडनेरा लगत असणाऱ्या शेतात रवींद्र मेटकर यांनी मागच्या हंगामातील तुरीची झाडं उपटून टाकण्याऐवजी त्यांचं योग्य व्यवस्थापन केलं. त्यानंतर झाडांना नव्यानं फुटवे आले असून सध्या पीक चांगल्या अवस्थेत आहे. या पिकातून चांगलं उत्पादन मिळेल असा त्यांचा विश्वास आहे. त्यामुळं नव्यानं बियाणं, पेरणी आणि इतर सुरुवातीच्या खर्चाची मोठी बचत होत आहे, असं रवींद्र मेटकर 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले.
कोंबड्यांच्या मोल्टिंगमधून मिळाली प्रेरणा : "शेतात तुरीवर जो काही प्रयोग केला, त्याची प्रेरणा कोंबड्यांमधील मोल्टिंग या प्रक्रियेतून मिळाली," असं रवींद्र मेटकर यांनी सांगितलं. रवींद्र मेटकर यांच्याकडे अंजनगाव बारी परिसरात स्वतःचा पोल्ट्री फॉर्म आहे. मोल्टिंग संदर्भात रवींद्र मेटकर म्हणाले, "मोल्डिंग म्हणजे कोंबड्यांची जुनी पिसं गळून त्या ऐवजी नवीन पिसं येण्याची नैसर्गिक प्रक्रिया. या काळात कोंबडी अंडी देणं काही काळासाठी कमी करते किंवा थांबवते. मात्र नवीन पिसं आल्यानंतर कोंबड्या पुन्हा जोमान अंडी देण्यास सुरुवात करतात. याच संकल्पनेतून तुरीच्या झाडांनाही नव्यानं वाढण्याची संधी दिल्यास त्यातून पुन्हा उत्पादन मिळू शकतं, अशी कल्पना मी माझ्या शेतात प्रत्यक्षात उतरवली," असं देखील रवींद्र मेटकर म्हणाले.
खर्चात बचत शेतकऱ्यांसाठी नवी दिशा : "शेतीमध्ये वाढता उत्पादन खर्च हे मोठं आव्हान बनलं असताना कमी खर्चात अधिक उत्पादन मिळवण्याचे पर्याय शोधण्याची गरज आहे. योग्य नियोजन, पीक व्यवस्थापन आणि प्रयोगशील वृत्तीच्या माध्यमातून पारंपरिक शेतीलाही नवी दिशा देता येते, हे या प्रयोगातून दिसून येतं. योग्य, हवामान आणि व्यवस्थापन असल्यास अशा प्रकारे प्रयोग अनेक शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकतात," असा विश्वास रवींद्र मेटकर यांनी व्यक्त केला.
उत्पादनात होणार वाढ : "मागच्या वर्षी या शेतात याच तुरीच्या झाडांपासून जितकं उत्पादन मिळालं होतं, त्यापेक्षा यावर्षी थोडं अधिकच उत्पादन होईल, अशी आशा रवींद्र मेटकर व्यक्त करतात. गेल्या वर्षी तूर कापल्यानंतर या तुरीला एक महिनाभर मी काहीही पाणी दिलं नाही. यामुळे जे कमकुवत रोप होते, ते मरून गेले. त्यानंतर मी या तुरीला पाणी दिलं. अंडी, ताक, चुना, गुळ आणि तुरटी असं पंचामृत या तुरीला दिलं. यासह जैविक फवारणी केली. आज शेतात सात ते आठ फुटांपर्यंत तूर वाढली आहे. तुरीला मोठ्या फांद्या आल्या आहेत. शेतात तणनाशक मारलंय. आज माझी तूर अतिशय चांगल्या स्थितीत आहे. शून्य मशागत आणि शून्य खर्च मी यावर्षी तुरीसाठी केला असून ही तूर शंभर टक्के नफा मला मिळवून देणार," असं रवींद्र मेटकर ठामपणे सांगतात.
शेतकऱ्यानं मागील वर्षीच्या तुरीवर केले प्रयोग :
* शून्य खर्चात मागील वर्षीच्या तुरीवर पुन्हा उत्पादनाची अपेक्षा.
* कोंबड्यांच्या मोल्टिंग प्रक्रियेतून प्रयोगाची प्रेरणा
* नव्यानं पेरणी, बियाणे आणि सुरुवातीच्या खर्चात बचत.
* प्रयोगशील शेतीतून इतर शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी उदाहरण.
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