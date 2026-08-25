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अमरावती रुग्णालय आग प्रकरण : नवजात अतिदक्षता विभाग तळमजल्यावर हलवला; फायर ऑडिटबाबत बांधकाम विभागाकडं पत्रव्यवहार

अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील (Amravati District Womens Hospital) भीषण आगीच्या दुर्घटनेनंतर नवजात अतिदक्षता विभाग तळमजल्यावर हलवला आहे.

नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग
नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 25, 2026 at 5:05 PM IST

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अमरावती : जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील नवजात शिशु अतिदक्षता विभागाला सोमवारी लागलेल्या भीषण आगीत तीन नवजात बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला. यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून हा विभाग तळमजल्यावर हलवला आहे. तळमजल्यावर नवजात बालकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून तांत्रिक समितीच्या निष्कर्षानुसार पुढील व्यवस्था निश्चित केली जाणार असल्याची माहिती, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. विनोद पवार यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.



तळमजल्यावर अतिदक्षता विभागाची व्यवस्था : आगीच्या दुर्घटनेनंतर चौथ्या मजल्यावरील नवजात शिशु दक्षता विभागातील बालकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं आहे. तळमजल्यावरील लेबररूम लगत नवजात बालकांच्या उपचारासाठी आवश्यक ती व्यवस्था करण्यात आली असून बालरोग तज्ञांकडून त्यांची नियमित देखरेख केली जात आहे. तळमजल्यावरील जागेत आणखी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत विद्युत विभाग आणि बांधकाम विभागामध्ये चर्चा सुरू असल्याचं डॉ. पवार यांनी सांगितलं.

नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग (ETV Bharat Reporter)


तांत्रिक समितीच्या निष्कर्षानंतर निर्णय : तळमजल्यावर नवजात अतिदक्षता विभागासाठी आवश्यक त्या सुविधा पूर्णपणे उपलब्ध करून देता येतील का? याचीही पाहणी केली जात आहे. यासाठी तांत्रिक समितीचं मार्गदर्शन घेतलं जात आहे. समितीच्या निष्कर्षानुसार तळमजल्यावरच अतिदक्षता विभाग कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल असं डॉ. पवार यांनी स्पष्ट केलं.



आपत्कालीन रुग्णांसाठी पर्यायी व्यवस्था : रुग्णालयात अचानक गंभीर अवस्थेतील रुग्ण किंवा नवजात बालक दाखल झाल्यास त्यांच्या उपचारात कोणतीही अडचणी येऊ नये यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे. गरज भासल्यास डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती वैद्यकीय महाविद्यालय तसंच इतर खासगी रुग्णालयांशी संपर्क साधण्यात आला असून आवश्यकतेनुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर येथेही रुग्ण हलवण्याची व्यवस्था उपलब्ध असल्याचं डॉ. विनोद पवार यांनी सांगितलं.


'त्या' बालकांची प्रकृती स्थिर : आगीच्या दुर्घटनेनंतर काही नवजात बालकांना खबरदारी म्हणून इतर रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांची प्रकृती स्थिर असून बालरोगतज्ञ त्यांच्यावर लक्ष ठेवून आहेत अशी माहिती देखील डॉ. पवार यांनी दिली.



फायर ऑडिटसाठी पत्रव्यवहार : रुग्णालयाच्या फायर ऑडिट संदर्भात बांधकाम विभागासोबत यापूर्वीच पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. मात्र बांधकाम विभागानं त्याकडं अद्याप अपेक्षित गांभीर्यानं लक्ष दिलेलं नसल्याचं डॉ. विनोद पवार यांनी सांगितलं. त्यामुळं रुग्णालयातील अग्निसुरक्षेच्या उपायोजनांबाबतचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला.


चौकशी समितीचे काम सुरू : दरम्यान नवजात बालकांच्या मृत्यूच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी गठित करण्यात आलेली समिती रुग्णालयात दाखल झाली असून समितीचे काम सुरू आहे. समितीच्या कामकाजात आपण स्पष्ट भाषा करू शकत नसल्याचं डॉ. पवार यांनी स्पष्ट केलं. समितीच्या निष्कर्षानंतरच दुर्घटनेमागील नेमकं कारण आणि जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता आहे.

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TAGGED:

नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग
जिल्हा स्त्री रुग्णालय अमरावती
अमरावती रुग्णालय आग प्रकरण
AMRAVATI DISTRICT WOMENS HOSPITAL
NICU SHIFTED TO GROUND FLOOR

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