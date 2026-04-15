परतवाडा येथील तरुणींच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात मुख्यमंत्री कार्यालयाची दखल; दुसऱ्या आरोपीलाही अटक

परतवाडा येथील तरुणींच्या लैंगिक शोषण आणि अश्लील व्हिडिओ व्हायरल प्रकरणाची मुख्यमंत्री कार्यालयानं दखल घेतली आहे. या प्रकरणात दुसऱ्या आरोपीलाही अटक करण्यात आली.

पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद
Published : April 15, 2026 at 7:23 AM IST

अमरावती -नाशिकमधील अशोक खरात प्रकरणात आक्षेपार्ह व्हिडिओ आणि अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर अमरावतीतदेखील तरुणींचे लैंगिक शोषण झाल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणात दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 8 तरुणींची ओळख पटली आहे. तसेच एकूण 18 व्हिडिओ आणि 39 फोटो समोर आल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी दिली आहे.

तक्रार नसतानाही पोलिसांची सुओमोटो कारवाई - "या प्रकरणात एकही पीडित किंवा त्यांच्या नातेवाईकांनी अधिकृत तक्रार दिली नसल्यानं पोलिसांनी स्वतःहून पुढाकार घेत सुओमोटो गुन्हा दाखल केला. पीडितांनी पुढे येऊन तक्रार दिल्यास गुन्ह्याची व्याप्ती अधिक स्पष्ट होईल. अधिक गंभीर कलम लावता येतील", असं पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी स्पष्ट केलं.

दुसऱ्या आरोपीलाही अटक - या प्रकरणात मुख्य आरोपी मोहम्मद आयान मोहम्मद तनवीर याला अटक केल्यानंतर त्याच्या चौकशीतून मिळालेल्या माहितीनुसार उजैन खान इक्बाल खान ( वय 22) यालाही अचलपूर येथून अटक करण्यात आली आहे. दोन्ही आरोपींची सखोल चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात आणखी आरोपी समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.



18 व्हिडिओ आणि 39 फोटो - "तपासादरम्यान आतापर्यंत 18 अश्लील व्हिडिओ आणि 39 फोटो व्हायरल झाल्याचं निष्पन्न झालं आहे. हे व्हिडिओ सोशल मीडिया आणि टेलिग्राम चॅनलद्वारे प्रसारित झाल्याचा संशय आहे. सायबर सेलच्या मदतीनं याचा सखोल तपास केला जात आहे", असं पोलीस अधीक्षक यांनी सांगितलं. अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा परिसरात तरुणींच्या लैंगिक शोषणाच्या गंभीर प्रकरणात पोलिसांनी मुख्य आरोपी असणारा मोहम्मद आयान मोहम्मद तनवीर याला अटक केली. त्याला न्यायालयासमोर हजर केलं असता, न्यायालयानं त्याला सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

पीडितांची संख्या वाढण्याची शक्यता - पोलीस तपासात आतापर्यंत आठ तरुणींची ओळख पटली आहे. मात्र, ही संख्या आणखी वाढू शकते, अशी पोलीस अधीक्षकांनी शक्यता व्यक्त केली. नेमक्या किती पीडित आहेत? किती व्हिडिओ आहेत? याचा तपास सुरू आहे. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओच्या आधारे बलात्कार झाल्याचं स्पष्ट होत नसल्याचं पोलीस अधीक्षकांनी सांगितलं. यासाठी पीडितांनी पुढे येऊन अधिकृत तक्रार देणं आवश्यक असल्याचंदेखील पोलीस अधीक्षकांनी नमूद केलं.

महिला पोलीस पथक सक्रिय - पीडितांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तीन महिला पोलीस अधिकाऱ्यांचा विशेष पथक तयार करण्यात आलं आहे. पीडित किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी संपर्क साधल्यास त्यांची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल, असं पोलीस अधीक्षकांनी स्पष्ट केलं.

फॉरेन्सिक तपास सुरू - मुख्य आरोपी मोहम्मद तनवीर याला न्यायालयांना 21 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या काळात मोबाईलमधील डिलीट केलेले डेटा, फोटो आणि व्हिडिओ पुनर्प्राप्त करण्यासाठी फॉरेन्सिक आणि सायबर तपास करण्यात येणार असं पोलीस अधीक्षकांनी सांगितलं.

राजकीय संबंधाच्या चर्चेमुळं प्रकरण गंभीर- या प्रकरणातील आरोपींचा काही राजकीय संबंध असल्याची चर्चा समोर येत आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयानं या प्रकरणाची गांभीर्यानं दखल घेतली आहे. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असं पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी सांगितलं.

