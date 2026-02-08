ETV Bharat / state

अमरावतीत एमडी ड्रगची तस्करी पुन्हा उघडकीस; गुन्हे शाखेकडून दोघांना अटक

अमरावतीत शनिवारी एकाच दिवशी अमली पदार्थ तस्करी विरोधात गुन्हे शाखेनंसह एएनटीएफनं मोठी कारवाई केली. दोन वेगवेगळ्या कारवायांमध्ये एमडी ड्रग्ज आणि गांजा जप्त करण्यात आला.

MD drug seize Amrvati
अमली पदार्थ तस्करांविरोधात पोलिसांची कारवाई (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 8, 2026 at 1:02 PM IST

अमरावती - शहरात अमली पदार्थांच्या तस्करी विरोधातील कारवायांना वेग आला आहे. गुन्हे शाखेच्या पथकानं नागपुरी गेट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या पाटीपुरा परिसरात मोठी कारवाई करत शनिवारी रात्री तीन लाख 82 हजार 500 रुपयांचे एमडी ड्रग जप्त केले आहेत. या प्रकरणात दोघांना अटक करण्यात आली आहे. शहरात सुरू असलेल्या किरकोळ ड्रग विक्रीची मोठी साखळी या कारवाईमुळे उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.



पाटीपुरा परिसरात रचला सापळा - नागपुरी गेट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पाटीपुरा परिसरात शनिवारी गुन्हे शाखेच्या पथकानं कारवाई केली. संशयाच्या आधारावर पोलिसांनी या भागात सापळा रचून दोघांना अटक केली. अब्दुल शोएब अब्दुल जब्बार( वय 22 )आणि सईद खान शरीफ खान (वय 46) (दोघेही राहणार पाटीपुरा) असं अटक केलेल्या आरोपींची नावं आहेत.

Amravati crime news
अमली पदार्थ तस्करांविरोधात पोलिसांची कारवाई (ETV Bharat Reporter)

25 ग्रॅमपेक्षा अधिक एमडी जप्त - अटक केलेल्या दोन्ही आरोपींची पोलिसांनी झडती घेतली असता त्यांच्याजवळ 25 ग्रॅम 500 मिलिग्रॅम वजनाचं एमडी ड्रग्स आढळून आले आहेत. हा एमडी ड्रग साठा शहरात किरकोळ विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला. या आरोपींनी शहराच्या विविध भागात एमडीचा साठा केला असावा, असा अंदाज गुन्हे शाखेनं व्यक्त केला आहे.

पुरवठादारांचा शोध सुरू - "अमरावती शहरात एमडी ड्रग्स कोणाकडून आणि कुठून आणून दिले गेले? याचा सखोल तपास सुरू असल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक संदीप चव्हाण यांनी दिली. अमरावती शहरात एमडी नेमकी कुठून येते? त्याचा नेमका कोणता मार्ग आहे? यामध्ये कोणाचा सहभाग आहे?" याच्या मुळापर्यंत जाण्याचा आमचा प्रयत्न आहे", असंदेखील संदीप चव्हाण यांनी सांगितलं.



अमरावती ठरत आहे हॉटस्पॉट - डीआरआयच्या पथकानं काही दिवसांपूर्वीच अमरावती पाच किलो एमडी ड्रग्स जप्त केल्यानंतरही तस्करी थांबलेली नाही, हे स्पष्ट झालं आहे. गुन्हे शाखेनं याआधी छोट्या कारवायातून 800 ग्रॅमपेक्षा अधिक एमडी जप्त केले आहेत. शहरातील गवळीपुरा परिसरात एमडी ड्रग्सचा मोठ्या प्रमाणात व्यवहार होत असल्याने हा संपूर्ण परिसरच संशयाच्या भोवऱ्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या परिसरात पोलिसांच्या धडक आणि सातत्यपूर्ण कारवाया होत आहे.

अटक करण्यात आलेल्या दोन आरोपींची कसून चौकशी केली जाणार आहे. त्यांच्या माध्यमातून एमडी तस्करीच्या मुळापर्यंत जाण्याचा आमचा प्रयत्न आहे- गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक संदीप चव्हाण

एएनटीएफकडून 80 किलो गांजा जप्त एन्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स अर्थात एएनटीएफनं फ्रेझरपूरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मार्डी रोडवर अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल परिसरात एका निळ्या रंगाच्या कारमधून 80 किलो गांजा शनिवारी दुपारी जप्त केला. यावेळी कारमध्ये असणाऱ्या चौघांपैकी तिघांनी लगतच्या टेकडीवर पळ काढला. तर बाळू बन्सी पवार या तरुणाला एएनटीएफच्या पथकानं अटक केली.

21 लाख 12 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त- या कारवाईत पोलिसांनी एकूण 80 किलो गांजा जप्त केला. त्याची किंमत 16 लाख रुपये आहे. गुन्ह्यात वापरलेली तीन लाख रुपयांची कारदेखील पोलिसांनी जप्त केली आहे. कार सोबतच दोन लाख रुपये किमतीची दुचाकी, एक मोबाईल फोन असा एकूण 21 लाख 12 हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल एएनटीएफनं जप्त केलाय.

