ETV Bharat / state

अंधश्रद्धेतून जादूटोण्याद्वारे गुप्तधन काढण्याचा प्रयत्न; तांत्रिकासह चौघांना अटक

अंबादेवी साखर कारखाना परिसरात शनिवारी रात्री 12 वाजता जादूटोण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चार जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

Amravati crime news
गुप्तधनासाढी खोदलेला खड्डा (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 5, 2026 at 7:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती - भोंदूबाबा अशोक खरातच्या कारनाम्याची राज्यभरात चर्चा सुरू असताना अजूनही अंधश्रद्धेचं भूत अनेकांच्या मानगुटीवरून उतरलेलं नाही. हे दाखवून देणारी घटना समोर आली आहे. अंजनगाव सुरुची तालुक्यात दहिगाव रेचा ते शेलगाव मार्गावर बंद असलेल्या अंबादेवी साखर कारखाना परिसरात असणाऱ्या आसरा देवी मंदिरासमोर जादूटोण्याद्वारे गुप्तधन काढण्याचा प्रयत्न उघडकीस आला. या प्रकरणात पोलिसांनी तांत्रिकासह चौघांना अटक केली आहे.

मध्यरात्री संशयास्पद हालचाली - अंबादेवी साखर कारखाना परिसरात असणाऱ्या चौकीदाराला शनिवारी रात्री 12 वाजताच्या सुमारास काही संशयास्पद हालचाली दिसल्या. नेमकं काय सुरू आहे? हे पाहण्यासाठी चौकीदार गेला असता जादूटोण्याचा विधी सुरू असल्याचं त्याच्या लक्षात आलं. घाबरलेल्या चौकीदारानं याबाबत तात्काळ पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. पोलिसांना घटनेची सर्व माहिती दिली.


पोलिसांची तात्काळ कारवाई - चौकीदारानं दिलेल्या माहितीवरून अंजनगाव सुर्जी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र, पोलीस पोहोचण्यापूर्वीच आरोपी फरार झाले होते. घटनास्थळी खड्डा खोदला होता. यासोबतच लिंबू ,मिरची, हळद-कुंकू, बाहुल्या, हार ,फुलं तसेच टीकाव आणि फावडे यासारखे साहित्य पोलिसांना घटनास्थळी आढळलेत.

24 तासात चौघांना अटक - पोलीस निरीक्षक सुरज बोंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तातडीनं शोध मोहीम राबविण्यात आली. अवघ्या 24 तासात चिखलदरा तालुक्यातून सर्व आरोपींना अटक करण्यात पोलिसांना यश आले. रवींद्र मारुती जामकर (29 ), सुधाकर सुरेश काळे (38), मनोहर येवले (42) आणि तांत्रिक राजाराम सावळकर (52) या चौघांना पोलिसांनी अटक केली. यापैकी तांत्रिक राजाराम सावळकर हा चिखलदरा तालुक्यातील चौरामल गावातील रहिवासी आहे.

कायद्यानुसार गुन्हा दाखल-अटक करण्यात आलेल्या सर्व आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा तसेच भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३(२) आणि ३(३) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. "सर्व आरोपींना अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे. अशा अंधश्रद्धाच्या प्रकारांना अजिबात सहन केलं जाणार नाही", असं पोलीस निरीक्षक सुरज बोंडे यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचा-

TAGGED:

BLACK MAGIC CRIME AMRAVATI
जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा
PI SURAJ BONDE
AMRAVATI CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.