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अमरावतीत भरदिवसा विद्यार्थिनीची हत्या; ब्रेकअपनंतर प्रियकरानं हत्या केल्याचा संशय

अमरावतीत भरदिवसा एका 17 वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीची हत्या करण्यात आली आहे.

Amravati Crime News
अमरावतीत विद्यार्थिनीची हत्या (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2026 at 3:14 PM IST

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अमरावती : शहरातील रविनगर परिसरात भरदिवसा एका महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीवर प्राणघातक हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. गुरुवारी दुपारी सुमारे 1 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

भरदिवसा विद्यार्थिनीची हत्या : मिळालेल्या माहितीनुसार, विद्यार्थिनीवर तिच्या प्रियकरानं हल्ला केल्याचं प्राथमिक माहिती आहे. दोघांचं ब्रेकअप झाल्याच्या कारणातून हा हल्ला झाल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, हल्ल्याचं नेमकं कारण आणि घटनेमागील परिस्थितीबाबत पोलिसांकडून अधिकृत माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. ही घटना राजापेठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली असून घटनेची माहिती मिळताच पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांकडून घटनेचा तपास सुरू असून संशयित हल्लेखोराचा शोध घेतला जात आहे. भरदिवसा घडलेल्या या घटनेमुळं रविनगर परिसरासह संपूर्ण अमरावती शहरात खळबळ उडाली आहे. घटनेची अधिकृत माहिती आणि पोलिसांच्या तपासानंतर हत्येचे नेमकं कारण स्पष्ट होणार आहे.

TAGGED:

विद्यार्थिनीवर प्राणघातक हल्ला
COLLEGE STUDENT MURDER
AMRAVATI CRIME
विद्यार्थिनीची हत्या
AMRAVATI CRIME NEWS

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