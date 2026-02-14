पुनर्विवाहातून उमललेलं नातं, वंदना आणि दीपक हाडोळे यांच्या प्रेमाची प्रेरणादायी गोष्ट
'व्हॅलेंटाईन्स डे' च्या निमित्तानं आपण एक खास लव्हस्टोरी जाणून घेणार आहोत. अमरावतीच्या वंदना आणि दीपक हाडोळे यांची ही भावस्पर्शी कहाणी आहे.
Published : February 14, 2026 at 12:31 PM IST|
Updated : February 14, 2026 at 1:04 PM IST
अमरावती : जीवनाच्या उत्तरार्धात अनेकदा आपल्यासोबत आपला हक्काचा माणूस असतो, पण कधी कधी नियती अनपेक्षितपणे नवे रंग भरते. अशीच कहाणी अमरावतीच्या वंदना आणि दीपक हाडोळे यांची आहे.
पतीच्या निधनानंतर एकाकी झालेली वंदना आणि पत्नीच्या विरहानं एकटेपणात हरवलेले दीपक हाडोळे यांचा परिचय सुरू झाला. हळूहळू त्यांच्यात विश्वास, प्रेम आणि सहजीवनाची गोड गुंफण झाली. आयुष्याची संध्याकाळ उजळून टाकणारं हे नातं त्यांच्या आयुष्यात नवचैतन्याची घेऊन आलं. प्रेम, विश्वास आणि परस्परांची काळजी ह्या भावनांवर आधारलेल्या वंदना आणि दीपक हाडोळे यांची लव्हस्टोरी अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे. 'व्हॅलेंटाईन्स डे' च्या निमित्तानं 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
अशी झाली दोघांची भेट : पतीच्या निधनानंतर वंदना या एकाकी पडल्या होत्या. पतीची पेन्शन हाच आपला आधार आणि हेच आपलं आयुष्य असंच त्यांना वाटत होतं. पण त्यांच्या मैत्रिणी संजीवनी पाटील, योगिता पवार आणि मंदा माळोदे यांनी त्यांना पुनर्विवाहाचा सल्ला दिला. हळूहळू वंदना यांनी याचा विचार करायाला सुरुवात केली. यासाठी त्यांनी पुनर्विवाह सोहळ्यासाठी नोंदणी केली.
याच दरम्यान नूतन मूकबधिर विद्यालयात लेखापाल असणारे दीपक हाडोळे यांनी देखील कर्करोगामुळे पत्नीच्या निधनानंतर एकाकी आयुष्यात कोणी जोडीदार हवा या उद्देशाने पुनर्विवाह सोहळ्यासाठी नोंदणी केली होती. या पुनर्विवाह परिचय सोहळ्यात दोघांची ओळख झाली. हळूहळू बोलणं सुरू झालं. आणि एक नावं नातं जन्माला येऊ लागलं. दोघांनाही मुलगा नव्हती यामुळे दोघांनाही एकमेकांचा आधार वाटायला लागला.
संकटात उमललं खरं नातं : दोघांचा परिचय झाला असतानाच अचानक दीपक हाडोळे यांची प्रकृती बिघडली. या कठीण प्रसंगात वंदना यांनी त्यांची निस्वार्थ भावनेनं साथ दिली. औषधोपचार वेळेवर दिले, दैनंदिन गरजांमध्ये मदत केली आणि काळजी घेतली. वंदना यांच्या प्रयत्नांमुळे दीपक हाडोळे यांची प्रकृती सुधारली. या आजारपणाच्या काळात त्यांच्यात प्रेम आणि विश्वासाची वीण घट्ट गुंफली गेली.
सहजीवनाचा घेतला निर्णय : हळूहळू या नात्याने सहजीवनाचा आकार घेणं सुरू केलं. एकमेकांच्या हातात हात घालून पुढे जाण्याची तयारी त्यांनी केली. सेवानिवृत्त होण्याच्या एक वर्षांपूर्वी, 15 जून 2023 रोजी दीपक हाडोळे यांनी वंदनासोबत आर्य समाज मंदिरात विवाह केला.
वंदना यांना घरातून आणि सासरचा विरोध : वंदना यांनी दुसऱ्या लग्नाचा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांच्या माहेरी आणि सासरी विरोध झाला. 'माझ्या नातेवाईकांनी विरोध केला असला तरी मी माझ्या नव्या आयुष्याच्या प्रवासासाठी ठाम होते. सुरुवातीला जरी तयारी नसली तरी, आपल्या जीवनाला आधार हवा, या विचारानं मी लग्नाचा निर्णय घेतला,' असं वंदना हाडोळी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाल्या.
तर दीपक हाडोळे म्हणाले, 'माझ्या घरी मी एकटाच मुलगा आहे आणि मला बहिणी आणि जावई आहेत. पत्नीचं कर्करोगामुळे निधन झाल्यानंतर बहिणींची देखील इच्छा होती की मी पुन्हा लग्न करावं. माझ्या या दुसऱ्या लग्नासाठी माझ्या नातेवाईकांनी मला पूर्ण समर्थन दिले.'
'रोजचा दिवस हसत-खेळत जावा यासाठी दोघांचाही प्रयत्न' : लग्नानंतर दोघांचं आयुष्य पूर्णपणे बदललं. वंदना हाडोळे म्हणाल्या, 'मी लहानपणापासून कधीही न अनुभवलेलं सुख मला दीपक सोबत मिळालं.' दीपक हाडोळे म्हणाले, 'आम्ही दोनदा विदेशात गेला आहोत. डिसेंबर महिन्यात थायलंडला आणि आता एप्रिलमध्ये श्रीलंकेला जाणार आहोत. रोजचा दिवस हसत-खेळत आणि आनंदात जावा, असाच आमचा प्रयत्न आहे.'
