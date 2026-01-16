ETV Bharat / state

देवेंद्र फडणवीस यांचाही प्रचार गेला वाया, पती रवी राणांसाठी नवनीत राणांनी पाठिंबा दिलेला उमेदवार सचिन भेंडे विजयी

महापालिका निवडणुकीसाठी मतमोजणी सुरू आहे. सकाळी दहा पासून मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. अमरावती महापालिका निवडणुकीत सचिन भेंडे (Sachin Bhende) हे विजयी झालेत.

अमरावती : अमरावती महापालिका निवडणुकीत भाजपा आणि आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पार्टीसाठी अतिशय प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या साईनगर प्रभागात आमदार रवी राणा यांच्या उमेदवारानं बाजी मारली. भाजपाचे तुषार भारतीय यांचा पराभव करून युवा स्वाभिमानचे सचिन भेंडे (Sachin Bhende) हे विजयी झालेत.



साईनगर प्रभागातील प्रतिष्ठेची लढत : महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजताच संपूर्ण अमरावती शहराचं लक्ष साईनगर प्रभागात भाजपाचे तुषार भारतीय आणि आमदार रवी राणा यांचे समर्थक असणारे सचिन भेंडे यांच्या लढतीकडं लागलं होतं. गत तीन वेळा या प्रभागातून तुषार भारतीय हे विजयी झाले होते. विधानसभा निवडणुकीत तुषार भारतीय यांनी भाजपाशी बंडखोरी करत आमदार रवी राणा यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवली होती. आता महापालिका निवडणुकीत तुषार भारतीय यांच्या विरोधात आमदार रवी राणा आणि भाजपाच्या नेत्या नवनीत राणा या दोघांनीही कंबर कसली होती.



नवनीत राणा यांचा होता कट्टर विरोध : नवनीत राणा या भाजपाच्या स्टार प्रचारक असून साईनगर प्रभागात त्यांनी भाजपाचे उमेदवार तुषार भारतीय यांच्या विरोधात युवा स्वाभिमान पार्टीचे सचिन भेंडे यांचा जोरदार प्रचार केला होता. विशेष म्हणजे स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साईनगर प्रभागात तुषार भारतीय यांना विजयी करा असं आवाहन करण्याकरिता रोडशोद्वारे पोहोचले होते. भाजपामधील सर्व गट एकत्रित येऊन तुषार भारतीय यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले असताना देखील साईनगरमध्ये भाजपाची अतिशय प्रतिष्ठेची ही जागा पक्षाला वाचवता आली नाही.

