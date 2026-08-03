मोबाईल-एआयच्या युगातही पाढ्यांची कमाल! प्रवीण पुंड यांचा सरळ उलटे पाढे म्हणत 40 पर्यंतचा विश्वविक्रम
अमरावतीच्या प्रवीण पुंड (Pravin Pund) यांनी 1 ते 40 पर्यंतचे पाढे सरळ-उलट म्हणत विश्वविक्रम केलाय. त्यांनी ही किमया नेमकी कशी साधली या संदर्भातील स्पेशल रिपोर्ट.
Published : August 3, 2026 at 5:50 PM IST
अमरावती : मोबाईल, कॅल्क्युलेटर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) युगात गणितातील पाढे पाठ करणं अनेक विद्यार्थ्यांसाठी कठीण झालं आहे. मात्र, एकेकाळी गुरुजींच्या धाकामुळं सुरू झालेली पाढे पाठ करण्याची सवय आज एका व्यक्तीला आंतरराष्ट्रीय विश्वविक्रमापर्यंत घेऊन गेली आहे. अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत लिपिक म्हणून कार्यरत असलेले 'प्रवीण पुंड' (Pravin Pund) आजही 1 ते 40 पर्यंतचे सर्व पाढे केवळ सरळच नव्हे, तर उलट क्रमानेही सहज म्हणून दाखवतात. विद्यार्थ्यांनी पाढे आयुष्यभर लक्षात ठेवायचे असतील, तर सरळ आणि उलट अशा दोन्ही पद्धतीने पाठांतर करण्याची जुनी अभ्यासपद्धती पुन्हा स्वीकारावी, असा संदेश त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिला.
'ईटीव्ही भारत'च्या वृत्तातून मिळाली प्रेरणा : प्रवीण पुंड यांच्या पाढ्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण सादरीकरणाबाबत 'ईटीव्ही भारत'ने 10 डिसेंबर 2024 रोजी प्रथम वृत्त प्रकाशित केलं होतं. त्यावेळी त्यांना 20 पर्यंतचे पाढे पाठ होते. "ईटीव्ही भारतमध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर मला 40 पर्यंतचे पाढे सरळ आणि उलट क्रमानं पाठ करण्याची प्रेरणा मिळाली. विशेष म्हणजे आता पावकी, निमकीचे पाढेही मी मराठीसोबत इंग्रजीतून सहज म्हणून दाखवू शकतो," असं प्रवीण पुंड यांनी सांगितलं.
गुरुजींच्या धाकातून सुरू झाला प्रवास : प्राथमिक शाळेत असताना पाढे पाठ नसल्यामुळं शिक्षकांकडून वारंवार ओरडा आणि शिक्षा मिळायची. त्यानंतर त्यांनी प्रत्येक पाढा प्रथम सरळ आणि नंतर उलट क्रमाने म्हणण्याची सवय लावली. सातत्यपूर्ण पुनरावृत्तीमुळं पाढे कायमस्वरूपी स्मरणात राहिले. सुरुवातीला 20 पर्यंतचे पाढे आत्मसात केल्यानंतर त्यांनी आता 40 पर्यंतचे सर्व पाढे पाठ केले आहेत.
पावकी, निमकी आणि पाऊणकीही तोंडपाठ : प्रवीण पुंड यांचे वैशिष्ट्य केवळ 40 पर्यंतचे पाढे पाठ असणं एवढेच नाही. पावकी, निमकी आणि पाऊणकीचे पाढेही ते सरळ व उलट अशा दोन्ही प्रकारे सहज म्हणून दाखवतात. मराठी माध्यमातून दहावीपर्यंत शिक्षण घेतलं असतानाही ते मराठीबरोबर इंग्रजीतूनही पाढे म्हणून दाखवतात ही बाब त्यांच्या स्मरणशक्तीची वेगळी ओळख ठरते.
प्रत्येक कॉलम असेंडिंग आणि डिसेंडिंग पद्धतीनं : सामान्यतः पाढे सलग म्हटलं जातात. मात्र, प्रवीण पुंड प्रत्येक पाढा सरळ, उलट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, आडवा आणि उभा अशा विविध पद्धतींनी सादर करतात. त्यामुळं कोणताही आकडा कोणत्याही क्रमाने विचारला तरी ते त्याचं उत्तर क्षणार्धात देतात.
विश्वविक्रम पडताळणीमागील रंजक किस्सा : प्रवीण पुंड यांनी आपल्या अनोख्या पद्धतीची माहिती आंतरराष्ट्रीय विक्रम नोंदविणाऱ्या संस्थेकडं पाठवली. त्यांनी मांडलेली पद्धत इतकी वेगळी होती की सुरुवातीला परीक्षकांनाही ती समजली नाही. त्यामुळं संस्थेने त्यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून सविस्तर माहिती मागवली. त्यानंतर त्यांनी प्रत्येक पाढ्याचं लिखित स्पष्टीकरण आणि सादरीकरणाची पद्धत पाठवली. ती पाहून संस्थेने त्यांच्या कर्तृत्वाची दखल घेत त्यांना आंतरराष्ट्रीय विश्वविक्रमाचा मान बहाल केला आहे.
'तुमच्यासाठी परीक्षकच नाही' : या विश्वविक्रमाबाबतची आठवण सांगताना प्रवीण पुंड म्हणाले, "मी प्रत्यक्ष येऊन सादरीकरण करतो असं संस्थेला सांगितलं होतं. मात्र, संस्थेने 'तुमच्या कामाची परीक्षा घेईल असा परीक्षक आमच्याकडं नाही. तुम्ही शासकीय कर्मचारी असल्यानं चुकीची माहिती देण्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळं तुमच्या सादर केलेल्या माहितीवर आम्ही विश्वास ठेवतो,' असं सांगत मला विश्वविक्रम प्रदान केला."
आता गिनीज बुकमध्ये नोंद करण्याचे ध्येय : आंतरराष्ट्रीय विश्वविक्रमानंतर आता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये नाव नोंदवण्याचं प्रवीण पुंड यांचं ध्येय आहे. यासाठी त्यांनी राज्य शासन, मुख्यमंत्री आणि संबंधित लोकप्रतिनिधींना पत्र तसेच ई-मेलद्वारे मदतीची विनंती केली आहे. शासनाने योग्य मार्गदर्शन करून आपली नोंद गिनीज बुकमध्ये व्हावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासाचा प्रभावी मंत्र : विद्यार्थ्यांनी केवळ 10 पर्यंतचे पाढे पाठ करून थांबू नये. किमान 40 पर्यंतचे पाढे सरळ आणि उलट अशा दोन्ही प्रकारे नियमित म्हणण्याची सवय लावल्यास ते आयुष्यभर लक्षात राहतात. ही पद्धत गणिताची भीती कमी करते, स्मरणशक्ती वाढवते आणि मानसिक गणिताची क्षमता अधिक मजबूत करते, असे प्रवीण पुंड यांनी सांगितलं.
नव्या पिढीने जुनी पद्धत स्वीकारण्याची गरज : डिजिटल साधनांवरील वाढते अवलंबित्व विद्यार्थ्यांच्या तोंडी गणिताच्या क्षमतेवर परिणाम करत असल्याची खंत प्रवीण पुंड यांनी व्यक्त केली. जुन्या काळातील पाठांतराची शिस्त आणि सातत्य यांची जोड आधुनिक शिक्षणाला मिळाली, तर विद्यार्थ्यांचा गणिताकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन निश्चितच बदलेल. "पाढे हा केवळ अभ्यासाचा भाग नसून, मेंदूला धार देणारा आयुष्यभराचा व्यायाम आहे," असा संदेश त्यांनी नव्या पिढीला दिला.
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