मोटारींच्या वेगातही टांगा धावतोय; चांदूर रेल्वेची शान अन् 60 वर्षांची अनोखी परंपरा आजही कायम
चांदूर रेल्वे रेल्वे स्टेशनवर एखादा व्हीआयपी किंवा बाहेरगावचा पाहुणा आला, तरी त्याला घेण्यासाठी कार किंवा महागडी गाडी धावून जाण्याऐवजी टांगा उभा असल्याचं चित्र दिसतं.
Published : August 17, 2026 at 5:23 PM IST
अमरावती : आजच्या वेगवान युगात मोटरसायकल, कार, ऑटो रिक्षा यांसारख्या आधुनिक वाहनांमुळे प्रवासाचं स्वरूप बदललं आहे. मात्र, अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे येथे टांग्याची परंपरा आजही कायम आहे. घोड्याच्या टापांचा टप... टप... आवाज, हलकेच डोलणारी घोडागाडी आणि संथ प्रवास यामुळे टांगा चांदूर रेल्वेची वेगळी ओळख बनला आहे.
अमरावती जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी टांगे इतिहासजमा झाले असताना चांदूर रेल्वे येथे मात्र टांग्यांची परंपरा आजही टिकून आहे. गावातील अनेकांच्या घरात स्वतःची वाहनं असली, तरी रेल्वे स्टेशन, बाजारपेठ किंवा गावात फेरफटका मारण्यासाठी नागरिक आवर्जून टांग्याचा वापर करतात. बाहेरगावाहून आलेल्या पाहुण्यांना टांग्यातून घरी घेऊन जाण्याची परंपराही येथे कायम आहे.
टप... टप... आवाजात चांदूर रेल्वेची ओळख : टांग्यात बसल्यानंतर घोड्याच्या टापांचा आवाज आणि रस्त्यावरून पुढे सरकताना मिळणारा हलका झोका प्रवाशांना वेगळाच अनुभव देतो. आधुनिक वाहनांच्या वेगापेक्षा टांग्याचा प्रवास संथ असला, तरी त्यात एक वेगळीच मजा आहे. त्यामुळे टांगा हा चांदूर रेल्वेकरांसाठी केवळ प्रवासाचं साधन राहिलेला नाही, तर जुन्या आठवणी, गावाशी जोडलेली नाळ आणि स्थानिक संस्कृतीचा भाग बनला आहे.
गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती असो किंवा सर्वसामान्य नागरिक, टांग्यातून प्रवास करण्यात कोणालाही कमीपणा वाटत नाही. उलट टांगा ही आपल्या गावाची शान असल्याचं चांदूर रेल्वेकर अभिमानानं सांगतात.
व्हीआयपी आले तरी टांगाच पुढे : चांदूर रेल्वे रेल्वे स्टेशनवर एखादा व्हीआयपी किंवा बाहेरगावचा पाहुणा आला, तरी त्याला घेण्यासाठी कार किंवा महागडी गाडी धावून जाण्याऐवजी टांगा उभा असल्याचं चित्र दिसतं. पाहुण्याला टांग्यातून घरी घेऊन जाणे हीच येथील खास व्हीआयपी ट्रीटमेंट मानली जाते.
गावात आलेल्या पाहुण्यांनाही टांग्यातून फिरण्याची विशेष इच्छा असते. त्यामुळे आधुनिक वाहनांची रेलचेल वाढली असली, तरी चांदूर रेल्वेच्या टांग्याची मागणी आणि त्याच्याशी जोडलेली आपुलकी आजही कायम आहे.
1960 पासून आरिफ खान यांच्या हातात टांग्याची लगाम : चांदूर रेल्वेतील ज्येष्ठ टांगेवाले आरिफ खान यांची टांग्याशी असलेली नाळ तब्बल 6 दशकांची आहे. 1960 पासून ते टांगा चालवत आहेत. त्यांच्या आठवणीनुसार, त्या काळात चांदूर रेल्वेत पाच-सहा टांगे होते. ऑटो किंवा रिक्षा अस्तित्वात नसल्याने शाळकरी मुलांना शाळेत नेण्याची जबाबदारी टांगेवाल्यांवर होती.
“माझ्या टांग्यातून शाळेत गेलेली अनेक मुलं आज डॉक्टर, अभियंते झाली आहेत. काही इंग्लंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलियात आहेत. ते आजही गावात आले की मला भेटल्याशिवाय परत जात नाहीत,” अशी भावनिक आठवण आरिफ खान यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना सांगितली.
चार पिढ्यांची लगाम एका हातातून दुसऱ्या हातात : आरिफ खान यांच्यासाठी टांगा हा केवळ व्यवसाय नाही, तर कुटुंबाची परंपरा आहे. त्यांचे आजोबा टांगा चालवत होते. त्यानंतर त्यांच्या वडिलांनीही हाच व्यवसाय केला. आरिफ खान मॅट्रिक उत्तीर्ण झाले होते. त्यांना नोकरीची संधी होती. मात्र, घरी लहान भावंडांची जबाबदारी असल्याने त्यांनी वडिलांचा टांगा चालवण्याचा निर्णय घेतला.
आरिफ खान यांनी टांगा चालवण्याची परंपरा पुढे नेली आणि आता त्यांचा मुलगाही टांगा चालवत आहे. अशा प्रकारे चौथी पिढीही घोड्याची लगाम हातात घेऊन चांदूर रेल्वेच्या रस्त्यावर उतरली आहे.
पूर्वी घोडा सहज मिळत असे. आता चांगल्या घोड्यासाठी 25 ते 30 हजार रुपये मोजावे लागतात. त्याशिवाय चारा, गवत, चणे आणि घोड्याच्या देखभालीचा खर्चही टांगेवाल्यांना करावा लागतो. तरीही या व्यवसायाशी असलेलं भावनिक नातं त्यांनी जपलं आहे.
आजही 30 ते 40 टांगे धावतायत : चांदूर रेल्वेत आजही 30 ते 40 टांगे धावत आहेत. या टांग्यांवर अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. जुन्या मोटार स्टँडपासून रेल्वे स्टेशनपर्यंत प्रवाशांची टांग्यातून ने-आण केली जाते. स्थानिक प्रवाशांसोबतच बाहेरगावाहून येणारे नागरिकही या सेवेचा वापर करतात.
10-15 रुपयांत रेल्वे स्टेशनची सफर : आजच्या महागाईच्या काळातही चांदूर रेल्वेतील टांगा प्रवास तुलनेने स्वस्त आहे. जुन्या मोटार स्टँडपासून रेल्वे स्टेशनपर्यंत एका प्रवासासाठी साधारण 10 ते 15 रुपये भाडं घेतलं जातं. गावातील अंतरानुसार भाड्यात थोडाफार बदल होतो. मात्र, प्रवाशांसाठी या भाड्यापेक्षा टांग्यातून मिळणारा अनुभव आणि समाधान अधिक महत्त्वाचं ठरतं.
चांदूर रेल्वेची सामूहिक ओळख कायम : चांदूर रेल्वेतील टांगेवाले प्रामुख्याने मुस्लिम समाजातील आहेत. मात्र, टांगा आणि टांगेवाल्यांशी संपूर्ण गावाचं आपुलकीचं नाते निर्माण झालं आहे. हिंदू-मुस्लिम असा भेद न करता टांगेवाले आणि नागरिक एकमेकांशी प्रेमानं आणि आदरानं वागतात. टांगेवाल्यांच्या व्यवसायाबद्दल गावकऱ्यांच्या मनातही आपुलकीची भावना आहे. त्यामुळे टांगा हा एका समाजाचा व्यवसाय न राहता संपूर्ण चांदूर रेल्वेची सामूहिक ओळख बनला आहे.
पाहुण्यांना आवर्जून हवा टांगा : चांदूर रेल्वेची लोकसंख्या मोठी असूनही टांग्याची परंपरा टिकून आहे. बाहेरगावाहून येणारे पाहुणेही आवर्जून टांग्यातून प्रवास करण्याची इच्छा व्यक्त करतात. रेल्वे स्टेशन, बाजारपेठ आणि शहरातील विविध भागांना जोडण्यात टांगे आजही महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असं शिक्षक प्रदीप गायकवाड यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना सांगितलं.
रेल्वे आली आणि टांग्याला मिळाली नवी वाट : चांदूर रेल्वेच्या टांग्याची कहाणी समजून घेताना गावाच्या रेल्वे इतिहासाकडे पाहावं लागतं. बॉम्बे-नागपूर-हावडा रेल्वे मार्गामुळे चांदूरचा बाहेरील जगाशी संपर्क वाढला. रेल्वे स्टेशन हे केवळ प्रवाशांच्या ये-जा करण्याचं ठिकाण नव्हतं, तर त्यातून बाजारपेठ, तहसील कार्यालय, निवासस्थान आणि आसपासच्या गावांशी संपर्क वाढला.
मोटार वाहतुकीपूर्वी टांगा आणि बैलगाडी हीच स्थानिक प्रवासाची प्रमुख साधने होती. त्यामुळे रेल्वे स्टेशनवर उतरलेल्या प्रवाशांना शहर आणि बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी टांगा महत्त्वाचा दुवा ठरला.
कापसाच्या व्यापाराने वाढली टांग्यांची गरज : चांदूरची कापूस बाजारपेठही टांग्यांच्या वाढीशी जोडलेली आहे. 1895 मध्ये चांदूरमध्ये कापूस बाजार सुरू झाल्याची नोंद जिल्हा गॅझेटियरमध्ये आढळते. पुढे कापूस जिनिंग आणि प्रेसिंगचा व्यवसाय वाढला. रेल्वे, कापूस बाजार, व्यापारी आणि ग्रामीण भागातून येणारे शेतकरी यांच्यातील वाहतुकीसाठी स्थानिक साधनांची गरज वाढली.
त्या काळात घोड्यानं ओढला जाणारा टांगा हा जलद, सोयीचा आणि तुलनेनं आरामदायी प्रवासाचा पर्याय होता. तेव्हापासून सुरू झालेली टांग्याची परंपरा आजही कायम आहे, असं प्रदीप गायकवाड यांनी सांगितलं.
पहिल्या टांग्याची नोंद नाही : चांदूर रेल्वेत टांगा नेमक्या कोणत्या वर्षी सुरू झाला, याची ठोस अधिकृत नोंद उपलब्ध नाही. त्यामुळे अमुक वर्षी पहिला टांगा सुरू झाला, असा निश्चित दावा करता येत नाही. मात्र, रेल्वेचा विस्तार, कापूस बाजाराची वाढ आणि मोटार वाहतुकीपूर्वीची स्थानिक परिस्थिती पाहता ब्रिटिशकालीन वाहतूक व्यवस्थेचा भाग म्हणून चांदूरमध्ये टांग्याची परंपरा विकसित झाली असावी, असंही गायकवाड यांनी सांगितलं.
काळ बदलला, टांगा मात्र थांबला नाही : मोटारी आल्या, बस आल्या, ऑटो आणि रिक्षा आल्या. रस्त्यावर वाहनांची संख्या वाढली आणि प्रवासाच्या सुविधाही बदलल्या. अनेक शहरांमधून टांगे हळूहळू गायब झाले. मात्र, चांदूर रेल्वेने आपल्या टांग्याला पूर्णपणे निरोप दिला नाही. आज टांगा कदाचित शहराची प्रमुख वाहतूक व्यवस्था नसेल, मात्र तो चांदूर रेल्वेच्या स्मृती, परंपरा आणि अभिमानाचा अविभाज्य भाग आहे.
टांगा चालतोय म्हणून इतिहासही चालतोय : चांदूर रेल्वेच्या रस्त्यावरून टप... टप... चालणारा घोडा आणि त्यामागे डोलत पुढे जाणारा टांगा पाहिला की काळ काही क्षणांसाठी मागे फिरल्याचा भास होतो. हा टांगा केवळ चार चाकांवर चालणारे वाहन नाही, त्याच्या चाकांबरोबर चांदूर रेल्वेच्या अनेक पिढ्यांच्या आठवणीही पुढे सरकत आहेत. कधी शाळेत जाणारी मुलं, कधी रेल्वे स्टेशनवर उतरलेले प्रवासी, कधी बाजारात आलेले शेतकरी, कधी बाहेरगावाहून आलेले पाहुणे, तर कधी एखादा व्हीआयपी. या सगळ्यांना आपल्या पाठीवर घेऊन टांग्यांनी चांदूर रेल्वेचा प्रवास घडवला आहे. म्हणूनच आधुनिक वाहनांच्या गर्दीतही चांदूर रेल्वेच्या रस्त्यावर घोड्याच्या टापांचा आवाज ऐकू आला की एकच भावना मनात येते, 'हा टांगा नाही, ही चांदूर रेल्वेची ओळख आहे'.