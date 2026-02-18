एसटी बसची ऑटोरिक्षाला धडक; भीषण अपघातात शाळकरी मुलीसह चौघांचा मृत्यू
एसटी बसनं ऑटोरिक्षाला धडक दिल्यानंतर चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना आज सकाळी वरुड तालुक्यात घडली आहे.
अमरावती - जिल्ह्यातील वरूड तालुक्यात महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या बसनं ऑटोरिक्षाला धडक दिली. यावेळी झालेल्या भीषण अपघातात चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर तीन जण गंभीर जखमी झाले. मृतांमध्ये एका शाळकरी मुलीचा समावेश आहे. हा अपघात आज सकाळी वरूड ते राजुरा बाजार मार्गावर घडला.
जखमींना उपचारासाठी नागपूरला हलविलं- माही प्रवीण मांगूळकर (13, रा. वाडेगाव), ऑटोचालक कैलास घनश्याम नागदेवे (42, रा. वाडेगाव), हरिभाऊ दौलत शिंदे (83, रा. वघाळ) आणि चिंतामन सदाशिवराव नागदेवे (60, वाडेगाव) अशी मृतांची नावे आहेत. या अपघातात प्रतिभा लाड, (रा. वडाळा), मोहिनी वनदेव भोरे (18, रा. राजुरा बाजार) आणि राजकुमार भलावी (55, रा. गव्हाणकूंड) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना तातडीनं नागपूर येथील रुग्णालयात हलविण्यात आलं. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
अशी आहे घटना - एमएच 49/बीझेड 9436 क्रमांकाची शिवाई एसटी बस वरूडहून तळेगाव मार्गे वर्धा येथे जात होती. वरुड तालुक्यातील ग्रामीण भागातील काही विद्यार्थी शिक्षणासाठी ऑटोरिक्षानं वरुड शहराकडे जात होते. या रिक्षात विद्यार्थ्यांसोबतच काही स्थानिक नागरिकही प्रवास करत होते. सकाळी नेहमीप्रमाणं हा प्रवास सुरू असताना वरुड-राजुरा बाजाराजवळ भरधाव वेगातील एसटी बसनं ऑटोरिक्षाला जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी जोरदार होती की, ऑटोरिक्षाचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. धडक बसल्यानंतर झालेल्या मोठ्या आवाजामुळे परिसरातील नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळाकडं धाव घेतली.
मृतांमध्ये शाळेत जाणाऱ्या एका विद्यार्थिनीचा समावेश असल्यानं परिसरात मोठी हळहळ व्यक्त केली जात आहे. अपघातातील अन्य तीन प्रवाशांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं समजते. जखमींवर प्राथमिक उपचार केल्यानंतर त्यांना तातडीनं पुढील उपचारासाठी नागपूर येथील रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे. जखमींना वाचवण्यासाठी डॉक्टर शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत.
वाहतूक विस्कळीत- या अपघातामुळे वरुड-राजुरा बाजार रस्त्यावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. हा अपघात नेमका बसचालकाच्या चुकीमुळे झाला की रिक्षाचालकाचे नियंत्रण सुटल्यामुळे याचा पोलीस तपास करत आहेत. तसेच, रिक्षामध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी होते का? या बाबींचीही चौकशी केली जात आहे. सकाळी कामावर निघालेल्या आणि शाळेत निघालेल्या निष्पाप जीवावर काळानं झडप घातल्याने वरुड परिसरातून तीव्र दुख व्यक्त होत आहे. रस्त्यांवरील वाढत्या वेगावर नियंत्रण आणण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे.
