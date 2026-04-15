अमरावती अत्याचार प्रकरण; सर्व पीडित मुली मुस्लिम समाजातील - राज्य अल्पसंख्याक आयोग

परतवाडा येथील तरुणींच्या लैंगिक शोषण आणि अश्लील व्हिडिओ व्हायरल प्रकरणाची राज्य अल्पसंख्याक आयोगानं दखल घेतली आहे. या प्रकरणात दुसऱ्या आरोपीलाही अटक करण्यात आली.

राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 15, 2026 at 4:23 PM IST

नागपूर : भोंदूबाबा अशोक खरातचं प्रकरण ताज असताना महिला अत्याचाराचं आणखी एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा येथील अनेक तरुणींचे अश्लील व्हिडिओ व्हायरल झाल्याचा धक्कादायक प्रकार राज्यात घडला आहे. या प्रकरणी दोन आरोपींना अटक झाली असून सुरुवातीला या प्रकरणाला हिंदू आणि मुस्लिम असाही रंग देण्याचा भरपूर प्रयत्न झाला होता. यावर राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

पीडित मुली मुस्लिम समाजातील : अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा परिसरात तरुणींच्या लैंगिक शोषणाचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयानं या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्यानंतर राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडून कारवाई सुरू केली आहे. "पीडित सर्व मुली या मुस्लिम समाजातील आहेत. आरोपी अयानचं घर पाडावं आणि त्याची संपूर्ण संपत्ती जप्त करावी. अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडामध्ये घडलेल्या प्रकार अतिशय गंभीर आहे. याप्रकरणाचा सखोल तपास योग्य पद्धतीनं व्हावा यासाठी राज्य सरकार आणि राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचं पथक अचलपूर आणि परतवाडाला पाठवणार आहे," असं राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान

आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी : "याघटनेत आतापर्यंत 8 व्हिडिओ समोर आले आहेत. समोर आलेल्या व्हिडिओतील पीडित तरुणी मुस्लिम समाजातील असल्याचं पोलीस तपासात समोर आलं आहे. अचलपूर इथून या घटनेसंदर्भात अल्पसंख्याक आयोगाकडं तक्रार दाखल झाली आहे. उद्या अल्पसंख्याक आयोगाची टीम या प्रकरणाच्या तपासाची पूर्ण माहिती जाणून घेणार आहे. आरोपीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशीच अल्पसंख्याक आयोगाची भूमिका आहे," असं प्यारे खान यांनी स्पष्ट केलं.

दोन आरोपींना अटक : या प्रकरणात आत्तापर्यंत दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तर पीडित 8 तरुणींची ओळख पटली आहे. एकूण 18 व्हिडिओसह 39 फोटो समोर आले आहेत. या प्रकरणात मुख्य आरोपी मोहम्मद आयान मोहम्मद तनवीर याला अटक केल्यानंतर त्याच्या चौकशीतून मिळालेल्या माहितीनुसार उजैन खान इक्बाल खान यालाही अचलपूर येथून अटक करण्यात आली आहे.

