'अजित पवारांच्या घातपाताचे धागेदोरे हे अशोक खरातापर्यंत पोहोचतील'-अमोल मिटकरींचा दावा

भोंदूबाबा अशोक खरात आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाताबाबत विधानपरिषदेचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी गंभीर आरोप केलेत. ते शिर्डीत माध्यमांशी बोलत होते.

Published : March 22, 2026 at 6:48 PM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर)- राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावर बोलताना थेट प्रशासन आणि उच्च अधिकाऱ्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी शिर्डीत गुप्त बैठका घेणारे अधिकारी नेमके कोण होते ? प्रशासकीय अधिकारी भांडे पाटील आणि त्यांच्या कन्येसोबत आर्थिक व्यवहार झाले का ? असा थेट सवाल मिटकरी यांनी केला आहे.


राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी अशोक खरात प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. "भोंदू अशोक खरातच्या कथित साम्राज्यामागे नेमकी कोणाची साथ होती ? दोन हजार कोटींची मालमत्ता कशी उभी राहिली ? याचा तपास व्हावा, असे त्यांनी मागणी केली. या प्रकरणात तब्बल 500 व्हिडिओ असल्याचा दावा करत, त्यामध्ये अधिकाऱ्यांच्या महिलांचे संबंध होते का? हे तपासातून समोर येईल", असेही त्यांनी म्हटलं. त्यामुळे या प्रकरणाचे धागेदोरे उच्चपदस्थांच्या कुटुंबांपर्यंत पोहोचणार का? असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.


"कोणत्याही सरकारमधील मंत्री किंवा अधिकारी या कुकर्मात सहभागी असतील. तर त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. बाबाच्या पापाचे भागीदार कोणीही सुटणार नाहीत", असा इशाराही मिटकरी यांनी दिला. यावेळी त्यांनी अजित पवारांच्या विमान अपघातामधील मृत्यू प्रकरणावरही भाष्य केले. "अजित पवारांनी ज्या-ज्या लोकांवर प्रेम केले ते लोक आता शांत का आहेत ? त्यांना कोणी धाकात ठेवलं आहे का ? 40 वर्षे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या अजित पवारांच्या मृत्यूबाबत एक महिन्यांच्या अर्थसंकल्पात चर्चा झाली नाही. जे आमदार या विषयावर बोलत नाहीत, त्यांच्या घरातील लोक आणि पुढील पिढी त्यांना जाब विचारेल. तसेच अजित पवार यांच्याविरोधात रचलेल्या षड्यंत्राचे परिणाम लवकरच महाराष्ट्रात दिसतील," असा दावा त्यांनी केला.

पुढे आमदार मिटकरी म्हणाले," अजितदादांचं निवासस्थान आणि देवगिरी स्थानाजवळ अघोरी पूजा करण्यात आली होती. 25 मार्चला अधिवेशनाचं सूप वाजेल. गेली काही दिवस अशोक खरात वृत्तामुळे अजित पवारांच्या मृत्यूबाबतचा विषय मागे पडत आहे. 23 मार्चला अजित पवारांच्या मृत्यूबाबत अल्पकालीन चर्चा अधिवेशनात होईल, अशी आशा आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्रव्यवहार करणार असून त्यांना उद्या भेटणार आहे."

पुढे आमदार मिटकरी म्हणाले,"महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेत अघोरी प्रथांना थारा नाही. कुणी करंगळ्या कापल्या, याचा तपास एआयटी करणार आहे. कुणालाही पाठिशी घातलं जाणार नाही, हे सुनेत्रावहिनींनी (उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार) सांगितलं आहे. अजित पवार हे कधीही भोंदूबाबाच्या नादाला लागले नाहीत. त्यांचे कुटुंब सत्यशोधक विचारांचे आहेत. 2 सप्टेंबर ते 31 जानेवारीपर्यंतचे सीडीआर तपासावेत. अजित पवारांच्या घातपाताचे धागेदोरे हे अशोक खरातापर्यंत पोहोचतील, असे आम्हाला वाटत आहे. आश्रमात एवढा अघोरी प्रकार घडत असताना पोलिसांनी कारवाई करायला हवी होती. त्याच्या आश्रमासाठी 97 लाख लिटर पाणी आरक्षित होते. त्यामुळे हा बाबा साधासुद्धा नव्हता. विर्दभाचा अनुशेष निघेल, एवढी एका बाबाची प्रॉपर्टी आहे. भांडे पाटील यांच्यासारखे आयएएस अधिकारी त्याच्या गळाला लागले होते. अधिकाऱ्याच्या बायकांचेदेखील व्हिडिओ आहेत का, ते पाहावे लागेल."

