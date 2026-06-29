जिथे राम मंदिर सुरक्षित नाही तिथे आपली घर...; अमोल मिटकरी यांनी बोलून दाखवली खंत
उद्धव ठाकरेंचे शिवसेनेचे खासदार अचानक फुटत आहेत अशावेळी राजकारणात न पडलेलं बरं असंही अमोल मिटकरी म्हणाले.
Published : June 29, 2026 at 7:22 PM IST
मुंबई - राम मंदिर ट्रस्टमधून चंपत राय यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला आहे. यामुळे तिथे काहीतरी घोळ झालाय हे सिद्ध झालंय. जिथे राम सुरक्षित नाही तिथे आम जनता सुरक्षित कशी? असा प्रश्न ईटीव्ही भारतशी बोलताना माजी आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केला.
राम राम करणाऱ्या लोकांनी दानपेट्या चोरल्या. आमच्या भागातल्या लोकांनी देखील चांदीच्या विटा दिल्या होत्या, मात्र त्या दिसेनासा झाल्या. इतकं सगळं झालं तरीदेखील राम मंदिराच्या मुद्द्यावर कोणी का बोलत नाही? असा प्रश्न अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केला. जिथे राम मंदिर सुरक्षित नाही, तिथे आपली घरं सुरक्षित असतीलच असं नाही असंही यावेळी अमोल मिटकरी म्हणाले.
ईटीव्ही भरतशी बोलताना अमोल मिटकरी म्हणाले की, अजित दादांचं शेवटचं भाषण माझ्या हृदयामध्ये कोरल गेलंय. राजकारण अमंगळ आहे, शेती करा, मुलंबाळं सांभाळा असं अजित पवार म्हणाले होते. सध्या विश्वास नांगरे पाटील संघाच्या कार्यक्रमात जात आहेत. उद्धव ठाकरेंचे शिवसेनेचे खासदार अचानक फुटत आहेत अशावेळी राजकारणात न पडलेलं बरं असंही अमोल मिटकरी म्हणाले.
भविष्यात लवकरच खरात सुटेल - अशोक खरात प्रकरण हे केवळ सॅम्पल होतं. भविष्यात लवकरच खरात सुटेल. नसरापूर प्रकरणातील आरोपी देखील खरात सारखाच होता. या आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली हे चांगलंच झालं. नराधमाला दयेचा अर्ज करण्याचा वेळ देखील मिळायला नको, असं यावेळी अमोल मिटकरी म्हणाले.
दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमाणे शरद पवारांचे खासदार देखील फुटणार का? असा प्रश्न अमोल मिटकरी यांना विचारला असता ते म्हणाले की, सध्या राजकारणात काय होईल? कोण कुठे जाईल? काही सांगता येत नाही. ओमराजेंवर उद्धव ठाकरेंचा, संजय राऊत यांचा विश्वास होता मात्र ते गेले. सध्या तुतारीच्या खासदारांना देखील निधी मिळत नाहीये अशावेळी ते कुठे जातील हे सांगणं कठीण आहे.
आम्ही स्वतः सध्या राजकारणात दिसत नसलो तरी देखील सक्रिय आहे. माझ्याकडे कोणतंही पद नाही याचा अर्थ मी राजकारणात सक्रिय नाही असा होत नाही. सुनेत्रा पवार यांना आज माझ्या भागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन भेटायला जात आहे. काही मंत्री काम करतच नाहीत अशांना भेटून उपयोग नाही. मात्र मी जनतेसाठी काम करत राहणार आणि माझ्याकडून कधीही अजितदादांची साथ सुटणार नाही असंही यावेळी अमोल मिटकरी म्हणाले.
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