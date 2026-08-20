'मुलींचा हात धरल्यावर मारणारच', अमित ठाकरेंचा 'अभाविप'ला इशारा; मंत्री चंद्रकांत पाटलांवरही साधला निशाणा
मुंबईत मनसे विद्यार्थी सेना आणि 'अभाविप'मध्ये राडा झाला. यावरुन अमित ठाकरे यांनी 'अभाविप'ला इशारा दिला.
Published : August 20, 2026 at 12:38 PM IST
मुंबई - मुंबईतील साठे महाविद्यालयाबाहेर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या दोन विद्यार्थी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये बुधवारी जोरदार राडा झाला. यावर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांनी "तुम्ही मुलींवर हात टाकाल तर आम्ही तुम्हाला मारणारच" असा इशारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेला दिला.
'अभाविप'चे कार्यकर्ते मुलींचा हात धरून त्यांना घेऊन चालले होते. त्यामुळं त्यांनी आमचा मार खाल्ला. आमच्या नादाला लागू नका, असं अमित ठाकरे यांनी ठणकावून सांगितलं.
साठे महाविद्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराबाहेर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेकडून सदस्य नोंदणी अभियान सुरू होतं. त्यावेळी हा राडा झाला होता. याबाबत बोलताना अमित ठाकरे म्हणाले की, मी विद्यार्थी सेनेचा अध्यक्ष झाल्यापासून हे प्रकार सुरू आहेत. 'अभाविप'ला कोणीही विद्यार्थी विचारत नाही. त्यामुळं मनसेनं सदस्य नोंदणी अभियान सुरू केलं की हे नेहमी बाजूला स्टॉल लावतात आणि हात धुऊन घेतात." "महाविद्यालयाच्या आतमध्ये किंवा गेटवर स्टॉल लावू नये असं सांगितलं आहे. आम्ही बाहेर स्टॉल लावतो, मग अभाविपनं गेटवर स्टॉल लावला. त्यानंतर अभाविपचे कार्यकर्ते मुलींना हात धरून घेऊन चालले होते, असं मला कळलं. तुम्ही मुलींचा हात धरल्यावर आम्ही मारणार. तुमची भाजपाची संघटना आहे, जी भाजपा सत्तेत आहे. तुम्ही चांगली कामं करू शकता. ती करत नाही. त्यामुळं या गोष्टी करायची गरज पडते. मुलींवर हात टाकल्यावर तुम्हाला मारणारच," असा इशारा अमित ठाकरे यांनी दिला.
दुसरीकडं, विद्यार्थ्यांना दोन हजार रुपये पॉकेट मनी या मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या संकल्पनेवर बोलताना अमित ठाकरे म्हणाले की, मुलांना पॉकेटमनी देणं हे आई-वडिलांचं काम असतं. जर त्या मुलाला आई-वडिलांना पैसे द्यायचे नसतील आणि सरकार उगाचच पैसे देत असेल तर जबाबदारी सरकार घेणार आहे का? या पैशातून मुलं नशा करायला लागली, दारू प्यायला लागली, सिगेट प्यायला लागली, तर जबाबदारी कोण घेणार? फुकट पैसे कसले वाटताय? माझ्या मुलांना फुकट पैसे मिळतात हे प्रत्येक आई-वडिलांना आवडेलच असं नाही. पैसे दिल्यावर त्या मुलांची जबाबदारी देखील चंद्रकांत पाटील यांनी घ्यायला हवी.
"मुलांना फुकट पैसे वाटले तर त्यांना भविष्यात कमवायची इच्छा होईल का?" असा प्रश्नही यावेळी अमित ठाकरे यांनी विचारला.
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