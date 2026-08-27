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'विद्यार्थी माझ्यासोबत सेल्फी काढतात, पण अडचणी सांगत नाहीत'-अमित ठाकरेंनी व्यक्त केली खंत

अमित ठाकरे (Amit Thackeray) नागपूर दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी शहरातील विविध महाविद्यालयांना भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.

Amit Thackeray
अमित ठाकरे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 27, 2026 at 7:14 PM IST

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नागपूर : कॉक्रोच जनता पक्षाच्या यशस्वी आंदोलनानंतर देशात आणि राज्यात तरुणाईशी संवाद साधण्याचे सर्वच राजकीय पक्षांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. पुण्यात राहुल गांधी यांनी ‘जेन झी’सोबत संवाद साधल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात जेन झी, जेन अल्फा आणि मिलेनिअल्स गटातील तरुणांशी संवाद साधला. आता राज ठाकरे यांचे चिरंजीव अमित ठाकरे (Amit Thackeray) यांनीही नागपुरात विद्यार्थ्यांशी थेट साधला. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या जाणून घेतल्या.

विद्यार्थ्यांसोबत काढला 'सेल्फी' : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची सदस्य नोंदणी सुरू असून, त्यानिमित्त अमित ठाकरे नागपूर दौऱ्यावर आले आहेत. या दौऱ्यात त्यांनी शहरातील विविध महाविद्यालयांना भेटी देत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी, समस्या आणि महाविद्यालयीन स्तरावरील अडचणी जाणून घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. अमित ठाकरे यांच्या स्वागतासाठी तरुणाईमध्ये मोठा जोश दिसून आला. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्यासोबत सेल्फी काढले. यावेळी एका चिमुकल्यानं साद घातल्यानंतर त्याचा उत्साह पाहून अमित ठाकरे यांनी त्याला थेट खांद्यावर उचलून घेतलं.

विद्यार्थ्यांच्या भेटीला अमित ठाकरे (ETV Bharat Reporter)

काय म्हणाले अमित ठाकरे? : यावेळी अमित ठाकरे म्हणाले, “सध्या सर्वत्र सदस्य नोंदणी सुरू आहे. मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आणि नाशिकनंतर आज नागपूरला आलो आहे. महाविद्यालयीन स्तरावर विद्यार्थ्यांना कोणत्या अडचणी भेडसावत आहेत, हे जाणून घेतल्या आहेत. आमच्या वेळी परिस्थिती अशी नव्हती. मात्र, आज संघटना विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभी आहे. कधीही काही मदत लागली, तर आम्ही तुमच्या पाठीशी उभे आहोत.”

बायको ‘मिताली’च्या नावाची मेहंदी : अमित ठाकरे यांनी सिंधू महाविद्यालयालाही भेट दिली. त्यावेळी रक्षाबंधनानिमित्त महाविद्यालयात मेहंदी स्पर्धा सुरू होती. यावेळी अमित ठाकरे यांनीही हातावर मेहंदी काढून घेतली. विशेष म्हणजे, त्यांनी आपल्या पत्नी मिताली यांच्या नावाची मेहंदी हातावर काढून घेतली. याबाबत बोलताना अमित ठाकरे म्हणाले, “माझ्या डोक्यात नेहमी बायकोच असते. बाहेर आल्यानंतर वाटलं की, तिच्या नावाची मेहंदी काढून घ्यावी आणि म्हणून ती काढली.”

विद्यार्थी अडचणी का सांगत नाहीत? : विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना अमित ठाकरे यांनी एक खंतही व्यक्त केली. ते म्हणाले, “जिकडे जातोय तिकडे विद्यार्थी माझ्यासोबत सेल्फी काढत आहेत. मात्र आपल्या अडचणी सांगत नाहीत. मला त्यांच्या अडचणी जाणून घ्यायच्या आहेत. हा नागपूरचा दौरा उत्तम चालला आहे. 31 नंतरही हा सुरूच राहील. मला वाटतंय की, हे गुण माझ्याकडं माझे वडील राज ठाकरे यांच्याकडून आले आहेत.”

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अमित ठाकरे विद्यार्थ्यांच्या भेटीला
AMIT THACKERAY

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