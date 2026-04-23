मराठी रिक्षाचालकांच्या अंगावर आलात तर तुम्हाला...; अमित ठाकरेंचा अमराठी रिक्षाचालकांना सज्जड दम

मुंबईत परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी 1 मे पासून मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. यावर अमित ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Amit Thackeray
अमित ठाकरे
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 23, 2026 at 8:56 PM IST

मुंबई :राज्य शासनाने घेतलेल्या मराठी सक्तीच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. या विरोधात ज्यांना कोणाला आंदोलन करायचं आहे त्यांनी करावं, मात्र आंदोलनावेळी जर आमच्या लोकांच्या अंगावर आलात किंवा मराठी रिक्षाचालकांच्या अंगावर आलात तर आम्ही तुम्हाला रस्त्यावर मारू, असं विधान मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी आज केलं.




शासनाचा हा निर्णय अभिनंदनस्पद : 1 मे पासून मुंबईमध्ये रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी सक्ती करण्यात आली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याविषयीची घोषणा केली. मात्र महाराष्ट्र शासनानं घेतलेल्या या निर्णयावरून वादंग झाल्याचं पाहायला मिळालं. मराठी सक्ती करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. शासनाचा हा निर्णय अभिनंदनास्पद आहे. मराठी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात ज्या लोकांना आंदोलन करायचं आहे, संप करायचा आहे त्यांनी तो करावा, असं यावेळी अमित ठाकरे म्हणाले. त्यासर्व लोकांविरोधात आमचे मराठी रिक्षाचालक सक्षम आहेत असंही ते म्हणाले.



मराठी माणसालाच प्राधान्य मिळालं पाहिजे : पुढे बोलताना ते म्हणाले, "महाराष्ट्रात मराठी माणसालाच प्राधान्य मिळालं पाहिजे. ज्यांना मराठी येतं त्यांना देखील सवलत दिली तर हरकत नाही. मात्र आम्ही मराठी बोलणार नाही, आम्ही मराठी बोलण्याचा प्रयत्न करणार नाही, असा माज दाखवणाऱ्यांना प्राधान्य मिळता कामा नये."



भाजपाला मोर्चा काढण्याची गरज नव्हती : वरळीमध्ये भाजपाच्या मोर्चावेळी महिलेनं जे कृत्य केलं ते अतिशय योग्य होतं. अशा प्रकारचा मोर्चा कारण नसताना भाजपाने काढायला नको होता. कोणताही मोर्चा काढण्यामागे एक हेतू असतो. मात्र, तो हेतूच या मोर्चामध्ये दिसला नाही, असंही यावेळी अमित ठाकरे म्हणाले.



मराठी रिक्षाचालक सक्षम : जर परप्रांतीय रिक्षाचालक संपावर गेले तर मराठी रिक्षाचालक अधिकचं काम करायला तयार असल्याचं पहायला मिळत आहे. यामुळं त्यांच्या संपामुळं महाराष्ट्राला किंवा मुंबईला काहीही फरक पडणार नाही, असं यावेळी अमित ठाकरे म्हणाले.



महाराष्ट्र सैनिक व मराठी माणसामुळं आलं यश : रेल्वे भरतीच्या परीक्षेमध्ये पुन्हा एकदा मराठी भाषा आणण्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला जे यश आलं आहे, ते महाराष्ट्र सैनिक सर्वसामान्य मराठी माणसामुळं आल्याचं यावेळी अमित ठाकरे म्हणाले.

