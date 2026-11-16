'अजित दादा यांची राष्ट्रवादी महायुतीमध्ये आल्यानं महायुतीमध्ये स्थिरता आली'- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
अजित पवार यांच्या स्मरणार्थ अर्धाकृती पुतळ्याचे अनावरण केल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांच्या आठवणी सांगितल्या. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मृत्यूबाबतचा अहवाल लवकरच येणार असल्याचं सांगितलं.
Published : November 16, 2026 at 4:00 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 4:47 PM IST
पुणे- "अजित पवार यांनी जेव्हा महायुतीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा मला आश्चर्य वाटले. दादांनी हा निर्णय का घेतला?” असा प्रश्न त्यांना मी विचारला. देशाच्या विकासासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि महायुतीला वेगळं ठेवू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितलं. अजित दादा महायुतीमध्ये सहभागी झाल्यानं महायुतीमध्ये स्थिरता आल्याचं मत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केलं.
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मरणार्थ अर्धाकृती पुतळ्याचे अनावरण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आदी उपस्थित होते. यावेळी नेहरू मेमोरियल हॉल येथे स्व. अजित पवार यांच्या स्मृतींना उजाळा देणाऱ्या कॉफी टेबल बुकचे अनावरण आणि त्यांच्या जीवनकार्यावर आधारित लघुपटाचे प्रदर्शन करण्यात आलं. जिल्हा परिषदेच्या आजुबाजूच्या परिसरात भारतीय जनता पक्षाच्या तसेच शिवसेनेकडून जोरदार बॅनरबाजी करण्यात आली.
पुणे में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार जी की प्रतिमा के अनावरण समारोह से लाइव… पुणे येथे महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार जी यांच्या पुतळ्याच्या अनावरण समारंभाचे थेट प्रक्षेपण… https://t.co/ji7ZfqH81V— Amit Shah (@AmitShah) November 16, 2026
ते माझे मित्र होते- यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, अजित दादांचं अचानक वेळेच्या अगोदर जाण्यानं राज्यासाठी मोठी हानी झाली असून त्याची भरपाई होऊ शकत नाही. तसेच माझ्यासाठी देखील दुःखद बाब आहे. ते माझे मित्र होते. आम्ही एक लोकनेता गमावला आहे. दादा आमच्यात नाही, आजही विश्वास बसत नाही. डोळे बंद करून उघडले तेव्हा दादा समोर येतात. नेहेमी हसतमुखी चेहरा असलेले दादा होते.
राजकारणात राजकीय निर्णय घेताना राजकीय शब्द बोलले जातात. पण, दादा नेहमी 'हा' आणि 'ना' मध्ये उत्तर द्यायचे. असे साहस खूप कमी लोकांमध्ये असते-केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
उद्धव ठाकरे यांना टोला....- ते पुढे म्हणाले की कोविड काळातदेखील अजित दादा सरकारमध्ये होते. देशात खूप संकट होते. दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनची कमतरता होती. मी देशातील सर्व राज्यांच्या संपर्कात होतो. तेव्हादेखील या राज्याचे मुख्यमंत्री (तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे) यांचा संपर्क होत नव्हता. पण अजित पवार सकाळी सात वाजता लँडलाइनवरून कॉलवर माहिती देत होते. कोविडमध्ये बाहेर पडून नेहमी त्यांनी काम केलं आहे, असं म्हणत अमित शाह यांनी उद्धव ठाकरे यांचं नाव न घेता टोला लगावला आहे.
दादांची खूप आठवण येते- यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अनेक वेळा एखाद्या पुतळ्याच्या अनावरणाला जाताना आनंद होत असतो. मात्र, आज वेगळी स्थिती आहे. अजित दादांच्या आज पुतळ्याचं अनावरण करताना आज एक मनात दुःख आहे. पुणे जिल्ह्यावर दादांचं खूप प्रेम होतं. पुणे जिह्यातील गावागावात विकास पोहचवण्याचं काम दादांनी केलं आहे. दादांचे योगदान ते कधीही विसरू शकत नाहीत. प्रशासनावर पकड असलेला एक नेता म्हणून त्यांची ओळख होती. राजकारणात थेट बोलणारा नेता म्हणून त्यांची ओळख होती. हे राज्याच्या राजकारणात खूप कमी लोकांकडे होते. आज दुष्काळाच्या काळात दादांची खूप आठवण येते. दादा असते तर ते थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेले असते.
दादांच्या अपघाताची चौकशी करा...मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की अजित दादांच्या जाण्याचा चटका सर्वांना बसला आहे. त्यांच्या जाण्यानं सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात काही प्रश्न आहेत. याबाबत चर्चा देखील होत आहे. दादांच्या अपघाताला दहा महिने झाले असून या अपघाताबाबत चौकशी सुरू आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले पाहिजे. जर यात कोण दोषी असेल त्याला फासावर लटकावलं पाहिजे, अस गृहमंत्री अमित शाह यांना सांगण्यात आलं आहे. लवकरच चौकशीचा अहवाल समोर येणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
एक भाऊ आम्ही गमावला- यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, दादांच्या पुतळ्याचं अनावरण आपण करत आहोत, यावर आपल्याला विश्वास बसत नाही. दादांचं कार्य खूप मोठं होतं. आपल्याला काही गोष्टी पटत नसल्या तरी आपल्याला ते मान्य करावं लागतं. २८ जानेवारी आपल्या राज्यासाठी काळा दिवस होता. अस काही घडलं, अस वाटलं नाही. पण, नियतीच्या पुढे कोणाचंही काही चालत नाही. दादांचं प्रत्येक गोष्टीकडे लक्ष असायचं. बारकाईनं सर्व काही बघायचे. अधिकाऱ्यांना सूचना करायचे. दादांचं हळवं रूप आम्ही पाहिलं आहे. दादांच्या जाण्यानं राज्याच खूप मोठं नुकसान झालं आहे. एक भाऊ आम्ही गमावला आहे.
महाराष्ट्र पोरका झाला - यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, आजचा हा क्षण माझ्यासाठी भावनिक आहे. ज्या जिल्हा परिषदेवर प्रेम केलं आणि ज्यांनी संपूर्ण आयुष्य दिल, त्या दादांच्या पुतळ्याचं अनावरण करण्यात येतं आहे. मातीशी असलेले दादांचं नातं कधीही बदललं नाही. दादा नेहेमी म्हणायचे की, मी कामाचा माणूस आहे. हा केवळ पुतळा नसून तर प्रत्येकाला आपल्या कामाची जबाबदारीची आढवण करून देईल. मी खचणार नाही आणि मागे बघणार नाही. राज्यात दुष्काळ असून शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकार म्हणून आम्ही कधीही सोडणार नाही. दादांच्या जाण्यानं महाराष्ट्र पोरका झाला आहे.
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