ETV Bharat / state

अमित शाह मुंबईत दाखल; जेम्स अँड ज्वेलरी अवॉर्ड्ससह विविध कार्यक्रमांना राहणार उपस्थित

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मुंबई दौऱ्याचा आज पहिला दिवस आहे. शनिवारी रात्री ते मुंबईत दाखल झाले आहेत.

Amit Shah mumbai visit
अमित शाह विमानतळावर दाखल झाल्यानंतर त्यांचे स्वागत करताना मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री लोढा आणि इतर (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2026 at 8:31 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शाह रात्री मुंबई दौऱ्यावर दाखल झाले आहेत. त्यांच्या या दौऱ्यात मुंबईतील विविध महत्त्वाच्या ठिकाणी आयोजित कार्यक्रमांना ते उपस्थित राहणार आहेत. ऐतिहासिक एशियाटिक सोसायटीला भेट, ‘गणेश ज्ञानार्थी’ प्रदर्शनाचे उद्घाटन, जेम्स अँड ज्वेलरी क्षेत्रातील पुरस्कार सोहळा तसेच महिला आर्थिक विकासाशी संबंधित कार्यक्रमांना त्यांची उपस्थिती असणार आहे.

अमित शाह यांच्या मुंबई दौऱ्याची सुरुवात सकाळी एशियाटिक सोसायटीच्या भेटीनं होणार आहे. सकाळी 10:45 वाजता फोर्ट येथील एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईमध्ये ते पोहोचणार आहेत. यावेळी ‘गणेश ज्ञानार्थी’ या प्रदर्शनाचं उद्घाटन त्यांच्या हस्ते होणार आहे. या भेटीत संस्थेतील ऐतिहासिक आणि दुर्मीळ ग्रंथ, हस्तलिखिते आणि अन्य साहित्याची माहितीही त्यांना दिली जाणार आहे. एशियाटिक सोसायटी ही मुंबईच्या ऐतिहासिक आणि बौद्धिक वारशातील महत्त्वाची संस्था मानली जाते. तसेच दुपारी 12 वाजता इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या सभागृहात आयोजित कार्यक्रमाच्या उद्घाटन सत्राला अमित शाह उपस्थित राहून अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत.



दुपारी 2 वाजता वांद्रे-कुर्ला संकुलातील भारत डायमंड बोर्समध्ये आयोजित 52व्या इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी अवॉर्ड्स सोहळ्याला अमित शाह प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. जेम्स अँड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलच्या वतीनं हा पुरस्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. उद्योगातील उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांचा या माध्यमातून गौरव केला जाणार आहे. कौन्सिलनेही अमित शाह यांच्या प्रमुख उपस्थितीची माहिती जाहीर केली आहे.
दरम्यान, जेम्स अँड ज्वेलरी क्षेत्रासाठी मुंबईतील हा पुरस्कार सोहळा विशेष महत्त्वाचा आहे. भारताच्या रत्न आणि आभूषण उद्योगातील उद्योजक, निर्यातदार, उत्पादक आणि अन्य क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीचा या पुरस्कारांद्वारे गौरव केला जातो.

यानंतर सायंकाळी 4 वाजता नरिमन पॉइंट येथील वाय. बी. चव्हाण सेंटरसमोरील महाराष्ट्र राज्य महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमाला ते उपस्थित राहणार आहेत. महिला आर्थिक सक्षमीकरण, स्वयंरोजगार आणि आर्थिक सहभागाशी संबंधित उपक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर हा कार्यक्रम महत्त्वाचा मानला जात आहे.

अमित शाह यांच्या या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील संबंधित कार्यक्रमस्थळी सुरक्षाव्यवस्थाही वाढवण्यात आली आहे. एकाच दिवशी दक्षिण मुंबईपासून बीकेसीपर्यंत आणि त्यानंतर पुन्हा दक्षिण मुंबईतील विविध ठिकाणी कार्यक्रम असल्यानं त्यांच्या दौऱ्याकडे राजकीय, सामाजिक तसेच उद्योग क्षेत्राचं लक्ष लागलं आहे.

हेही वाचा-

TAGGED:

ASIATIC SOCIETY PROGRAM
GEMS AND JEWELLERY AWARDS
HOME MINISTER SHAH MUMBAI VISIT
अमित शाह आज मुंबई दौरा
AMIT SHAH MUMBAI VISIT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.