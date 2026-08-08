सहकार क्षेत्राचं कामकाज आता मुंबईत! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते 'एनयूसीएफडीसी'च्या नव्या कार्यालयाचं उद्घाटन
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुंबईत 'एनयूसीएफडीसी'च्या नवीन कार्यालयाचं उद्घाटन केलं. महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्राला डिजिटल तंत्रज्ञानाची जोड देऊन अधिक बळकट करण्याची यावेळी त्यांनी घोषणा केली.
Published : August 8, 2026 at 4:22 PM IST
मुंबई : मुंबईतील फोर्ट परिसरातील शारदा सदन इथं एनयूसीएफडीसीच्या नव्या ऑफिसचं उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते झालं. यानंतर बीएसई इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये 'सहकार नव क्रांती' कार्यक्रम झाला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकिंग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशीही केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांनी यावेळी संवाद साधला.
महाराष्ट्रातील सहकाराचं केंद्र मजबूत करण्यावर भर : "बँकिंग सर्व्हिस आता अधिक मॉडर्न होणार आहे. अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकिंग क्षेत्राला विकसित करण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात डिजिटल ट्रान्झॅक्शन मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहेत. महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्राला आणखी बळ देण्याबरोबरच सहकाराशी संबंधित कामकाज दिल्लीतून मुंबईत आणण्याच्या सूचना दिल्या आहेत," असं अमित शाह यांनी सांगितलं.
आधुनिक व्यवस्थापनाची जोड मिळाल्यास मोठा फायदा : महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्राबाबत बोलताना शाह यांनी, राज्यातील सहकार चळवळीचं महत्त्व अधोरेखित केलं. "सहकार क्षेत्राचं संबंधित कामकाज दिल्लीपुरतं मर्यादित न ठेवता. महाराष्ट्रातील सहकाराची ताकद आणि अनुभव लक्षात घेऊन त्याचं कामकाज मुंबईत अधिक प्रभावीपणे पोहोचवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. महाराष्ट्रात साखर कारखानं, दूध संघ, पतसंस्था, जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांचं मोठं जाळं आहे. त्यामुळं राज्यातील सहकार क्षेत्राला टेक्नॉलॉजी, डिजिटल बँकिंग आणि आधुनिक व्यवस्थापनाची जोड मिळाल्यास त्याचा मोठा फायदा होऊ शकतो," असं अमित शाह म्हणाले.
बँकिंग क्षेत्रातील क्षमता वाढवणं हा उद्देश : ऑनलाईन फ्रॉडचे प्रकार वाढत असताना को-ऑपरेटिव्ह बँकांसमोर सायबर सिक्युरिटीचं मोठं आव्हान आहे. मोठ्या बँकांकडं सायबर अटॅक रोखण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असते. मात्र, प्रत्येक छोट्या को-ऑपरेटिव्ह बँकेला अशी व्यवस्था उभी करणं परवडत नाही. यासाठी एनयूसीएफडीसीच्या माध्यमातून सायबर सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटर सुरू केलं आहे. हे सेंटर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांच्या डिजिटल ट्रान्झॅक्शनवर लक्ष ठेवण्यास आणि सायबर थ्रेटपासून त्यांचं संरक्षण करण्यास मदत करणार आहे. एनयूसीएफडीसी आणि नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी यांच्यातही यावेळी एमओयू करण्यात आला. सायबर सिक्युरिटी, टेक्नॉलॉजी आणि बँकिंग क्षेत्रातील क्षमता वाढवणं हा या करारामागचा उद्देश आहे," असं शाह यांनी सांगितलं.
अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांच्या प्रतिनिधींचा सत्कार : या कार्यक्रमात देशभरातील अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी 'सहकार सीबीएस' ही कॉमन कोअर बँकिंग सिस्टिम सुरू करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात या सिस्टिमशी यशस्वीपणे जोडलेल्या सहा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांच्या प्रतिनिधींचा सत्कार करण्यात आला.
याचा सामान्य ग्राहकाला काय फायदा? : "एखाद्या छोट्या को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडं स्वतःची महागडी डिजिटल सिस्टिम उभी करण्यासाठी पुरेसा पैसा किंवा टेक्निकल स्टाफ नसेल. तरी कॉमन प्लॅटफॉर्मच्या मदतीनं तिला आधुनिक बँकिंग सर्व्हिस देता येतील. म्हणजेच छोटी बँक, पण मोठ्या बँकेसारखी डिजिटल सर्व्हिस, अशी व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न आहे. बँकिंग सर्व्हिस आता अधिक मॉडर्न होणार असून अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकिंग क्षेत्र विकसित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे," असं अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं.
'एनयूसीएफडीसी' म्हणजे नेमकं काय? : सोप्या भाषेत सांगायचं तर एनयूसीएफडीसी ही अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी एक 'अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन' आहे. देशभरातील अशा बँकांना टेक्नॉलॉजी, कोअर बँकिंग, सायबर सिक्युरिटी आणि ट्रेनिंगसाठी एकत्र मदत देणं हा तिचा उद्देश आहे. विशेषतः छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या बँकांचा टेक्नॉलॉजीवरील खर्च कमी व्हावा आणि त्यांना खासगी तसंच मोठ्या कमर्शियल बँकांशी स्पर्धा करता यावी, यासाठी ही व्यवस्था उपयोगी ठरणार आहे. एनयूसीएफडीसीची सुरुवात 2024 मध्ये अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन म्हणून करण्यात आली होती. आता त्याला प्रत्यक्ष डिजिटल सर्व्हिस आणि सायबर सिक्युरिटीची जोड दिली जात आहे.
सामान्य ग्राहकाला नेमका काय फायदा? : 'सहकार सीबीएस'मुळं बँकिंगची कामं अधिक सोपी आणि वेगवान होण्याची शक्यता आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे. प्रत्येक को-ऑपरेटिव्ह बँकेनं स्वतंत्रपणे महागडी कम्प्युटर सिस्टिम उभी करण्याऐवजी कॉमन कोअर बँकिंग सिस्टिमचा वापर करता येणार आहे. त्यामुळं खात्यातील व्यवहार, पैसे ट्रान्सफर करणं, कर्जाची माहिती, ठेवी आणि इतर बँकिंग सर्व्हिस अधिक वेगानं हाताळण्यास मदत होईल. म्हणजेच मोठ्या बँकांमध्ये ज्या डिजिटल सुविधा मिळतात. त्या छोट्या को-ऑपरेटिव्ह बँकांच्या ग्राहकांनाही मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
छोटी बँक असली तरी सर्व्हिस मोठ्या बँकेसारखी : एनयूसीएफडीसीचा सर्वात मोठा फायदा छोट्या को-ऑपरेटिव्ह बँकांना होणार असला, तरी त्याचा परिणाम थेट ग्राहकांवरही होईल. एखाद्या छोट्या बँकेकडं आधुनिक टेक्नॉलॉजी, टेक्निकल स्टाफ किंवा सायबर सिक्युरिटीवर मोठा खर्च करण्याची क्षमता नसेल. तर कॉमन सिस्टिमचा तिला फायदा घेता येईल. त्यामुळं बँकेचा टेक्नॉलॉजीवरील खर्च कमी होऊ शकतो आणि त्याच वेळी ग्राहकांना अधिक मॉडर्न सर्व्हिस देता येतील. थोडक्यात, छोटी बँक असली तरी सर्व्हिस मात्र मोठ्या बँकेसारखी हा या संपूर्ण बदलामागचा उद्देश आहे.
ग्राहकांच्या पैशांच्या सुरक्षेलाही प्राधान्य : सायबर सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटरमुळं ग्राहकांच्या ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शनला आणखी एक सुरक्षा कवच मिळणार आहे. डिजिटल ट्रान्झॅक्शन वाढत असताना बनावट मेसेज, फेक लिंक, खात्यातून पैसे काढण्याचे प्रयत्न आणि इतर ऑनलाईन फ्रॉडचा धोका वाढला आहे. अशा वेळी को-ऑपरेटिव्ह बँकांच्या डिजिटल ट्रान्झॅक्शनवर लक्ष ठेवणं, संशयास्पद हालचाली वेळीच ओळखणं आणि सायबर अटॅकला तातडीनं प्रतिसाद देणं या कामात हे सेंटर मदत करणार आहे. त्यामुळं डिजिटल बँकिंगचा वेग वाढवतानाच ग्राहकांच्या पैशांच्या सुरक्षेलाही प्राधान्य, असा या नव्या व्यवस्थेचा प्रयत्न आहे.
अमित शाह मुंबईत पोहोचल्यापासून हालचालींना वेग : अमित शाह शुक्रवारी (दि.7) रात्री दहा वाजल्यानंतर मुंबईत दाखल झाले. विमानतळावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचं स्वागत केलं. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मंत्री आशिष शेलार, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, आमदार अमित साटम, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे आणि यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.
सहकार क्षेत्राला मुंबईतून अधिक बळ देण्याचा प्रयत्न : शनिवारी सकाळपासून त्यांच्या दौऱ्यामुळं मुंबईतील राजकीय आणि को-ऑपरेटिव्ह क्षेत्रातील हालचालींना वेग आला. फोर्टमधील एनयूसीएफडीसी ऑफिसच्या कार्यक्रमात राज्यातील अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक फेडरेशन आणि जिल्हा संघटनांच्या प्रतिनिधींशी शाह यांनी संवाद साधला. त्यानंतर बीएसई येथील टसहकार नव-क्रांतीट कार्यक्रमात को-ऑपरेटिव्ह बँकिंगच्या डिजिटल भवितव्याचा रोडमॅप मांडण्यात आला. थोडक्यात, को-ऑपरेटिव्ह बँकिंगला जुन्या पद्धतीतून बाहेर काढून मोबाईल, डिजिटल ट्रान्झॅक्शन आणि सायबर सिक्युरिटीच्या युगात नेण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या मोठ्या सहकार क्षेत्राला मुंबईतून अधिक बळ देण्याचा शाह यांचा प्रयत्न असल्याचे या दौऱ्यातून दिसून आले.
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