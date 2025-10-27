आता खोल समुद्रातील मासेमारी शक्य, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळणार चालना; अमित शाहांच्या हस्ते खोल समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या जहाजांचे वितरण
आता खोल समुद्रातील मासेमारी शक्य होईल आणि त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला देखील फायदा होईल, असंही अमित शाह यांनी सांगितलं.
Published : October 27, 2025 at 5:42 PM IST
मुंबई : दूध महासंघ, साखर सहकार कारखाने त्याप्रमाणेच भविष्यात मत्स्य व्यवसाय देखील सहकाराच्या भांड्यातून भरभराटीला येईल. आज देण्यात आलेले दोन ट्रॉलर्स केवळ सुरुवात आहे. भविष्यात पुढील पाच वर्षात संपूर्ण देशभरात असे दोनशे ट्रॉलर्स देण्याचे भारत सरकारचे उद्दिष्ट असल्याची घोषणा केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केली आहे. तसंच आपल्याकडे खोल समुद्रातील मासेमारी होत नसल्यानं कुठंतरी मत्स्य दुष्काळ जाणवत होता आणि त्याचा आर्थिक परिणाम देशाच्या जीडीपीवर जाणवत होता. मात्र, आता खोल समुद्रातील मासेमारी शक्य होईल आणि त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला देखील फायदा होईल, असंही अमित शाह यांनी सांगितलं.
सागरी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठीच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते आज मुंबईतील माझगाव डॉक इथं अत्याधुनिक खोल समुद्रातील मासेमारी जहाजांचे लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांना १.२ कोटींच्या युनिट किमतीत खोल समुद्रातील मासेमारी करणारी जहाजे प्रदान केली जात आहेत. महाराष्ट्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ आणि केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाच्या अंतर्गत मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून निधी दिला जात असल्याचं अमित शाह यांनी म्हटलं आहे. हा उपक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या आत्मनिर्भर भारताचं स्वप्न साकार करण्यासाठी आणि 'नील अर्थव्यवस्थेला' म्हणजेच सागरी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठीच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक असल्याचं अमित शाह यांनी म्हटलं आहे. याचबरोबर, सहकारी संस्था आणि मत्स्य उत्पादक संघटनाद्वारे सहकारी नेतृत्वाखालील खोल समुद्रातील मासेमारी उपक्रमांना गती देण्यासाठी भारत सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने आणि भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयाच्या सहकार विभागाने एक संयुक्त कार्यगट स्थापन केल्याचं अमित शाह यांनी म्हटलं आहे.
मासेमारी क्षेत्रातील एक ऐतिहासिक टप्पा : दरम्यान, अमित शाह यांच्या हस्ते खोल समुद्रातील मासेमारी जहाजांच्या चाव्या लाभार्थ्यांना सुपूर्द करणं, हा सहकाराच्या नेतृत्वाखालील खोल समुद्रातील मासेमारी क्षेत्रातील एक ऐतिहासिक टप्पा असून मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता, शाश्वतता आणि सहकारी संस्थांना सक्षम बनवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. तसंच, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या सागरी मत्स्यपालन क्षेत्राचे आधुनिकीकरण, खोल समुद्रातील मासेमारी क्षमता वाढवणं आणि किनारी भागात सहकारी विकासाला चालना देण्याच्या दिशेनं हे एक महत्त्वाचं पाऊल असून, भारतीय एक्सक्लुसिव इकॉनॉमिक झोन आणि खोल समुद्रात मत्स्यव्यवसाय संसाधनांचा शोध घेणं, हे त्याचं उद्दिष्ट असल्याचं देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
