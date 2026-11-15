'आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर बदनामी करून राहुल गांधींना सत्ता हवीय'-अमित शाहांचा आरोप
गेल्या 12 वर्षांत पंतप्रधान मोदींवर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप झालेला नाही, असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला. ते पुण्यातील जाहीर सभेत बोलत होते.
By ANI
Published : November 15, 2026 at 10:02 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 10:40 PM IST
पुणे - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी काँग्रेस पक्षावर जोरदार टीका केली. त्यांनी काँग्रेसच्या 12 लाख कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्यांच्या इतिहासाची तुलना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कथित निष्कलंक कारकिर्दीशी केली.
हैदराबादमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या 'भारत समिट 2026' (Bharat Summit 2026) वरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गांधींवर जोरदार टीका केली. त्यांनी विरोधी पक्षावर डाव्या विचारसरणीच्या लोकांसोबत हातमिळवणी करून जागतिक व्यासपीठांवर देशाची प्रतिमा मलीन केल्याचा आरोप केला.
भारत की विकास यात्रा को दुनियाभर में बदनाम करने वाले राहुल गांधी के पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी तरह चलते रहे तो अगले 30 साल तक वे भी सत्ता में नहीं आएंगे। https://t.co/cPe9Yao2TB— Amit Shah (@AmitShah) November 15, 2026
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, सलग तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभव पत्करल्यानंतर काँग्रेसकडून विविध मार्गांनी निराशा व्यक्त केली जात आहे. निवडणूक लढवणं, हरणं किंवा जिंकणं हे पक्षाच्या नेत्यांच्या कामगिरीवर अवलंबून असते. तुम्हाला 10 वर्षे संधी मिळाली होती. त्या काळात तुम्ही 12 लाख कोटी रुपयांचे घोटाळे आणि भ्रष्टाचार केले. देशातील जनतेनं तुम्हाला सत्तेतून बाहेर काढले. नरेंद्र मोदीजींना पंतप्रधान केलं. गेल्या 12 वर्षांत नरेंद्र मोदीजींवर भ्रष्टाचाराचा एकही, आरोप झालेला नाही."
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विधाने करून सत्ता मिळवता येत नाही. काँग्रेस नेत्यांनी तळागाळातील भारताशी जोडले जाणे आवश्यक आहे-केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री शाह म्हणाले, "मी राहुल गांधीजींना एक सल्ला देऊ इच्छितो. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताची बदनामी करून तुम्हाला सत्ता मिळणार नाही. जर तुम्हाला सत्ता हवी असेल, तर परदेश दौरे थांबवा. भारतातील गावागावांत फिरायला सुरुवात करा. कदाचित तुमची वेळ येईल."
पुढे अमित शाह म्हणाले की, सध्या तुम्ही नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाचे संपूर्ण जग कौतुक करत आहे. तुम्ही जागतिक स्तरावर बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत आहात. मी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना सांगू इच्छितो की, जर तुम्ही अशाच प्रकारे त्यांच्या मागे चालत राहिलात, तर पुढची 30 वर्षे तुमची सत्ता येणार नाही."
शनिवारी हैदराबादमध्ये झालेल्या 'भारत समिट 2026'मध्ये राहुल गांधी यांनी असा आरोप केला होता की, 2014 मध्ये भारतातील लोकशाही नष्ट झाली आहे. राहुल गांधींनी निवडणूक प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
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