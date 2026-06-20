एकच शिवसेना आहे आणि ती एकनाथ शिंदेंचीच; अमित शाहांचा ठाकरे-काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल
कोल्हापुरातील महायुती मेळाव्यात अमित शाह यांनी एकनाथ शिंदे यांचीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा करत ठाकरे, काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली.
Published : June 20, 2026 at 3:10 PM IST
कोल्हापूर : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला पूर्वी ‘शिंदे गट’ म्हणून ओळखलं जात होतं. मात्र आता राज्यात एकच शिवसेना असून ती एकनाथ शिंदे यांचीच आहे, दुसरी कोणतीही शिवसेना उरलेली नाही, असा जोरदार पलटवार केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपाचे वरिष्ठ नेते अमित शाह यांनी केला. कोल्हापुरात महायुतीकडून आयोजित कृतज्ञता मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावरही टीकास्त्र सोडलं
विकासासाठी 1,445 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर : राज्य सरकारच्या वतीने साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या आई अंबाबाई मंदिर परिसराच्या विकासासाठी तीर्थक्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत 1,445 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या विकासकामांचा शुभारंभ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याहस्ते झाला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर उपस्थित होते.
घुसखोरांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल : 7व्या शतकात निर्मित आई अंबाबाई मंदिराचा कॉरिडॉर तयार होत आहे. गेल्या 12 वर्षात जेंव्हापासून नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेंव्हापासून असंभव असं काहीच राहिलं नाही. स्वतंत्र भारताचा इतिहास जेंव्हा लिहिला जाईल तेंव्हा ही 12 वर्ष म्हणजे देशाच्या विकासाची होती असं लिहिलं जाईल. आम्हाला विचारलं जायचं की सगळं करता येईल पण पश्चिम बंगालचं काय करणार? तेही काम आम्ही केलं. आता पश्चिम बंगालमध्ये एकही घुसखोर ठेवणार नाही, घुसखोरांना शोधून शोधून बाहेर काढू असा थेट इशाराच गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिला.
उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसवर टीका : काँग्रेसवर निशाणा साधताना अमित शाह म्हणाले, "घुसखोरांना पाठबळ देणाऱ्या काँग्रेसच्या मांडीवर उद्धव ठाकरे जाऊन बसले आहेत. भारत ही धर्मशाळा नाही, जो या देशाचा नागरिक आहे, त्यालाच येथे राहण्याचा अधिकार आहे."महायुतीच्या या कृतज्ञता मेळाव्याला भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार, मंत्री जयकुमार गोरे, कोल्हापूरच्या सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार धनंजय महाडिक, धैर्यशील माने, आमदार राजेश क्षीरसागर, विनय कोरे, चंद्रदीप नरके, राजेंद्र पाटील यड्रावकर शिवाजीराव पाटील यांच्यासह महायुतीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
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