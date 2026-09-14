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लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी बड्या नेत्यांची हजेरी; अमित शाह, फडणवीसांसह उद्धव ठाकरेही दाखल

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, फडणवीस, शिंदे, सुनेत्रा पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी आज लालबागच्या राजाचे दर्शन (Lalbaugcha Raja) घेतले.

Ganesh Utsav 2026
अमित शाह आणि उद्धव ठाकरे यांनी सहकुटुंब घेतले लालबागच्या राजाचे दर्शन (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2026 at 8:39 PM IST

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मुंबई : लालबागचा राजा (Lalbaugcha Raja) गणेश मंडळाच्या मंडपामध्ये गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी बड्या नेत्यांनी हजेरी लावली. यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार याचबरोबर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचाही समावेश होता. त्याचबरोबर माजी खासदार राहुल शेवाळे देखील दर्शनासाठी आले होते.



बड्या नेत्यांनी घेतलं लालबागच्या राजाचं दर्शन : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार यांनी आज एकत्रित लालबागच्या राजाचे दर्शन घेतले. यावेळी त्यांनी बाप्पाची पूजा अर्चना केली. यावेळी अमित शाह यांच संपूर्ण कुटुंब उपस्थित होतं. याचबरोबर, मंत्री आशिष शेलार, मुंबई भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित साटम हे देखील उपस्थित होते. तर दुसरीकडं बरोबर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सहकुटुंब लालबागच्या राजाचे दर्शन घेतले. यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आदित्य ठाकरे रश्मी ठाकरे यादेखील उपस्थित होत्या. संपूर्ण कुटुंबाने मनोभावे बाप्पाचं स्मरण केलं.

अमित शाह आणि उद्धव ठाकरे यांनी सहकुटुंब घेतले लालबागच्या राजाचे दर्शन (ETV Bharat Reporter)

'शिवशंकर' संकल्पनेत विराजमान लालबागचा राजा : लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे यंदाचे 96 वर्ष असणार आहे. यामुळं यंदा गणेशोत्सवात मंडळाचे भव्य देखाव्यासोबतच सामाजिक उपक्रमांवर भर दिला आहे. यंदाच उत्सव अनेक दृष्टीनं वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहे. यंदा लालबागच्या राजाच्या दरबारासाठी शिवशंकर ही मध्यवर्ती संकल्पना निवडण्यात आली आहे. प्रवेशद्वारापासून ते थेट बाप्पाच्या मुख्य सिंहासनापर्यंत कैलाश पर्वत आणि भगवान शिवाच्या प्रतीकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्रिशूल, डमरू आणि भव्य नंदी असे संयोजन मंडपात भाविकांना एक वेगळ्याच अध्यात्मिक विश्वात घेऊन जातात.



भाविकांची अलोट गर्दी : नेहमीप्रमाणेच बाप्पाच्या भव्य मूर्तीची बैठक तेजस्वी व आकर्षक आहे. सुवर्ण मुकुट व पितांबराने सजलेले मनमोहक रूप पाहण्यासाठी पहिल्या दिवसापासूनच भाविकांनी अलोट गर्दी केली आहे. बाप्पाच्या दर्शनासाठी काल सकाळपासूनच भक्तांनी रांग लावली होती. गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी मंडळातर्फे चरण स्पर्श म्हणजे नवसाची रांग आणि मुखदर्शन अशा दोन स्वतंत्र व सुरक्षित रांगांची सोय करण्यात आली आहे. मंडप व परिसरामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. शेकडोंच्या संख्येने सुरक्षारक्षक व स्वयंसेवक उभे आहेत. ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, विश्रांती व वैद्यकीय कक्ष उपलब्ध करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर देश-विदेशातील गणेश भक्तांसाठी 24 तास अविरत इंटरनेटवरून थेट प्रक्षेपण केलं जात आहे.



कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवला : मुंबई महानगरपालिका व लालबागचा राजा मित्र मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यामनाने यंदा प्रसाद ते ऊर्जा हा शाश्वत कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवला जात आहे. उत्सवा दरम्यान जमा होणाऱ्या किंबहुना निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याचे जगाच्या जागी विलगीकरण केले जात आहे. या ओल्या कचऱ्यावर बायो मिथेनेशन प्रक्रियेद्वारे शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून वीज निर्मिती केली जाणार आहे. ही वीज पालिकेच्या कस्तुरबा नायर आणि सायन हॉस्पिटल यांना पुरवली जाणार आहे.



लालबागच्या राजाची स्थापना कधी? : लालबागच्या राजाची स्थापना इ.स. 1934 साली करण्यात आली. सध्या ज्या ठिकाणी गणरायाची स्थापना करण्यात येते तेथे कोळी व इतर व्यापारी बंधूनी नवस केला होता. त्यांची इच्छापूर्ती झाली त्यामुळं तेथे उघडयावर भरणारा बाजार इ.स. 1932 रोजी बंद होऊन सध्याच्या जागी कायमस्वरुपी बांधण्यात आला.

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TAGGED:

अमित शाह आणि उद्धव ठाकरे
लालबागचा राजा
AMIT SHAH CM DEVENDRA FADNAVIS
LALBAUGCHA RAJA DARSHAN
GANESH UTSAV 2026

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