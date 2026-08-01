'भारताला सशक्त आणि विकसित बनवणं हा जन्मसिद्ध हक्क'; लोकमान्य टिळक पुरस्कार स्वीकारताना अजित डोवाल यांचं प्रतिपादन
भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल यांना पुणे येथे 'लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार' (Lokmanya Tilak National Award) प्रदान करण्यात आला.
Published : August 1, 2026 at 6:50 PM IST
पुणे : इंग्रजांच्या काळात लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी "स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच" हा केवळ नारा दिला नव्हता, तर नव्या भारताचं एक व्यापक व्हिजन देशासमोर ठेवलं होतं. त्यांनी नागरिकांमध्ये स्वराज्याचा विश्वास निर्माण केला. आज लोकमान्य टिळक असते, तर त्यांचा नारा हा "भारताला सशक्त आणि विकसित बनवणं हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी पूर्ण करणारच" असा असता. हीच भावना आजच्या तरुणांनी स्वीकारली पाहिजे, असं प्रतिपादन देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी केलं. ते पुढे म्हणाले की, जोपर्यंत राष्ट्रहिताला सर्वप्रथम प्राधान्य दिलं जात नाही, तोपर्यंत राष्ट्रनिर्माण, राष्ट्राचा विकास आणि राष्ट्रीय सुरक्षा शक्य नाही.
अजित डोवाल यांना लोकमान्य टिळक पुरस्कार प्रदान : लोकमान्य टिळक स्मारक ट्रस्टतर्फे दरवर्षी लोकमान्य टिळक यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त दिला जाणारा लोकमान्य टिळक पुरस्कार यंदा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि लोकमान्य टिळक ट्रस्टचे अध्यक्ष रोहित टिळक यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. एक लाख रुपये रोख, स्मृतिचिन्ह असं पुरस्काराचं स्वरूप होतं.
"आजचा दिवस माझ्यासाठी अत्यंत विशेष आहे. लोकमान्य टिळकांसारख्या महान राष्ट्रपुरुषांच्या पुण्यतिथीच्या दिवशी हा सन्मान मिळणं माझं भाग्य आहे. आजच्या युवकांनी लोकमान्य टिळकांच्या राष्ट्रनिर्माणाच्या विचारांचा अभ्यास करावा. ज्या काळात अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याची हिंमत नव्हती, त्या काळात त्यांनी कठीण मार्ग स्वीकारून नेतृत्व केलं. शेवटच्या श्वासापर्यंत त्यांनी देशहिताचा विचार केला. आजच्या भारतालाही त्याच एकजुटीची गरज आहे. भारत अजून अपेक्षित विकासाच्या शिखरावर पोहोचलेला नाही. देशासमोर अंतर्गत आणि बाह्य अशी अनेक आव्हाने आहेत. भारताचा विकास प्रत्येकाला आनंददायी वाटेलच असं नाही. अशा प्रवृत्तींचा सामना करत राष्ट्रहिताला प्राधान्य देणं आवश्यक आहे. युवकांनी स्वतःच्या हितापेक्षा राष्ट्रहिताचा विचार करून देशासाठी आयुष्य समर्पित करावं." - अजित डोवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार
ही माझ्यासाठी अभिमानाची बाब : पुण्याशी असलेल्या आठवणी सांगताना डोवाल म्हणाले, "शालेय वयात मी सुमारे सव्वा वर्ष पुण्यात राहिलो. आई मला चतुःश्रृंगी देवीच्या मंदिरात घेऊन जायची. याच शहरात मला लोकमान्य टिळकांच्या विचारांची प्रथम ओळख झाली. तब्बल 76 वर्षांनंतर त्याच पुण्यात त्यांच्या नावाचा पुरस्कार मिळणं, ही माझ्यासाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे."
युवकांनी लोकमान्य टिळकांचे 'गीता रहस्य' अवश्य वाचावे : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, "आजच्या युवकांनी लोकमान्य टिळकांचे 'गीता रहस्य' अवश्य वाचावे. त्यामुळं त्यांचे पाऊल कधीही चुकीच्या दिशेने पडणार नाही. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाला दिशा देण्याचे कार्य लोकमान्य टिळकांनी केले. आत्मनिर्भरता, अनुशासन आणि कर्तव्यभाव ही स्वराज्याची मूलभूत तत्त्वे आहेत. अजित डोवाल हे जन्मजात देशभक्त असून देशाची अंतर्गत व बाह्य सुरक्षा मजबूत करण्यात त्यांचं मोठं योगदान आहे."
टिळक हे भारतीय राष्ट्रवादाचे जनक होते : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "आज आपल्यासाठी आनंदाचा दिवस आहे. लोकमान्य टिळक पुरस्कार गेले अनेक वर्षांपासून नामवंत लोकांना दिला जात आहे. हा पुरस्कार देशातील प्रतिष्ठेचा सन्मान आहे. यावेळी राष्ट्रीय सुरक्षेला नवी दिशा देणारे अजित डोवाल यांना हा पुरस्कार मिळणं अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. लोकमान्य टिळक हे भारतीय राष्ट्रवादाचे जनक होते, तर डोवाल यांनी देशाची सामरिक नीती बदलली."
एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "अजित डोवाल सिर्फ नाम ही काफी है. एकीकडं देशद्रोही, नक्षलवादी संपवणारे शाह आहेत, तर दुसरीकडं सुरक्षा सांभाळणारे, रणनीतीकार डोवाल आहेत. अमित शाह यांच्या हस्ते त्यांचा सन्मान होणं हा दुग्धशर्करायोग आहे. मोदी-शहा यांचे नेतृत्व देशाच्या विकासासाठी सातत्यानं कार्यरत आहे."
डोवाल यांच्यामुळं देशाची सुरक्षा व्यवस्था मजबूत : यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, "डोवाल यांनी संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा व सुरक्षेसाठी समर्पित केले आहे. सक्षम नेतृत्वाकडून त्यांचा सन्मान यथोचित आहे. अजित डोवाल यांच्यामुळं देशाची सुरक्षा व्यवस्था मजबूत झाली आहे. आज त्यांना हा पुरस्कार मिळत आहे, हे खूपच अभिमानाची बाब आहे."
हेही वाचा -
- 'शत्रूराष्ट्रांचा कर्दनकाळ' अजित डोवाल यांना लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर; 1 ऑगस्ट रोजी होणार पुरस्कार सोहळा
- दुतोंड्या चीनचा बाहुबली NSA अजित डोभाल यांना फोन; म्हणाला, "भारत आणि पाकिस्तान शेजारील देश पण..."
- राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून अजित डोवाल यांची तिसऱ्यांदा नियुक्ती - NSA Ajit Doval