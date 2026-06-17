ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांदरम्यान खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे नॉट रिचेबल; पत्नी सरस्वती वाकचौरे यांची पहिली प्रतिक्रिया
खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे सध्या संपर्काबाहेर (नॉट रिचेबल) असल्याची माहिती समोर आल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चांना आणखी उधाण आलं आहे
Published : June 17, 2026 at 11:40 AM IST
शिर्डी : राज्याच्या राजकारणात सध्या ‘ऑपरेशन टायगर’ची जोरदार चर्चा सुरू असून विविध राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या भूमिकेबाबत विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आलं आहे.
दरम्यान, खासदार वाकचौरे सध्या संपर्काबाहेर (नॉट रिचेबल) असल्याची माहिती समोर आल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चांना आणखी उधाण आलं आहे. त्यांच्या संपर्काबाबत विचारणा होत असतानाच त्यांच्या पत्नी सरस्वती वाकचौरे यांनी याबाबत प्रथमच प्रतिक्रिया दिली आहे.
सरस्वती वाकचौरे काय म्हणाल्या? : खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या संपर्काबाबत त्यांच्या पत्नी सरस्वती वाकचौरे यांनी माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, खासदार वाकचौरे मंगळवारी (16 जून) सायंकाळी दिल्लीला गेले होते. त्यानंतर ते हरिद्वार इथं एका धार्मिक कार्यक्रमासाठी जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. काल रात्री त्यांच्याशी संपर्क झाला होता. मात्र आज बुधवारी सकाळपासून त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकलेला नाही. "ते सध्या नेमकं कुठे आहेत, याची मला माहिती नाही. त्यांचा मोबाईल फोन बंद लागत असल्यानं ते प्रवासात असावेत किंवा विश्रांती घेत असावेत," असं सरस्वती वाकचौरे यांनी सांगितलं.
'ऑपरेशन टायगर'बाबत कोणतीही माहिती नाही' : ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांबाबत विचारलं असता, त्यासंदर्भात कोणतीही माहिती नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. "मीदेखील ही बातमी केवळ वृत्तवाहिन्यांवरूनच पाहत आहे. खासदार वाकचौरे कोणता राजकीय निर्णय घेणार आहेत, याबाबत मला कोणतीही माहिती नाही," असंही त्यांनी नमूद केलं. राजकीय घडामोडींवर भाष्य करण्यास नकार देताना, "राजकारणातील घडामोडींबाबत मला फारशी माहिती नसल्यानं त्यावर बोलणे योग्य ठरणार नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, ऑपरेशन टायगरच्या पार्श्वभूमीवर खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या संभाव्य राजकीय भूमिकेबाबत विविध तर्क-वितर्क सुरू असतानाच त्यांच्या संपर्काबाबतची अनिश्चितता कायम आहे. त्यामुळे त्यांच्या पुढील भूमिकेबाबतचा सस्पेन्स वाढला असून राजकीय वर्तुळाचे लक्ष त्यांच्या अधिकृत प्रतिक्रियेकडे लागलं आहे.
खासदारांना 15 कोटींचा अॅडव्हान्स? संजय राऊतांचा गंभीर आरोप : राज्यात गेल्या दोन दिवसांपासून ‘ऑपरेशन टायगर’ची जोरदार चर्चा सुरू आहे. 16 जूनच्या रात्री शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे काही खासदार अचानक 'नॉट रिचेबल' झाले. त्यानंतर विविध राजकीय हालचालींना वेग आला. संबंधित खासदार दोन तृतीयांश सदस्यसंख्या पूर्ण करून स्वतंत्र गट स्थापन करण्याच्या तयारीत असून, त्यानंतर एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील शिवसेनेत विलीन होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे, “अपना सपना मनी.. मनी! महाराष्ट्रातील खासदारांना विकत घेण्यासाठी आज रात्री प्रत्येकी 15 कोटी रुपयांचा अॅडव्हान्स देण्यात येत असल्याची माहिती धक्कादायक आणि घृणास्पद आहे.”
हे खासदार चर्चेत : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे लोकसभेत एकूण नऊ खासदार आहेत. त्यापैकी संजय दिना पाटील, राजाभाऊ वाझे, भाऊसाहेब वाघचौरे, नागेश पाटील आष्टीकर, संजय देशमुख आणि संजय जाधव हे खासदार सध्या संपर्काबाहेर असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. तर ओमराजे निंबाळकर हे मंगळवारी रात्रीपर्यंत पुण्यात असल्याची माहिती मिळाली आहे. दुसरीकडे, अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई हे उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेशी ठाम असल्याचं सांगितलं जात आहे.