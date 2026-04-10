जागतिक संघर्षाचा उद्योगांना फटका; महाराष्ट्राची निर्यात घटली
अमेरिका, इस्रायल आणि इराण युद्धाचा महाराष्ट्राच्या निर्यातीला मोठा फटका बसला असून, 2025-26 या आर्थिक वर्षात निर्यातीत 18.54 टक्के घट नोंदवण्यात आली आहे.
Published : April 10, 2026 at 8:09 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचे परिणाम आता स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. यामध्ये उद्योगांवर झालेला परिणाम अधिक आहे. राज्यातील निर्यात होणाऱ्या आकडेवारीत मोठी घट झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे मागील दोन वर्षात वाढलेल्या आकडेवारीमध्ये कमालीची घट झाली आहे. मात्र युद्ध थांबल्यास पुन्हा एकदा स्थिती सामान्य होऊन परिस्थितीत सकारात्मक बदल होतील, असा विश्वास उद्योजक संघटनांनी व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्रात कॅलेंडर वर्ष 2025 मध्ये राज्याची एकूण निर्यात 6,06,383 कोटी इतकी नोंदवली गेली. मात्र, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये निर्यात 4,54,335 कोटी इतकी राहून, मागील वर्षातील 5,57,753 कोटींच्या तुलनेत सुमारे 18.54% घट नोंदवली गेली.
जिल्ह्यात झाला परिणाम... : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कॅलेंडर वर्ष 2025 मध्ये एकूण निर्यात 31,407 कोटी इतकी झाली, जी कॅलेंडर वर्ष 2024 मधील 26,316 कोटींच्या तुलनेत सुमारे 20 टक्के वाढ दर्शवते. मात्र, आर्थिक वर्ष (एप्रिल 2025-मार्च 2026) विचारात घेतल्यास, निर्यात 24,134 कोटी इतकी नोंदवली गेली. मागील आर्थिक वर्षातील 27,277 कोटींच्या तुलनेत सुमारे 11.5 टक्के घट दिसून येते. तज्ज्ञांच्या मते, वर्षाच्या सुरुवातीस निर्यातीत सकारात्मक वाढ दिसत असताना आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या काळात आखाती देशांतील युद्ध परिस्थिती आणि जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता यामुळं निर्यातीत मंदी आली. या पार्श्वभूमीवर, निर्यात क्षेत्रातील स्थैर्य राखण्यासाठी आणि उद्योग क्षेत्रावर होणारा परिणाम मर्यादित ठेवण्यासाठी योग्य धोरणात्मक उपाययोजना आवश्यक आहे.
राज्यातील प्रमुख शहरांमधील आकडेवारी : राज्यातून विविध वस्तूंची, कृषी निगडित साहित्यांची, वेगवगेळ्या उत्पादनांची निर्यात मोठ्या प्रमाणात केली जाते. उद्योजक आणि व्यावसायिकांनी त्यांच्या प्रयत्नांमधून जागतिक पातळीवर आपला व्यवसाय वाढवला आहे, त्यात दरवर्षी वाढ होताना दिसत आहे.
कॅलेंडर वर्षातील वाढ पुढीलप्रमाणे... :
1. पुणे
2024 : 1,12,073 कोटी
2025 : 1,24,143 कोटी
वाढ : +19.69%
2. मुंबई उपनगर
2024 : 1,03,230 कोटी
2025 : 1,12,021 कोटी
वाढ : +19.42%
3. मुंबई
2024 : 97,993 कोटी
2025 : 88,379 कोटी
घट : -9.81%
4. ठाणे
2024 : 52,278 कोटी
2025 : 56,260 कोटी-
वाढ : +7.62%
5. रायगड
2024 : 45,180 कोटी
2025 : 49,428 कोटी
वाढ : +9.4%
6. पालघर
2024 : 29,084 कोटी
2025 : 32,418 कोटी
वाढ : +11.46%
7. छत्रपती संभाजीनगर
2024 : 26,316 कोटी
2025 : 31,407 कोटी
वाढ : +19.34%
8. नाशिक
2024 : 23,602 कोटी
2025 : 26,378 कोटी
वाढ : +11.76%
आर्थिक वर्ष 2024-25 झालेली घट :
1. पुणे
2024–25 : 1,16,003 कोटी
2025–26 : 1,01,981 कोटी
घट : -12.09%
2. मुंबई उपनगर
2024–25 : 1,08,001 कोटी
2025–26 : 84,364 कोटी
घट : -21.89%
3. मुंबई
2024–25 : 92,090 कोटी
2025–26 : 66,672 कोटी
घट : -27.6%
4. ठाणे
2024–25 : 51,133 कोटी
2025–26 : 42,464 कोटी
घट : -16.95%
5. रायगड
2024–25 : 42,717 कोटी
2025–26 : 37,786 कोटी
घट : -11.54%
6. छत्रपती संभाजीनगर
2024–25 : 27,277 कोटी
2025–26 : 24,134 कोटी
घट : -11.52%
7. पालघर
2024–25 : 30,138 कोटी
2025–26 : 24,000 कोटी
घट : -20.37%
8. नाशिक
2024–25 - 24,297 कोटी
2025–26 - 18,885 कोटी
घट : -22.27%
"आज जगातील युद्धाची परिस्थिती पाहता परिणाम जाणवत असला तरी, पुढील काही दिवसांमध्ये पुन्हा एकदा आयात मोठ्या प्रमाणात सुरू होईल आणि पहिल्यापेक्षा अधिक आयात देशातील उद्योजक, व्यावसायिक करतील," असा विश्वास उद्योजक संघटना सीएमआयएचे ट्रेड विभागाचे प्रमुख ऋषिकेश जाजु यांनी व्यक्त केला.
