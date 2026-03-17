युद्धाचा परिणाम थेट यात्रांवर; महाप्रसादासाठी गॅस टंचाईचं संकट

गुढी पाडव्यानंतर राज्यात यात्रा आणि जत्रा भरतात. यावेळी महाप्रसादाचं आयोजन केलं जातं. परंतु, यंदा गॅस टंचाईमुळं यात्रेमध्ये महाप्रसादाचं आयोजन होईल का? असा प्रश्न निर्माण झालाय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 17, 2026 at 4:16 PM IST

पिंपरी चिंचवड : राज्यात होणाऱ्या यात्रा अन् जत्रा आणि उरुसांवर यंदा आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीचं सावट गडद झाल्याचं चित्र दिसत आहे. गुढी पाडव्यापासून सुरू होणाऱ्या पारंपरिक उत्सवांमध्ये महाप्रसाद ही अत्यंत महत्त्वाची परंपरा असते. मात्र यंदा गॅस टंचाईमुळं या महाप्रसादावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील अनेक ठिकाणी केटरर्सनी गॅस उपलब्ध करून द्यावा किंवा पर्यायी जळणाची व्यवस्था करावी, अशी अट आयोजकांसमोर ठेवली आहे.

महाप्रसाद कसा बनवायचा? : पिंपरी चिंचवडमधील पिंपळे निलख इथं दरवर्षी भैरवनाथ उत्सव, रामनवमी आणि हनुमान जन्मोत्सवानिमित्त सप्ताह सोहळ्याचं आयोजन केलं जातं. या आठवडाभर चालणाऱ्या सोहळ्यात दररोज सुमारे अडीच ते तीन हजार भाविक महाप्रसादाचा लाभ घेतात. एकूण आठ दिवसांत ही संख्या अठरा ते वीस हजारांपर्यंत पोहोचते. मात्र, यंदा गॅस टंचाई निर्माण झाल्यामुळं एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महाप्रसाद कसा बनवायचा? हा मोठा प्रश्न आयोजकांसमोर उभा ठाकला आहे.

प्रतिक्रिया देताना नितीन इंगवले, राजेंद्र टकले आणि रामदास साठे (ETV Bharat Reporter)

आयोजकांसमोर दुहेरी पेच : आयोजकांच्या म्हणण्यानुसार, यात्रा आणि जत्रा या प्रामुख्यानं लोकवर्गणीतून आयोजित केल्या जातात. अशा परिस्थितीत केटरर्सनी घातलेल्या अटींमुळं खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. गॅसऐवजी जळण किंवा कोळशाच्या शेगड्यांचा वापर केल्यास पर्यावरणावरही परिणाम होणार असून प्रदूषणात वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळं परंपरा टिकवायची की वाढता खर्च आणि पर्यावरणाचा प्रश्न सोडवायचा, असा दुहेरी पेच निर्माण झाला आहे.

शासनानं परिस्थितीवर उपाययोजना करावी : कोरोना महामारीनंतर पुन्हा सुरू झालेल्या या धार्मिक आणि सामाजिक परंपरांवर आता आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळं संकट आलं आहे. गावागावातील यात्रा, जत्रा आणि उरुसांमध्ये महाप्रसादाची परंपरा खंडित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळं भाविकांमध्येही चिंता निर्माण झाली असून शासनाने यावर तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.

