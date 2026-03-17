हायटेक मुंबईत चुलीचा धूर; केटरर्स व्यावसायिकांवर चुलीवर स्वयंपाक बनवण्याची आली वेळ!
अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळं गॅस पुरवठा खंडित झालाय. त्यामुळं मुंबई, ठाणे आणि उपनगरात घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
Published : March 17, 2026 at 1:57 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 2:43 PM IST
मुंबई : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण या देशांमध्ये निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळं संपूर्ण जगावर तेल संकट ओढवलं आहे. याची धग आता भारताच्या आर्थिक राजधानीला म्हणजेच मुंबईलाही बसत आहे. गॅस सिलेंडर मिळत नसल्यामुळं चुनाभट्टी परिसरातील प्रसिद्ध मंगलमूर्ती केटरर्स यांच्यावर चुलीवर लग्नकार्य आणि विशेष समारंभांचा स्वयंपाक करण्याची वेळ आली आहे.
केटरर्सवर चूल पेटवण्याची वेळ : चुनाभट्टी परिसरात तीन ते चार केटरर्स आहेत. मात्र बहुतांश केटरर्सना गॅस सिलेंडर मिळत नसल्यामुळं सर्वांचेच हाल होत आहेत. याकडं प्रशासनानं लक्ष देण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. मागील 32 वर्षांपासून 'मंगलमूर्ती केटरर्स' चुनाभट्टी परिसरामध्ये कार्यरत आहेत. सुरुवातीचे काही समारंभ सोडल्यास मंगलमूर्ती केटरर्सतर्फे गेल्या 32 वर्षापासून स्वयंपाक करण्यासाठी गॅसचा उपयोग केला जात आहे. मात्र आखाती देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळं गॅसचा तुटवडा निर्माण झालाय. त्यामुळं मंगलमूर्ती केटरर्सवर तब्बल 32 वर्षांनी चूल पेटवण्याची वेळ आली आहे.
सिलेंडर मिळत नसल्यामुळं चूल पेटवण्याची वेळ : गेल्या आठ दिवसांपासून व्यवसायिक सिलेंडर मिळत नसल्यानं हा निर्णय घेण्याची वेळ आल्याचं केटरर्स व्यावसायिकांनी सांगितलं. चुनाभट्टी सायन कुर्ला या परिसरातील लग्नकार्य आणि इतर महत्त्वाचे कार्यक्रम या ठिकाणी केटरर्स म्हणून मालवणी जेवण, पंजाबी जेवण आणि इतर प्रकारचे सर्व पदार्थ हे लोक बनवतात. मात्र आता गॅसची उपलब्धता नसल्यामुळं मंगलमूर्ती केटरर्स सर्व जेवण चुलीवर बनवत आहेत.
सरकारनं गॅस सिलेंडरची व्यवस्था अद्यावत करावी : नुकतंच 1,600 लोकांचं जेवण आम्ही चुलीवर बनवलं. गॅस सिलेंडर मिळत नसल्यामुळं आमच्यावर चुलीवर जेवण बनवण्याची वेळ आली आहे. आजूबाजूच्या वखारीतून आम्ही लाकडं आणून ही चूल पेटवत आहोत. यासाठी दिवसाला दोन ते तीन हजार रुपये इतका खर्च करावा लागत आहे. तरीही तळण्याचे पदार्थ जसे की पुरी हे या चुलीवर बनवणं कठीण आहे. त्यामुळं लवकरात लवकर सरकारनं गॅस सिलेंडरची व्यवस्था करावी," अशी विनंती मंगलमूर्ती केटरर्सचे व्यवस्थापक राहुल भोसले यांनी केली.
मी मंगलमूर्ती केटरर्समध्ये मॅनेजर म्हणून काम करतो. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, आम्हाला सिलिंडर उपलब्ध नाहीत. त्यामुळं आम्ही चुलीवर जेवण बनवतोय. परिस्थिती खूप वाईट आहे. आता आमच्या पुढच्या ज्या ऑर्डर्स आहेत. त्या आम्ही कशा पूर्ण करणार हे आमच्यासमोर एक मोठं संकट आहे. कारण सिलेंडर उपलब्ध नाहीयेत आणि चुलीवर जेवण बनवतोय - राहुल भोसले, व्यवस्थापक मंगलमूर्ती केटरर्स
हेही वाचा :