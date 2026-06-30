मरणानंतरही मृतदेहाला नरकयातना! चिखलात अडकली रुग्णवाहिका, ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीतून न्यावा लागला मृतदेह
गंगापूर तालुक्यातील आंबेवाडी–शरीफपूरवाडी येथे पावसाळ्यात रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. अंत्यविधीसाठी जाताना नागरिकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
Published : June 30, 2026 at 1:41 PM IST
गंगापूर (छत्रपती संभाजीनगर) : जिवंतपणी हाल आणि मरणानंतरही नरकयातना सोसाव्या लागत असल्यानं गंगापूर तालुक्यातील आंबेवाडी–शरीफपूरवाडी येथील ग्रामस्थांनी प्रशासनाच्या विरोधात संताप व्यक्त केला आहे. आंबेवाडी येथील रहिवासी असलेल्या आशाबाई गोरासिंग शहारे यांचा मंगळवारी (30 जून) पहाटे रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यांचा मृतदेह रुग्णवाहिकेतून घरी नेत असताना रुग्णवाहिका आंबेवाडी शरीफपूरवाडीच्या रस्त्यावर चिखलात अडकली. रुग्णवाहिका चिखलातून पुढे जात नसल्यानं पर्यायी मार्ग म्हणून ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीतून मृतदेह नेण्याची वेळ नातेवाईकांवर आली. वारंवार रस्त्याची मागणी करूनही रस्ता झाला नसल्यामुळं प्रशासनाविरोधात नातेवाईकांनी संताप व्यक्त केला.
मृत्यूनंतरही सोसाव्या लागतात नरकयातना : आंबेवाडी शरीफपूर रस्त्यावर शेत वस्तीत येथे राहणाऱ्या आशाबाई शहारे यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मंगळवार पहाटे उपचारादरम्यान त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या मृतदेहाला घरी अंत्यसंस्कारासाठी नेण्यासाठी रुग्णवाहिका आणली होती. मात्र, पावसामुळं रस्ता पूर्णपणे चिखलमय झाल्यानं रुग्णवाहिका पुढे जाऊ शकली नाही आणि चिखलात अडकली. बराच प्रयत्न करूनही रुग्णवाहिका बाहेर निघाली नाही. अखेर कोणताही पर्याय नसल्यानं मृतदेह ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीत ठेवून घराकडं नेण्यात आला.
चारचाकी तर दूरच, पायी चालणेही धोकादायक : आंबेवाडी ते शरीफपूरवाडी हा सुमारे पाच किलोमीटरचा रस्ता पावसाळ्यात अक्षरशः चिखलमय होतो. चारचाकी वाहनांची वाहतूक तर अशक्यच, पण दुचाकी चालवणे आणि पायी चालणेही जीव धोक्यात घालण्यासारखं असल्याचं ग्रामस्थ सांगतात. पावसाळ्यात शालेय विद्यार्थी आणि नागरिकांचे मोठे हाल होतात.
अनेक तक्रारी, तरीही प्रशासनाचं दुर्लक्ष : ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी अनेकवेळा संबंधित विभागाकडं तक्रारी आणि निवेदने देऊन आंदोलने करण्यात आली. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. पावसाळा सुरू झाला की ग्रामस्थांसह, विद्यार्थी शेतकऱ्यांना दररोज हाल सहन करावे लागते. आता मृत व्यक्तीच्या शेवटच्या प्रवासालाही रस्ता उपलब्ध नसल्याची घटना घडल्यानं नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
त्वरित रस्ता करण्याची मागणी : पावसाळ्यात रस्त्या अभावी नागरिक, शालेय विद्यार्थी तसेच आजारी व्यक्तींना घेऊन जाण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण होत असल्यानं आंबेवाडी–शरीफपूरवाडी रस्त्याचं तातडीनं मजबुतीकरण व डांबरीकरण करावं अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. "मूलभूत सुविधांसाठी आणखी किती दिवस संघर्ष करायचा?" असा सवालही नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
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